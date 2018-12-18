2018. december 18.,
kedd, Auguszta napja

Sztrájkkal fenyeget a francia rendőrség

Hír TV

2018. december 18., kedd 19:59, frissítve: kedd 20:29

A sárgamellényesek több mint egy hónapja zajló tüntetése nagy terhet rótt a rendőrökre.

Többen megsebesültek a demonstrálókkal való összecsapásokban, ezért a biztonsági erők szakszervezete szerdára „fekete napot”, jelentett be, és felszólította a egyenruhásokat országszerte, hogy maradjanak állomásaikon és utasítsanak vissza minden, nem vészhelyzetre szóló riasztást. A rendőrök így tiltakoznak az ellen, hogy a francia kormány csökkenteni szeretné a rendvédelmi szervek működtetésére szánt összegeket.

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