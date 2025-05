Megosztás itt:

Jól tudjuk, hogy rasszista megjegyzések mindig a gyűlölködéssel és a gyűlöletbeszéddel indulnak el és teszi egyértelműen megalapozottá és egyértelműen az is látszik, hogy egyfajta társadalmi megosztottság felé viheti az ilyen fajta megjegyzések és hozzászólások a társadalmunkat is, még hogyha ez viccesnek is tűnik vagy poénosnak tűnik, soha nem lehet az vicces vagy poénos az a megnyilvánulás, amely más emberi méltóságát sérti - jelentette ki a politikus.