Szuper hír a nyugdíjasoknak: már egymillióan kapták meg az utalványt

Élelmiszerutalvány, mint védelem az infláció ellen

A Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára, Zsigó Róbert szerint a 30 000 forintos élelmiszerutalvány egyike azoknak az intézkedéseknek, amellyel a kormány megvédi a családokat és az időseket a túlzó áremelkedésektől. Az utalványt közel 2,4 millió nyugdíjas kapja meg, melyet október 15-ig mindenkihez eljuttatnak, felhasználási határideje pedig december 31. Ez a támogatás a mindennapi kiadások enyhítésén túl a magyar gazdaság fellendülését is segíti, hiszen a kisboltokban és piacokon is bevátható, így a helyi termelőket is támogatja.

A kormány egyéb támogatásai - családok, idősek és fiatalok

A kormány széleskörű támogatási rendszert működtet a különböző társadalmi csoportok segítésére. A családok támogatása kiemelt fontosságú, ezen a területen többek között a Babaváró hitel igénylési korhatárát emelték 35 évre. Továbbra is elérhető a CSOK Plusz és a Falusi CSOK program, melyek kedvezményes, kamattámogatott hiteleket és vissza nem térítendő támogatásokat biztosítanak otthonteremtésre. A családi adókedvezmény összege is emelkedett, emellett a CSED és a GYED adómentessé vált.

Az idősek számára az élelmiszerutalvány mellett a nyugdíjprémium is jelentős segítséget nyújt a gazdaság teljesítményétől függően. A Vidéki Otthonfelújítási Program is elérhető a vidéki kistelepüléseken élő nyugdíjasok számára is, ami legfeljebb 3 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a felújítási munkálatokra.

A fiatalok esetében a 25 év alattiak SZJA-mentessége az egyik legfontosabb intézkedés. A Diákhitel és a különféle ösztöndíjprogramok mellett a lakásvásárlást is segítik, például az első lakásukat megvásárló 35 év alatti fiataloknak nyújtott kedvezményes, fix 5%-os hitelkonstrukcióval. Ezen felül az Ifjúsági Garancia Plusz program a 30 év alattiak elhelyezkedését segíti bértámogatással és albérleti támogatással. A munkáshitel egy új, kamatmentes hitelkonstrukció, ami a 17-26 év közötti, diplomával nem rendelkező, legalább 3 hónapja folyamatos TB-jogviszonnyal rendelkező fiatalok számára nyújt maximum 4 millió forint támogatást.

