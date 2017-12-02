2017. december 2.,
szombat, Melinda, Vivien napja

Sztrájkolhatnak a Metro áruház dolgozói

Hír TV

2017. december 2., szombat 08:15, frissítve: szombat 09:06

A Magyar Nemzet úgy tudja: nem fogadta el a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete a Metro vezetésének bérajánlatát, ezért még decemberben munkabeszüntetést tarthatnak.

Karácsonykor sztrájkolhatnak a Metró áruház dolgozói. A Napi.hu írta meg, hogy a szakszervezet kedden tárgyalt az áruházlánc vezetésével, de a cég bérajánlata távol állt a KASZ követelésétől. Miután tegnap sem történt érdemi előrelépés, a KASZ megalakította a sztrájkbizottságokat. A cégnek hét napja van a megegyezésre.

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