SZUVERENITÁS: A magyar energiaellátás és nemzeti érdek elleni támadások leleplezése

2025. szeptember 04., csütörtök 16:30 | Hír TV

Magyarország szuverenitása és energiabiztonsága veszélyben van! A Szuverenitásvédelmi Hivatal legfrissebb közleménye leleplezte, hogy összehangolt dezinformációs hadjárat és célzott támadások fenyegetik hazánk energiaellátását, mögöttük pedig Brüsszel, Kijev és hazai szövetségeseik állnak. Ezek az erők Magyarország függetlenségét akarják megtörni, hogy alávethessék hazánkat az uniós elit és az ukrán érdekek diktátumainak.

  SZUVERENITÁS: A magyar energiaellátás és nemzeti érdek elleni támadások leleplezése

Ez a cikk a magyar érdekek melletti kiállás, egy patrióta felhívás minden honfitársunkhoz, védjük meg szuverenitásunkat, álljunk ki a nemzeti érdekekért, és mutassuk meg, hogy Magyarország a magyaroké!

A magyar energiaellátás elleni támadás

Nem tűrjük a szabotázst! Augusztus 22-én a Barátság-kőolajvezeték elleni támadás világosan megmutatta, hogy hazánk energiaellátása célzott támadások kereszttüzében áll. Ez a vezeték nem csupán csövek hálója – ez a magyar családok, gyárak és gazdaság éltető ereje. Az ukrán vezetés, az uniós elit nyomására, jogi, politikai és hadászati eszközökkel próbálja ellehetetleníteni a kőolajtranzitot, ezzel közvetlenül fenyegetve Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát. A Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint ez nem véletlen, az ukrán fél pontosan tudja, hogy ezek a támadások nem Oroszországot, hanem a magyar embereket és gazdaságot sújtják leginkább.

Miért tűrnék a magyar családok, hogy külföldi érdekek miatt nőjenek az energiaárak, dráguljanak a boltok polcain a termékek, vagy hogy gyáraink működése kerüljön veszélybe? A válasz egyszerű: nem tűrjük! A magyar kormány világos döntése, hogy megvédi az energiaellátás biztonságát, mert ez nemzeti érdek. Ez nem csak csövekről szól, hanem a te otthonod fűtéséről, a te munkahelyed stabilitásáról, a te családod jövőjéről.

Dezinformációs hadjárat -  Külföldi pénzekkel a magyar szuverenitás ellen

A Szuverenitásvédelmi Hivatal leleplezte, a fizikai támadások mellett egy aljas dezinformációs kampány is zajlik, amely a magyar emberek fejét akarja elcsavarni. Transzatlanti pénzalapokból és az Európai Bizottság forrásaiból finanszírozott sajtóorgánumok, valamint közéleti szereplők egységesen az ukrán narratívát sulykolják, azt sugallva, hogy Magyarország szuverén döntései morálisan elfogadhatatlanok.

Ezek a külföldről fizetett hangok nem a magyar emberek érdekeit képviselik, hanem Brüsszel és Kijev politikai céljait. A közösségi médiában terjedő propaganda szerint az ukrán háborús érdek mindent felülír – még a magyar családok megélhetését is. A Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint ezek a kampányok precízen megtervezettek, és mögöttük az ukrán titkosszolgálatok és brüsszeli szövetségeseik állnak. Céljuk, hogy a magyar kormányt térdre kényszerítsék, és politikai előnyhöz juttassák a Kijevvel és Brüsszellel szövetséges pártokat a választási kampányban. De mi, magyarok nem hagyjuk, hogy külföldi érdekek döntsenek hazánk sorsáról!

Brüsszel és Tisza Párt, valamint Kijev összeesküvése -  A magyar szuverenitás a tét

A hivatal közleménye világosan kimondja, az uniós elit és az ukrán vezetés célja, hogy Magyarországot alávesse a brüsszeli fősodor akaratának. Évek óta nyomást gyakorolnak ránk, mert nem hajlandók elfogadni, hogy Magyarország a saját útját járja. Az Oroszországból érkező kőolajszállítások szabotálása, az uniós szankciós csomagok és a magyar álláspontot illegitimmé tevő kampányok mind ugyanazt célozzák, hazánk szuverenitásának megtörését. Brüsszel és Kijev azt akarja, hogy mondjunk le külpolitikai önállóságunkról, adjuk fel energetikai függetlenségünket, és rendeljük alá magunkat az ő érdekeiknek. Ez azonban nem történhet meg! A magyar kormány döntése egyértelmű és jogilag rendezett, megvédjük az energiaellátás biztonságát, mert ez a magyar emberek érdeke. Nem hagyjuk, hogy külföldi erők diktáljanak nekünk, és nem tűrjük, hogy a magyar választókat manipulálják!

A magyar érdek az első - Védjük meg szuverenitásunkat

Kedves magyar honfitársaink, most rajtunk a sor! A választások közeledtével világos a tét: a magyar szuverenitás és a nemzeti érdek védelme. Azok, akik Brüsszel és Kijev bábjaiként a magyar energiaellátást fenyegetik, nem a te érdekeidet képviselik. Ők azok, akik magasabb energiaárakat, drágább megélhetést és kiszolgáltatottságot hoznának hazánkra. Ezzel szemben a magyar kormány a te oldaladon áll, stabil energiaellátást, alacsony árakat és erős gazdaságot biztosít. A Szuverenitásvédelmi Hivatal munkája is azt bizonyítja, hogy ébernek kell lennünk. Nem hagyhatjuk, hogy külföldi pénzekkel finanszírozott propaganda és szabotázs gyengítse hazánkat. A magyar emberek mindig erősek voltak, amikor összefogtak: most is együtt kell kiállnunk a nemzeti érdekekért! Mutassuk meg, hogy Magyarország nem eladó, és nem hagyjuk, hogy idegen érdekek döntsenek a jövőnkről.

Szavazz a magyar érdekre!

A választási kampányban egyértelmű a választás, azokra szavazz, akik a magyar szuverenitást, a stabil energiaellátást és a családok megélhetését védik. Ne hagyd, hogy Brüsszel, Kijev vagy az őket kiszolgáló hazai erők átvegyék az irányítást! A magyar kormány bebizonyította, hogy képes megvédeni az ország érdekeit – most rajtad a sor, hogy támogasd ezt az utat. Állj ki a hazádért, szavazz a szuverenitásunkért, és mutassuk meg együtt, hogy Magyarország a magyaroké!

Fotó: Canva

 

 

Orbán Viktor: Az ország fellázadt a Tisza-adó ellen – Zűrzavar és kormányképtelenség Magyar Péteréknél

Orbán Viktor: Az ország fellázadt a Tisza-adó ellen – Zűrzavar és kormányképtelenség Magyar Péteréknél

 Orbán Viktor miniszterelnök élesen bírálta a Tisza Pártot, amely szerinte a "Tisza-adó" tervezetével és kaotikus politikájával veszélyezteti a magyar családok és a gazdaság jövőjét. A kormányfő a közösségi médiában, a Harcosok Klubja tagjainak címzett üzenetében világosan fogalmazott: a Tisza Párt adóemelési tervei ellen az egész ország fellázadt, de ez még nem elég – meg kell akadályozni, hogy ezek a megszorító ötletek valósággá váljanak. Lássuk, miről is van szó!
