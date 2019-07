Szükség van az ország biztonságát garantáló korszerű Magyar Honvédségre

A visegrádi országok (V4) és Közép-Európa sikerét hozta a legutóbbi európai uniós csúcs - mondta Varga Judit igazságügyi miniszterjelölt. A családvédelmi akcióterv hozzájárul, hogy a fiatalok hamarabb, és több gyermeket vállaljanak - mondta a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és Családokért elnöke. Fűrész Tünde közölte: a diákhitel, a babaváró támogatás, a hallgatói gyermekgondozási díj arra ösztönzi a fiatalokat, hogy hamarabb merjenek belevágni a családalapításba. A babaváró támogatás a legnépszerűbb a családvédelmi akcióterv négy, július 1-jén elindult támogatása közül - közölte Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára. Tuzson Bence ismertette: három nap alatt eddig összesen 5500-an nyomták meg a családvédelmi akciótervhez kapcsolódó sorszámhúzó gombot a kormányablakokban, és többen már meg is kapták a tízmilliós babaváró támogatást. Az európai politikusokat bírálta Donáth Anna, a Momentum új EP képviselője, mert Járóka Líviát, a Fidesz EP-képviselőjét az Európai Parlament egyik alelnökének választották. Függetlenként indul a szegedi polgármesteri posztért Nemesi Pál, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Magyarországnak szüksége van korszerű, modern, a 21. század kihívásainak megfelelő magyar honvédségre, amely garantálja az ország biztonságát és aktív tagja a szövetségi rendszernek - közölte Benkő Tibor, a honvédelmi miniszter. Tehetséges, nyelveket beszélő diplomás fiatalokra van szüksége a közigazgatásnak - hangsúlyozta Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. A Magyar Tudományos Akadémia átalakítása erősíti a kutatások szabadságát és függetlenségét - nyilatkozta Palkovics László, az innovációs és technológiai miniszter a Magyar Hírlapnak. Az Audi Hungaria eredményeiről és terveiről tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök és Bram Schot, az Audi AG igazgatótanácsának elnöke Budapesten, a Karmelita kolostorban. Több szász fejlesztés indul el 13 milliárd forintból országszerte az ötezer lélekszám alatti településeken a Magyar Falu Program keretében - közölte Gyopáros Alpár kormánybiztos. A kormány kiemelt célja, hogy javuljon a falvakban élő emberek életminősége, ezért hirdették meg a Magyar Falu Programot - közölte Miniszterelnökség. Átadták az első olyan utcát Budafokon, amelyet a fideszes polgármesterek által kezdeményezett útépítési program keretébe aszfaltoztak le. Tatabánya 24 ezer lakótelepi lakásába távolról leolvasható, okos, melegvíz-fogyasztást mérő órákat szerel fel az önkormányzati tulajdonú távhőszolgáltató. Átadták a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet felújított felnőtt kardiológiai osztály intenzív terápiás részlegét. Elkezdődött a Műanyagmentes július, a kezdeményezés célja az egyszer használatos műanyagok használatának kiiktatása. Vakok és gyengén látók számára fejlesztett utazást segítő applikációt egy magyarok által vezetett nemzetközi konzorcium. Magyarország legnyugatibb állandó képviseletét nyitotta meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kanadai Vancouverben. Az Európai Bíróság illetékes főtanácsnoka szerint nem sértette az uniós jogot a magyarországi kiskereskedelmi különadó. Pristina megtiltotta a szerb hivatalos személyeknek, hogy Koszovó területére lépjenek, és ezzel tovább éleződött az egyébként is feszült koszovói-szerb viszony. A brit haditengerészet feltartóztatott Gibraltárnál egy olajszállító tartályhajót, amelyről azt gyanítja, hogy rakományát - az Európai Unió érvényben lévő szankcióinak megsértésével - Szíriába szállítaná. Jól halad a Közép-Amerikából érkező bevándorlási hullám megfékezésére kidolgozott rövidtávú terv megvalósítása - jelentette ki Andrés Manuel López Obrador mexikói elnök. Az észak-koreai hatóságok szabadon engedték azt az ausztrál férfit, aki több mint egy hete tűnt el a kommunista országban - jelentette be Scott Morrison ausztrál miniszterelnök. Az akkumulátorházban kiütött tűz okozta a nukleáris meghajtású orosz tengeralattjáró balesetét három nappal ezelőtt - jelentették be Moszkvában. Tornádó pusztításában haltak meg hatan és csaknem kétszázan megsérültek Kína északkeleti részén. Karbantartás miatt két hétvégén is pótlóbusz viszi az utasokat a csepeli HÉV vonalán. Hétfőtől változik a forgalmi rend a 4-es főút szolnoki elkerülő szakaszán burkolat- és hídfelújítási munkálatok miatt: július 8. és 12. között szakaszosan félpályás lezárás lesz érvényben. A magyar válogatott 62:59-re kikapott a brit csapattól a női kosárlabda Európa-bajnokság negyeddöntőjében, így a folytatásban az 5-8. helyért játszhat. Harminc országból érkeznek fiatalok a kaposvári ifjúsági sportfesztiválra. Négy világcsúcstartó és nyolc világranglista-vezető jön többek között az idei, sorrendben 9. Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíjra, amelyet jövő kedden rendeznek Székesfehérváron.