2025. 08. 30. Szombat Rózsa napja
Sztojka Attila: Magyarország példát mutat a roma értelmiség nevelésében

2025. augusztus 30., szombat 14:11 | HírTV
Sztojka Attila

A cigányság polgárosodása értelmiségi réteg nélkül nincs, és amíg más országokban még mindig a kifogásokat keresik, Magyarország példát mutatott Európának, mert itt "új roma értelmiséget nevelünk", amely egyszerre hű a gyökereihez és erősíti a nemzet közösségét - mondta a társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkár Kaposváron szombaton.

Sztojka Attila a 15. alkalommal megtartott Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat tanévnyitó ünnepségén hangsúlyozta, hogy a 2011-ben létrejött, a felsőoktatási képzés szakmai támogatása mellett a cigány kultúra elmélyítését és keresztény erkölcsi alapozású világnézeti beállítódást segítő, évi mintegy 700 millió forint kormányzati támogatásban részesülő hálózat eredményei önmagukért beszélnek: 9 városban 11 szakkollégium működik, megalakulásuk óta 746 diák szerzett diplomát, húszan doktori fokozatot is elértek, a hallgatók több mint 90 százaléka elhelyezkedik a munkaerőpiacon.

A hálózat indulása a remény és a hit korszakának kezdetét jelentette, remélték, hogy van jogossága, szükségessége, és ma már valósággá vált az a polgárosodási folyamat, amit akkor láttatni akartak - fogalmazott.

 

Szilágyi Péter: anyanyelven tanulni nem privilégium, hanem alapjog

 Anyanyelven tanulni nem privilégium, hanem alapjog - jelentette ki Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára a felvidéki Bátkán, ahol beszédet mondott a Szlovákiai Magyar Iskolák XXV. Országos Tanévnyitó Ünnepségén szombaton.

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

