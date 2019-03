Sztrájkolnak a köztisztviselők

A JOBBIKOS FARKAS GERGELY MENTELMI JOGÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉT KEZDEMÉNYEZTE POLT PÉTER LEGFÕBB ÜGYÉSZ AZ ORSZÁGGYÛLÉS ELNÖKÉNÉL. FARKAS GERGELYT GYANÚSÍTOTTKÉNT HALLGATNÁK KI, AMIÉRT A TAVALYI VÁLASZTÁSOK ELÕTT 600 EZER FT-OT AJÁNLOTT EGY LMP-S KÉPVISELÕJELÖLTNEK A VISSZALÉPÉSÉRT. FARKAS GERGELY KÖZBEN LEMONDOTT MENTELMI JOGÁRÓL, A JOBBIK PEDIG ÚGY REAGÁLT: A PÁRT SOSEM BÚJT A MENTELMI JOG MÖGÉ. PALKOVICS LÁSZLÓ: 2014 ÓTA A MAGYAR IPAR NÕTT A LEGGYORSABBAN A V4-EK KÖZÖTT. AZ MNB ILLETÉKSZIGORÍTÁST VEZETNE BE A BEFEKTETÉSI CÉLÚ LAKÁSVÁSÁRLÁSOK ESETÉBEN, AMI VISSZAFOGHATNÁ AZ INGATLANOK DRÁGULÁSÁT MAGYAR NEMZET. BIZTOSÍTÁSI ALKUSZOK: A FOGYASZTÓBARÁT LAKÁSBIZTOSÍTÁSOK PIACÁN NE A DÍJVERSENY KERÜLJÖN ELÕTÉRBE. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM: MAGYARORSZÁG SZÁMÁRA ELÕNYÖS AZ NBB KÖZPONTJÁNAK BUDAPESTRE KÖLTÖZÉSE. MKKSZ: ORSZÁGSZERTE 7500 KÖZTISZTVISELÕ SZTRÁJKOL MA. NVI: MÁRCIUS 19-IG KÉRHETNEK BRAILLE-ÍRÁSOS ÉRTESÍTÕT AZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSRÓL A LÁTÁSSÉRÜLTEK. KSH: JANUÁRBAN AZ ÉPÍTÕIPAR TERMELÉSE 29,1 SZÁZALÉKKAL MEGHALADTA AZ EGY ÉVVEL KORÁBBIT. ÁSZ: A FÕVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BELSÕ KONTROLLRENDSZERE BIZTOSÍTJA A KÖZPÉNZFELHASZNÁLÁS SZABÁLYOSSÁGÁT. MEGERÕSÍTETT SZOLGÁLATOT RENDELT EL A MÁRCIUS 15-I HOSSZÚ HÉTVÉGÉRE A MEGNÖVEKEDÕ UTASFORGALOM MIATT A BUDAPEST AIPORT. GYERMEKORVOS: IDÉN ELÕBB KELL ELKEZDENI A KULLANCS ELLENI VÉDEKEZÉST. ANTIBIOTIKUMOT VÉNY NÉLKÜL KIADÓ BUDAPESTI ÁLLATPATIKA ELLEN INDÍTOTT ELJÁRÁST A NÉBIH. ÁTADTÁK KAPOSVÁR ELSÕ, KÖZSZOLGÁLTATÓ BIRTOKÁBAN LÉVÕ NAPELEMPARKJAIT. A BRIT PARLAMENT LESZAVAZTA AZ ALKU NÉLKÜLI BREXITET. CSÜTÖRTÖKÖN AZ EU-BÓL VALÓ KILÉPÉS ELHALASZTÁSÁRÓL SZAVAZ AZ ALSÓHÁZ. VÁMMENTES LESZ A BRIT IMPORT ZÖME AKKOR IS, HA NAGY-BRITANNIA MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜL LÉP KI AZ UNIÓBÓL JELENTETTE BE A BRIT KORMÁNY. VARSÓ SZERINT A KEMÉNY BREXIT A BRIT ALSÓHÁZ DÖNTÉSE ELLENÉRE SEM ZÁRHATÓ KI. LENGYELORSZÁG SZERINT A MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜLI BREXIT A LEGROSSZABB FORGATÓKÖNYV. ROMÁNIA