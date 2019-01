Sztrájkra készülnek a közszolgák is

2019. JANUÁR 15., KEDD AZ ELLENZÉK TEVÉKENYSÉGÉVEL, AZ EP-VÁLASZTÁSOKKAL ÉS BIZTONSÁGI KÉRDÉSEKKEL IS FOGLALKOZNAK A FEBRUÁRI FIDESZ KDNP-FRAKCIÓÜLÉSEN MAGYAR HÍRLAP. HIVATALÁBAN FOGADTA SZIJJÁRTÓ PÉTER BAGDAD AMREJEVET, A TÜRK TANÁCS FÕTITKÁRÁT - KÖZÖLTE A SZAKTÁRCA. KERESZTÉNY ÉRTELMISÉGIEK SZÖVETSÉGE: A DEMOKRÁCIA ALAPÉRTÉKÉT TIPORJA, AHOGY AZ EMBEREK A VEZETÕ POLITIKUSOKRÓL BESZÉLNEK. ÁTADTÁK A FELÚJÍTOTT BUDAFOKI SZAKRENDELÕT, NÉMETH ZSOLT FIDESZES ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ AZ ÖSSZEFOGÁS FONTOSSÁGÁT EMELTE KI AZ ESEMÉNYEN. SZÁZADVÉG: MAGYARORSZÁGON NÕTT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN A HÁZTARTÁSOK GDP-ARÁNYOS NETTÓ PÉNZÜGYI VAGYONA A TÖBBI VISEGRÁDI ORSZÁGHOZ KÉPEST. CSAKNEM 10 MILLIÁRD FORINTOS ÁLLATGYÓGYÁSZATI BERUHÁZÁS INDUL MONORON JELENETETTE BE SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER. HORVÁTH ILDIKÓ EMMI-ÁLLAMTITKÁR: 1,5 MILLIÁRD FORINTOS ÖSZTÖNDÍJPROGRAM INDULT EGÉSZSÉGÜGYI HALLGATÓKNAK. MINISZTERELNÖKSÉG: MÉG HAT NAPIG LEHET JELENTKEZNI A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI ÖSZTÖNDÍJPROGRAMRA, AMELY 10 HÓNAPOS SZAKMAI GYAKORLATRA IS LEHETÕSÉGET AD. GYÖRGY LÁSZLÓ ITM-ÁLLAMTITKÁR: A KORMÁNY 2018-RA AZ ÉPÍTÕIPAR 25%-OS BÕVÜLÉSÉVEL SZÁMOL. TÖBB MINT 300 FELSÕOKTATÁSI FEJLESZTÉSI PROJEKT VALÓSUL MEG 33 INTÉZMÉNYBEN, TÖBB MINT 280 MILLIÁRD FORINT ÉRTÉKBEN KÖZÖLTE AZ ITM. A PÁRBESZÉD ÉS A MOMENTUM MOST MÁR ELÉRHETÕ AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK SZÁMÁRA, ÍGY AZ MEGSZÜNTETTE ÁLLAMI TÁMOGATÁSUK FELFÜGGESZTÉSÉT KÖZÖLTE AZ ÁSZ. NÉBIH: ALLERGIÁS REAKCIÓT OKOZHATNAK A DENNREE LEVESKOCKÁK ÉS SZÁRÍTOTT ZÖLDSÉGKEVERÉKEK, A TERMÉKEK VISSZAHÍVÁSÁT KEZDEMÉNYEZTE A NÉMET NAGYKERESKEDÕ. SZTRÁJKBIZOTTSÁGOT ALAKÍTOTT AZ AUDI HUNGÁRIA FÜGGETLEN SZAKSZERVEZETE AZ EREDMÉNYTELEN BÉRTÁRGYALÁSOK