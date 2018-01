Szűkíti a tranzitzónák befogadókapacitását a kormány

A Magyar Nemzet a Migration Aid információira hivatkozva azt írja: az eddigi napi öt-öt helyett a jövőben már csak egy-egy menekült léphet be a szerb–magyar határon fölépített tranzitzónákba, és nyújthatja be kérelmét a menekültstátuszra. A héten derült ki az is, hogy a belügyi tárca több, a menekültek segítését érintő pályázatot is visszavont. Korábban a Heti Válasz írt arról, hogy a kormánynak 2020-ig van migrációs terve, és az ahhoz kapcsolódó pályázatokon egy Soros Györgyhöz kapcsolható alapítvány is támogatást nyert. A Belügyi Alapok honlapján közzétett hirdetmény szerint most 13 pályázatot vontak vissza.