FOLYTATJA A NAGY-BRITANNIÁBAN ÉLÕ ROMÁNOK ÉS A ROMÁNIÁBAN ÉLÕ BRITEK VÉDELMÉT CÉLZÓ ERÕFESZÍTÉSEIT ÍRTA KÖZÖSSÉGI OLDALÁN AZ EURÓPAI ÜGYEKÉRT FELELÕS ROMÁN MINISZTER. MEGÉRKEZTEK A LEZUHANT ETIÓP UTASSZÁLLÍTÓ FEKETE DOBOZAI FRANCIAORSZÁGBA. NAGYSZABÁSÚ FELSÕOKTATÁSI KORRUPCIÓS ÜGYET VIZSGÁL AZ AMERIKAI ÜGYÉSZSÉG. A VÁD SZERINT GAZDAG AMERIKAI SZÜLÕK KÖZTÜK HÍRESSÉGEK KENÕPÉNZT FIZETTEK ELITEGYETEMEKNEK, HOGY GYERMEKEIKET FELVEGYÉK. HAT ÉV BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTÉK GYERMEKMOLESZTÁLÁS MIATT A VATIKÁN EGYKORI KINCSTÁRNOKÁT, GEORGE PELLT AUSZTRÁLIÁBAN. A 77 ÉVES FÕPAP TAGADJA A VÁDAT, ÉS FELLEBBEZÉSRE KÉSZÜL. EURÓPA TANÁCS: UKRAJNA HALASSZA EL A KISEBBSÉGEK NYELVHASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ JOGSZABÁLY ELFOGADÁSÁT A VÁLASZTÁSOK UTÁNI IDÕSZAKRA! ÕRIZETBE VETTEK KÉT FÉRFIT GEORGIÁBAN, MERT RADIOAKTÍV URÁN IZOTÓPOT AKARTAK ELADNI. A TÖRÖK UNIÓS CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK FELFÜGGESZTÉSÉRE SZÓLÍTOTT FEL ISMÉT AZ EURÓPAI PARLAMENT. FELROBBANT KÉT OLAJTARTÁLY VENEZUELÁBAN AZ ORINOCO OLAJMEZÕN - JELENTETTÉK BE A HATÓSÁGOK. A VENEZUELAI FÕÜGYÉSZ VIZSGÁLJA GUAIDÓ ÉRINTETTSÉGÉT AZ ÁRAMELLÁTÁS ELSZABOTÁLÁSÁBAN - JELENTETTE BE KEDDEN A FÕÜGYÉSZ. LEGKEVESEBB TÍZ EMBER MEGHALT EGY BRAZIL ÁLLAMI ISKOLÁBAN, AMIKOR KÉT CSUKLYÁT VISELÕ TIZENÉVES TÜZET NYITOTT. ÖSSZEOMLOTT EGY HÁROMEMELETES ISKOLA NIGÉRIÁBAN, SOKAN A ROMOK ALATT REKEDHETTEK. NÉMETORSZÁGBAN HALÁLRA GÁZOLT A VONAT EGY NÕT, MIKÖZBEN A KUTYÁJÁT PRÓBÁLTA KIMENTENI - DPA NÉMET HÍRÜGYNÖKSÉG. BUSZ GÁZOLT EL EGY GYEREKET BUDAPESTEN A XX. KERÜLETBEN, A GYEREK SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT. FELBORULT EGY KOCSI AZ M85-ÖS AUTÓÚTON IKRÉNYNÉL, A SOFÕR MEGSÉRÜLT, A MÛSZAKI MENTÉS IDEJÉRE AZ UTAT TELJESEN LEZÁRTÁK, A FORGALMAT PEDIG A 85-ÖS ÚTRA TERELIK. FELÚJÍTÁS MIATT HÉTFÕTÕL LEZÁRJÁK A FEHÉRVÁRI UTAT A VÁROSKÖZPONT FELÉ. MAGYAR KÖZÚT: FOLYTATÓDIK AZ M1-ES AUTÓPÁLYA FELÚJÍTÁSA 43 KM-NYI SZAKASZON, TATABÁNYA TÉRSÉGÉBEN. FÕVÁROSI FÕÜGYÉSZSÉG: BUDAPESTEN ÉS KECSKEMÉTEN EGYSZERRE FOGTAK EL KORRUPCIÓVAL GYANÚSÍTHATÓ EMBEREKET A NYOMOZÓ ÜGYÉSZEK, A TEK, ÉS A VÉDELMI SZOLGÁLAT NYOMOZÓI. A GYANÚSÍTOTTAK UNIÓS ÁLLAMPOLGÁRSÁG ELINTÉZÉSÉT IS ÍGÉRTÉK ARRA NEM JOGOSULT KÜLFÖLDIEKNEK.