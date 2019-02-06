2019. február 6.,
szerda, Dorottya, Dóra napja

Sztrájkolnak a Tesco bérszámfejtői

Hír TV

2019. február 6., szerda 08:20, frissítve: szerda 08:54

Várhatóan nem kapja kézhez időben a januári fizetését a Tesco több mint 17 000 alkalmazottja, a bezárás előtt álló győri irodaközpont bérszámfejtőinek sztrájkra miatt - írja a Magyar Nemzet.

A sztrájkbizottság közleménye szerint az érintettek a mai nappal határozatlan időre felfüggesztették a munkát, mert nem sikerült megállapodni a tervezett csoportos létszámleépítés részleteiről.

Hír TVvissza a címlapra

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

Belgium darabokra eshet szét a migráció miatt

2

Hír TV

Áll a bál a Momentumnál

3

Hír TV

Informátor: elmeszociális intézetben végezte Sneider áldozata

4

Hír TV

A térség legerősebb serege lesz a magyar

5

Hír TV

Kovács Zoltán: Hecckampány, hogy nem jöttek a hollandok

6

Hír TV

Rágalmazás miatt perbe fogták Márki-Zay Pétert