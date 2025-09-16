Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 16. Kedd Edit napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Komment 17:50

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Szuper hír a nyugdíjasoknak: már egymillióan kapták meg az utalványt

2025. szeptember 16., kedd 17:00 | MTI

Elképesztő tempóban halad a nyugdíjasoknak járó élelmiszerutalványok kézbesítése: több mint egymillió emberhez jutott el a 30 ezer forintos támogatás, ami az infláció elleni küzdelemben segít. Zsigó Róbert parlamenti államtitkár megerősítette, a kormány célja, hogy minden nyugdíjas megkapja a segítséget, mielőtt a hideg idő beáll.

  • Szuper hír a nyugdíjasoknak: már egymillióan kapták meg az utalványt

Élelmiszerutalvány, mint védelem az infláció ellen

 A Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára, Zsigó Róbert szerint a 30 000 forintos élelmiszerutalvány egyike azoknak az intézkedéseknek, amellyel a kormány megvédi a családokat és az időseket a túlzó áremelkedésektől. Az utalványt közel 2,4 millió nyugdíjas kapja meg, melyet október 15-ig mindenkihez eljuttatnak, felhasználási határideje pedig december 31. Ez a támogatás a mindennapi kiadások enyhítésén túl a magyar gazdaság fellendülését is segíti, hiszen a kisboltokban és piacokon is bevátható, így a helyi termelőket is támogatja.

A kormány egyéb támogatásai - családok, idősek és fiatalok

 A kormány széleskörű támogatási rendszert működtet a különböző társadalmi csoportok segítésére. A családok támogatása kiemelt fontosságú, ezen a területen többek között a Babaváró hitel igénylési korhatárát emelték 35 évre. Továbbra is elérhető a CSOK Plusz és a Falusi CSOK program, melyek kedvezményes, kamattámogatott hiteleket és vissza nem térítendő támogatásokat biztosítanak otthonteremtésre. A családi adókedvezmény összege is emelkedett, emellett a CSED és a GYED adómentessé vált.

Az idősek számára az élelmiszerutalvány mellett a nyugdíjprémium is jelentős segítséget nyújt a gazdaság teljesítményétől függően. A Vidéki Otthonfelújítási Program is elérhető a vidéki kistelepüléseken élő nyugdíjasok számára is, ami legfeljebb 3 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a felújítási munkálatokra.

A fiatalok esetében a 25 év alattiak SZJA-mentessége az egyik legfontosabb intézkedés. A Diákhitel és a különféle ösztöndíjprogramok mellett a lakásvásárlást is segítik, például az első lakásukat megvásárló 35 év alatti fiataloknak nyújtott kedvezményes, fix 5%-os hitelkonstrukcióval. Ezen felül az Ifjúsági Garancia Plusz program a 30 év alattiak elhelyezkedését segíti bértámogatással és albérleti támogatással. A munkáshitel egy új, kamatmentes hitelkonstrukció, ami a 17-26 év közötti, diplomával nem rendelkező, legalább 3 hónapja folyamatos TB-jogviszonnyal rendelkező fiatalok számára nyújt maximum 4 millió forint támogatást.

Forrás: MTI

Fotó: Canva

További híreink

Szólások és közmondások kvíz: csak a legélesebb elmék töltik ki hibátlanul

Kilőtt a debreceni akkugyár-építő CATL: az új technológia és egy amerikai óriásbank repíti a csúcsra

Ennek az édességnek a fogyasztásába halnak bele a legtöbben

Meghökkentő liverpooli vélemény Szoboszlai és Florian Wirtz kapcsolatáról

Így lett a Szívek szállodája tinilányából felnőtt nő − Alexis Bledel 44 éves lett: GALÉRIA

Minden sarkon rendőr fog állni, országszerte

Fico kemény üzenete az EU-nak: nincs több szankció, amíg az európai gazdaság nem kap lendületet

Vaj helyett ezt tedd az almás pitébe, sokkal omlósabb lesz így a tészta

Kiszivárgott: Zelenszkijék titkos akciót terveznek Magyarország ellen

További híreink

Kiszivárgott: Zelenszkijék titkos akciót terveznek Magyarország ellen

Hortay Olivér: A nyugati országok képmutató módon csak papíron váltak le az orosz energiahordozókról

Magyar Péternek elborult az agya attól, hogy Orbán kisöpörte a poloskákat, Kocsis Máté reagálása megsemmisítő + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Nem indul expedíció az olimpiai bajnok holttestének felkutatására
2
Börtönt is kaphat Magyar Péter tábornoka? Súlyos vádak Ruszin-Szendi ellen + videó
3
Döbbenet a rádióban: Ruszin-Szendi Romulusz - „amivel ölni lehet, az közel áll a szívemhez” + videó
4
Vezércikk - EP-botrány: Charlie Kirk halála után a Patrióták a célkeresztben + videó
5
„Minden, amivel ölni lehet, az közelebb áll a szívemhez” – fegyvermániájáról vallott Ruszin-Szendi Romulusz
6
Készültségben van a dróntámadás miatt Lengyelország
7
Ausztria érdekeit sérti Paks II, ezért támadják folyamatosan
8
Beazonosították a Ruszin-Szendi Romolusznál egy Tisza-rendezvényen tartott fegyvert + videó
9
Új állomásához érkezett a Trump által tető alá hozott ukrán ritkaföldfém üzlet
10
Fegyveres fenyegetés a Tisza Párttól? - Orbán Viktor reagált

Legfrissebb híreink

Orbán Viktor: Szekszárd a nemzeti út példája, nem a hanyatló Nyugaté + videó

Orbán Viktor: Szekszárd a nemzeti út példája, nem a hanyatló Nyugaté + videó

 Szekszárdon átadták a Sipos Márton Sportuszodát, amelynek megnyitóünnepségén Orbán Viktor miniszterelnök a város fejlődését a magyar út sikerességének bizonyítékaként mutatta be. A kormányfő éles kontrasztot vázolt fel a nyugati hanyatlás és a magyar fejlődés között, kiemelve, hogy a béke és a szuverenitás megőrzése a nemzet legfőbb érdeke.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!