Szurkolói verekedés: tizenegy embert azonosítottak, előállítások

A B1-es szektorból érkeztek az arcukat eltakaró, fekete ruhás drukkerek, akik a szombati verekedést elkezdték a Ferencváros–Debrecen mérkőzés félidejében. A klub és a rendőrség szerint előre eltervezett akció volt, mert a támadók célirányosan mozogtak, és tudták, hogy kit és hol keressenek. Eddig tizenegy embert azonosítottak a stadion biztonsági kameráinak felvételei alapján. Nekik felfüggesztették a szurkolókártyájukat, így az eljárás végéig nem mehetnek mérkőzésre. Köztük van a késelő is.

„A jelenlegi adatok alapján, ahogy azt az ügyészi indítvány is tartalmazta, a földön fekvő, elkövetők által körbezárt sértett védekezésül használta a nála lévő kést, azzal az őt megrúgó egyik gyanúsított lábát vágta meg. A rendőrség és az ügyészség ezért az ő esetében hivatalból vizsgálja a jogos védelmi helyzet fennállását” – közölte Bagoly Bettina, a Fővárosi Főügyészség szóvivője.

A klub közölte, hogy a késelő azért az úgynevezett problémakapun keresztül ment be a stadionba, mert egy sérülés miatt be volt kötve a keze, így a vénaszkenneres kaput nem tudta használni. Hozzátették: a visszatérő ultrákkal volt egy megállapodás, hogy nem bántják a szürke melegítős drukkert, aki a korábbi vezérszurkoló volt.

„A stadionban történteket teljes mértékben elítéljük. A stadionban nincsen helye erőszaknak. Az egyezségünkben valóban az volt benne, hogy nem lesz bántódása az eddig a stadionban szurkolóknak, tehát nem volt személyre kihegyezve, hanem összességében beszéltünk erről. A beazonosítás a rendőrség munkája, mivel bűncselekmény történt” – mondta a Szurkolók Személyiségi Jogok Nélkül vezetője, Hamberger Ádám.

A rendőrség folytatja a balhézók azonosítását, amiben a visszatérő ultrák is segítenek. Ezzel együtt is szigorítják a biztonsági intézkedést az arénában: a jövőben alaposabb átvizsgálásra számíthatnak a drukkerek, illetve a kríziskezelő központ is visszatér korábbi helyére: a B közép mögé. Hogy az ultrák mikor térhetnek vissza, az még kérdéses: az MLSZ fegyelmi bizottsága ugyanis a balhé miatt három hazai mérkőzésre bezáratta az érintett szektorokat.