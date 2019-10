Szüretelik a kiwit Becsehelyen

Az Országgyűlés ma kezdi meg őszi ülésszakát. A képviselők az első napirendi pontként a választás rendje elleni bűntettel gyanúsított DK-s Varju László mentelmi ügyéről tárgyalnak és döntenek. Elsősorban üzleti, de politikai célja is lehetett Karácsony Gergely és Bajnai Gordon titkos találkozójának - erről ír a Magyar Nemzet. A lapnak nyilatkozó politológus szerint a megszorításairól elhíresült volt miniszterelnök a befektetési döntéshozók egyike az Európai Unió egyik programjánál, a Juncker-tervnél, emellett pedig egy globális pénzügyi tanácsadó cég egyik vezetője is. Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke levélben fordult Kövér László házelnökhöz, amiért változik a parlamenti tudósítások rendje. Nem tud megalakulni a Fővárosi Közgyűlés addig, amíg nem emelkednek jogerőre a kerületi polgármester-választások eredményei, mert csak a kerületi eredmények alapján állapítható meg a közgyűlés összetétele. A kereszténység kultúrája az igazság keresésének és kimondásának kultúrája - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely, Budapesten, az Október a reformáció hónapja elnevezésű programsorozat keretében tartott gálaesten. Október 31-ig kell elvégezni a kötelező banki adategyeztetést - hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank. Visken és Kárpátalján a magyarok őrzik a hagyománynak, hűségnek és istenfélelemnek a lángját, amely az egész nemzet megmaradásának a záloga - jelentette ki Magyar Levente, külgazdasági és külügyminiszter-helyettes. A boszniai Bihács polgármestere bejelentette, minden támogatást megvonnak a város melletti illegális táborban élő bevándorlóktól – hangzott el az M1-en. A jobboldali, EU-ellenes Svájci Néppárt győzött a svájci parlamenti választáson. Valódi, felelős, a nyilvánosság kizárásával folytatott politikai párbeszédre szólította fel a spanyol miniszterelnököt és a katalán elnököt Ada Colau, Barcelona polgármestere, miután a városban hat napja tartanak a tüntetések és az erőszakos rendbontások. Megszorításellenes tiltakozók özönlötték el az utcákat, már a negyedik napja Libanonban a kormány lemondását követelve a gazdasági nehézségek miatt. A szíriai kurd harcosok kivonultak a török határ mentén fekvő Rász al-Ainból - közölték kurd források és az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja. Új korszak köszönthet be az Egyesült Államokban az úgynevezett okosfegyverek sorozatgyártásával, amelyek nagy hatással lehetnek az ország hadseregére és társadalmára is - írja a Világgazdaság. Orosz hackerek egy csoportja iráni kiberbűnözőnek álcázva magát számos ország ellen intézett kibertámadást - közölték amerikai és brit hivatalos források. Evo Morales baloldali elnök a szavazatok 45,28 százalékát kapta a vasárnapi bolíviai választáson, második helyen a voksok 38,16 százalékával jobbközép ellenzéki kihívója, Carlos Mesa áll. Beiktatták tisztségébe Joko Widodo indonéziai államfőt, aki második és egyben utolsó ötéves ciklusát kezdte meg elnökként a világ harmadik legnagyobb demokráciájának számító délkelet-ázsiai ország élén. Nyolcra nőtt vasárnap a chilei fővárosban kitört zavargások halálos áldozatainak száma, a hatóságok az ország több régiójára és városára kiterjesztették a rendkívüli állapotot. Mintegy háromezer iskolában függesztették fel a tanítást a Priscilla trópusi vihar miatt Mexikó középső-nyugati részén, a Jalisco szövetségi államban. Balesetek miatt torlódik a forgalom az M3-as autópályán a főváros irányába Bag, az M5-ös autópályán Inárcs, illetve az M0-ás autóúton Nagytétény térségében - közölte az Útinform. Melegrekordok dőltek meg vasárnap, mintegy 10 fokkal volt melegebb az ilyenkor szokásosnál - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Ismeretlen tettesek ellen indult nyomozás Zalaegerszegen, ahol szombat délután 70-80 futballdrukker verekedett össze. A MOL-Pick Szeged öt góllal nyert a PPD Zagreb otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában. Harmadik mérkőzését is megnyerte a Ferencváros a jégkorong Kontinentális Kupa második körében, az olaszországi Ritten-Renonban, ezzel továbbjutott. Osztrák jégkorongliga: Hydro Fehérvár AV19 - Vienna Capitals (osztrák) 3:1 Az Érd házigazdaként 27 góllal legyőzte az újonc Szent István SE csapatát a női kézilabda NB I mérkőzésén. Labdarúgó NB II: Vasas FC-Szombathelyi Haladás 3:2; FC Ajka - Szeged-Csanád Grosics 1:0; Duna Aszfalt Tiszakécske - BFC Siófok 2:1; Békéscsaba 1912 Előre - Szolnoki MÁV FC 1:1; MTK Budapest - Budafoki MTE 2:1 A Sopron hat pont különbséggel győzött Győrben a női kosárlabda NB I rangadóján. Nagy Arnold, Temerin lovasa nyerte a 12. Nemzeti Vágta döntőjét, Budapesten. A Debrecen 34:31-re nyert a TSV Bayer 04-Werkselfen otthonában a női kézilabda EHF Kupa selejtezőjében, így kettős győzelemmel jutott tovább a második fordulóból. Férfi röplabda NB I: PTE-PEAC - Vegyész RC Kazincbarcika 1:3; Sümegi RE - Vidux-Szegedi RSE 3:0