MIATT - KÖZÖLTE A SZERVEZET. EGY HÉT ALATT TÖBB MINT 62 EZREN TÖLTÖTTÉK LE A MABISZ DIGITÁLIS KÁRBEJELENTÕJÉT. A BMW REKORDÉRTÉKESÍTÉSSEL ZÁRTA A 2018-AS ÉVET MAGYARORSZÁGON KÖZÖLTE A BMW GROUP MAGYARORSZÁG ÜGYVEZETÕ IGAZGATÓJA KEDDEN. NOVEMBER VÉGÉIG 40 MILLIÓ SZÁL CIGARETTÁT ÉS 15 TONNA DOHÁNYT VONT KI A FEKETEPIACRÓL AZ ADÓHIVATAL MAGYAR IDÕK. 8 BUDAPESTI JÁRATOT TÖRÖLTEK A NÉMETORSZÁGI REPÜLÕTÉRI SZTRÁJKOK MIATT KEDDEN KÖZÖLTE A BUDAPEST AIRPORT. MLSZ: EGYSZERÛSÖDIK A JEGYVÁSÁRLÁS AZ OTP BANK LIGA MÉRKÕZÉSEIRE, VÁLTOZATLAN LEBONYOLÍTÁSBAN FOLYTATÓDNAK AZ NB I ÉS AZ NB II KÜZDELMEI. MA ESTE SZAVAZ A LONDONI TÖRVÉNYHOZÁS ALSÓHÁZA A BREXIT FELTÉTELEIRÕL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁSRÓL. THERESA MAY: A MEGÁLLAPODÁS ALTERNATÍVÁJA A BREXIT-FOLYAMAT LEÁLLÍTÁSA VAGY A MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜLI KILÉPÉS. TÖBBEN BÍRÁLTÁK SEBASTIAN KURZ OSZTRÁK KANCELLÁRT AZ EP-BEN AZ ENSZ MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁNAK ELUTASÍTÁSA MIATT MTI. DIMITRISZ AVRAMOPULOSZ MIGRÁCIÓS BIZTOS: AZ ILLEGÁLIS HATÁRÁTLÉPÉSEK SZÁMA MESSZE ELMARAD A KORÁBBAN REGISZTRÁLTAKHOZ KÉPEST. FINN BELÜGYMINISZTER: A FINN KORMÁNY TÍZPONTOS PROGRAMMAL KÉSZÜL FELLÉPNI A BEVÁNDORLÓK ÁLTAL ELKÖVETETT SZEXUÁLIS BÛNCSELEKMÉNYEK ELLEN. NÉMET KÜLÜGYMINISZTER: A NÉMET KORMÁNY SZERETNÉ ELKERÜLNI OROSZORSZÁG KILÉPÉSÉT AZ EURÓPA TANÁCSBÓL. ROMÁN MINISZTERELNÖK: FONTOS MEGMUTATNI AZ EURÓPAI POLGÁROKNAK, HOGY AZ UNIÓS INTÉZMÉNYEK ÉRTÜK DOLGOZNAK. OROSZ-AMERIKAI KONZULTÁCIÓ KEZDÕDÖTT GENFBEN AZ INF-SZERZÕDÉS JÖVÕJÉRÕL MAGYAR IDÕK. TERRORTÁMADÁS ÉRT KEDDEN EGY SZÁLLODÁT NAIROBIBAN, SZEMTANÚK TÛZHARCRÓL ÉS ROBBANTÁSOKRÓL SZÁMOLTAK BE, ÁLDOZATOK IS VANNAK. PALESZTINA ÁTVETTE KEDDEN EGYIPTOMTÓL A TÖBBSÉGÉBEN FEJLÕDÕ ORSZÁGOKAT TÖMÖRÍTÕ G77-ES CSOPORT SOROS ELNÖKSÉGÉT AZ ENSZ-BEN - MTI. VÁLTOZÁST SÜRGET AZ EU MIGRÁCIÓS POLITIKÁJÁBAN AZ OLASZ KORMÁNYFÕ, ÚGY VÉLEKEDETT, AZ EU SORSA A MIGRÁCIÓTÓL FÜGG. A