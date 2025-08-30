Sztojka Attila: Magyarország példát mutat a roma értelmiség nevelésében

Megosztás itt:

Sztojka Attila a 15. alkalommal megtartott Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat tanévnyitó ünnepségén hangsúlyozta, hogy a 2011-ben létrejött, a felsőoktatási képzés szakmai támogatása mellett a cigány kultúra elmélyítését és keresztény erkölcsi alapozású világnézeti beállítódást segítő, évi mintegy 700 millió forint kormányzati támogatásban részesülő hálózat eredményei önmagukért beszélnek: 9 városban 11 szakkollégium működik, megalakulásuk óta 746 diák szerzett diplomát, húszan doktori fokozatot is elértek, a hallgatók több mint 90 százaléka elhelyezkedik a munkaerőpiacon.

A hálózat indulása a remény és a hit korszakának kezdetét jelentette, remélték, hogy van jogossága, szükségessége, és ma már valósággá vált az a polgárosodási folyamat, amit akkor láttatni akartak - fogalmazott.