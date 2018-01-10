2018. január 10.,
szerda, Melánia napja

Szűk egy év alatt megduplázta cégei számát Mészáros Lőrinc

Hír TV

2018. január 10., szerda 13:44, frissítve: szerda 15:52

A Heti Válasz gyűjtése szerint a felcsúti polgármester vállalatbirodalma már 204 egységből áll. A lap legutóbb tíz hónapja vizsgálta meg a gázszerelőből lett milliárdos üzleti ügyeit, akkor még csak 104 cége volt.

Mészáros Lőrincről a múlt héten jelent meg, hogy érdekeltségei birtokolják a magyar áramellátás ötödét, de jelentős médiaportfóliója, több vasúti és építési vállalkozása, valamint kéttucatnyi szállodája is van.

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Mészáros Lőrinc

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