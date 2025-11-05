Keresés

Híradó
2025. 11. 05. Szerda
Belföld

Sztojka Attila: A romák körében az érettségivel rendelkezők és a diplomások aránya is megduplázódott az elmúlt tíz évben

2025. november 05., szerda 13:00 | HírTV
Belügyminisztérium Sztojka Attila kormányzati támogatás roma szakkollégiumok társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkár Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium

A magyar kormány európai uniós forrás segítségével 1,6 milliárd forintot kíván fordítani a roma szakkollégiumok fejlesztésére - mondta a Belügyminisztérium (BM) társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkára szerdán a Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégiumban.

  • Sztojka Attila: A romák körében az érettségivel rendelkezők és a diplomások aránya is megduplázódott az elmúlt tíz évben

Sztojka Attila hozzátette, ez a támogatás egyrészt a meglévő intézményi struktúrában a szakmai munka folytatását és fejlesztését segíti, másrészt az utánpótlásra, elsősorban a középiskolás diákokra koncentrál. Kiemelte, a kormány célja az, hogy a szakkollégiumok utánpótlásnevelését megerősítse, így még több hátrányos helyzetű fiatalnak legyen esélye bekerülni a felsőoktatásba.

Az államtitkár ismertette: a szakkollégiumi hálózat már az érettségi előtt megszólítja a tanulókat és segíti többek között a vizsgára való felkészülésüket. Megjegyezte, a projektnek köszönhetően a roma szakkollégiumok egyenként 127 millió forintos támogatásban részesülhetnek, és legalább 180 fiatalnak nyílik ezáltal esélye arra, hogy bekerüljön felsőoktatásba.

Arról is beszélt, hogy az elmúlt tizenöt évben nőtt az érettségivel rendelkezők és a diplomások aránya, és ez a tendencia Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is megfigyelhető. Szerinte ez bizonyítéka a középosztály szélesítésére való kormányzati törekvésnek.

Kiemelte, a romák körében az érettségivel rendelkezők és a diplomások aránya is megduplázódott az elmúlt tíz évben. Ez adja a középosztálybeliségnek és a polgárosodási folyamatnak a magját; "erős, polgári gondolkodású közösség tud igazán roma közösségen belül is komoly változásokat hozni" - fűzte hozzá.

Sztojka Attila szerint kulcsfontosságú a 9 városban működő 11 roma szakkollégium, amelyeknek köszönhetően ma már 746 diplomás ember tud részt venni különböző gazdasági és társadalmi folyamatokban. A diplomások mellett 20 doktori fokozattal rendelkező embert adott a szakkollégiumi hálózat a társadalomnak - tette hozzá. Az államtitkár hangsúlyozta, végzettek 90 százaléka el tudott helyezkedni a munkaerőpiacon. Mint mondta, ezekre az eredményekre építve lehetőséget kell biztosítani a roma szakkollégiumi hálózatnak arra, hogy a társadalomfejlesztési folyamatban még nagyobb szerepet vállaljon.

Sztojka Attila szerint a szakkollégiumokban nyújtott szolgáltatások kifejezetten erősítik a roma középosztály szélesítését és a polgárosodási folyamat megerősítését. A magyar kormány esélypolitikai intézkedései biztosítják azt, hogy az ország 2030-ig Európában továbbra is élen járjon a hátrányos helyzetű emberek társadalmi folyamatainak megerősítésében - mondta. Ismertette: Európában Magyarországon dolgozik a legtöbb roma, a 20-24 éves korosztályban is az országban van a legtöbb középfokú végzettséggel rendelkező roma a kontinensen.

Hollósy András (Pont Mi Egyesület - Fidesz-KDNP) alpolgármester arról beszélt, hogy a szakkollégisták példát mutatnak a borsodi fiataloknak abban, hogyan lehet kiemelkedő hozzáállással és alázattal eredményeket elérni. Szerinte a történelmi egyházak szerepe az oktatásban megmutatja, honnan hová lehet eljutni, a roma szakkollégium pedig arról is szól, hogy segítsen megtalálni a megfelelő egyensúlyt a fiatalok életében a hit és a hivatás között.

Makkai László igazgató kijelentette: a miskolci szakkollégiumban a diploma mellett olyan jövőt is kapnak a fiatalok, amelyben ott a hit ereje, a tudás fénye és a közösség megtartó szeretete. Ismertette, az intézmény egyszerre végez hátránykompenzálást és tehetséggondozást, mentori programjukban jelenleg 15 egyetemi oktató kíséri a diákok fejlődését.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

Kapcsolódó tartalmak

