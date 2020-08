Szükséges az előválasztás a Jobbik szerint

Részt vesz az ellenzéki összefogásban a Jobbik - ezt jelentette be a párt elnöke, közösségi oldalán. Jakab Péter úgy fogalmazott: a Jobbik hivatalos döntést hozott arról, hogy minden választókerületben egy ellenzéki jelölt szálljon szembe a Fidesz jelöltjével, illetve az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltjét is támogatni fogják. A pártelnök azt is hozzátette: egyetértenek az előválasztás szükségességével. Jakab Péter bejegyzésében azt is leszögezte: a torzsalkodás ideje lejárt, és eljött a megegyezés ideje. Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke a HírTV-nek úgy fogalmazott: az ellenzék miniszterelnök-jelöltjének a civil körökből kellene érkeznie.