CDU ANGELA MERKEL RÉSZVÉTELE NÉLKÜL DOLGOZZA FEL MIGRÁCIÓS POLITIKÁJÁT DIE WELT. NYOLC NÉMETORSZÁGI NEMZETKÖZI REPÜLÕTÉREN SZTRÁJKOLNAK A BIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK DOLGOZÓI. ÁPRILIS 24-IG MEGHOSSZABBÍTOTTA A MOSZKVAI BÍRÓSÁG A KERCSI-SZOROSNÁL ZAJLOTT OROSZ-UKRÁN INCIDENSNÉL ELFOGOTT UKRÁN TENGERÉSZEK ELÕZETES LETARTÓZTATÁSÁT. WASHINGTON FELSZÓLÍTOTTA MOSZKVÁT: NE HASZNÁLJA FEL AZ ELFOGOTT UKRÁN HADITENGERÉSZEKET POLITIKAI JÁTSZMÁIKHOZ. A FINN PARLAMENT ELÉ KERÜLT A BÛNCSELEKMÉNNYEL GYANÚSÍTOTT MENEDÉKKÉRÕK AZONNALI KIUTASÍTÁSA. A MENEDÉKKÉRÕK SZEXUÁLIS BÛNCSELEKMÉNYEI MIATT NÉPI KEZDEMÉNYEZÉS INDULT AZ ILYEN ELKÖVETÕK AZONNALI KIUTASÍTÁSÁRA. NÉGYRE EMELKEDETT KEDD DÉLUTÁNRA A ROSZTOV MEGYEI SAHTIBAN TÖRTÉNT LAKÓHÁZI GÁZROBBANÁS HALOTTJAINAK SZÁMA. ÚJABB 155 EMBER ELLEN ADTAK KI ELFOGATÓPARANCSOT TÖRÖKORSZÁGBAN A 2016 NYÁRI PUCCSKÍSÉRLETBEN VALÓ RÉSZVÉTEL GYANÚJÁVAL. IRÁNNAK NEM SIKERÜLT FÖLD KÖRÜLI PÁLYÁRA ÁLLÍTANI A PAJAM-MÛHOLDAT, AMELYNEK TERVEZETT FELBOCSÁTÁSA MIATT AZ USA ÉLESEN BÍRÁLTA AZ ISZLÁM KÖZTÁRSASÁGOT. A SZÉLSÕSÉGES TÁLIBOK JELENTKEZTEK A KABULBAN HÉTFÕN ELKÖVETETT, NÉGY HALÁLOS ÁLDOZATOT KÖVTELÕ MERÉNYLET ELKÖVETÕJEKÉNT. VIHAROS SZÉLRE FIGYELMEZTET AZ OMSZ, A DÉLNYUGATI ÉS ÉSZAKKELETI TÁJAK KIVÉTELÉVEL ISMÉT TÖBBFELÉ VIHAROS, 60-85 KM/H-ÁS SZÉLLÖKÉSEK LEHETNEK. LEZUHANT EGY MUNKÁS EGY SZOMBATHELYI ÉPÍTKEZÉSEN KEDD DÉLUTÁN, AZ 54 ÉVES VASVÁRI FÉRFI A HELYSZÍNEN BELEHALT SÉRÜLÉSEIBE - MTI. ÁROKBA HAJTOTT EGY AUTÓ A SOMOGY MEGYEI ANDOCSON, KETTEN MEGSÉRÜLTEK, EGYIKÜKET HELIKPOTERREL VITTÉK KÓRHÁZBA. GYALOGOST GÁZOLT HALÁLRA EGY AUTÓ AZ 55-ÖS SZÁMÚ FÕÚTON, ÖTTÖMÖS KÖZELÉBEN. A BKV A FELÚJÍTOTT ÉSZAKI METRÓSZAKASZ ÁLLOMÁSAINAK MÁSODIK FÜSTPRÓBÁJÁT VÉGZI A HÉTEN. PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK: JOGERÕSEN IS HAT ÉV FEGYHÁZAT KAPOTT EGY KISKORÚ FIÚKAT MOLESZTÁLÓ PÉCSI FÉRFI. ORFK: KÉTSZÁZMILLIÓ FORINT ÉRTÉKÛ ECSTASY TABLETTÁT ÉS KOKAINT FOGLALTAK LE ÓBUDÁN.