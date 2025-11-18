Sztojka Attila: Kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek korai fejlesztésére és a tanulási esélyek javítására

Megosztás itt:

Sztojka Attila a Magyar Nemzet cikkében többek között kifejtette: "Folytatjuk az Aktívan a tudásért programunkat, amelyben nyolcezer ember vehet részt olyan képzéseken, amelyek valódi elhelyezkedési lehetőséget biztosítanak számukra. A program 10,2 milliárd forintos keretösszegből valósul meg.

Ugyanígy folytatódik a Nő az esély a közszolgáltatásokban program is, amely 2200 hátrányos helyzetű ember, köztük főként roma nők szakmai képzését és elhelyezkedését támogatja. A kezdeményezéshez 27 milliárd forint forrás áll rendelkezésre, hiszen meggyőződésünk, hogy a nők tudása és munkája a közösségeink erejét is megsokszorozza.

Kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek korai fejlesztésére és a tanulási esélyek javítására is. A Biztos Kezdet Gyerekházak hálózata jelenleg 177 helyszínen működik, de terveink szerint további 45–50 új intézménnyel bővül európai uniós társfinanszírozással 4,3 milliárd forintos fejlesztéssel. A tanodahálózat fejlesztésére pedig 13,3 milliárd forintot fordítunk: 40–50 új tanoda jön létre, miközben a meglévő 180 intézmény is fejlesztési forráshoz jut.

A felsőoktatásban szintén folytatjuk a roma fiatalok támogatását. A Roma Szakkollégiumi Hálózat fejlesztésére 1,6 milliárd forintot különítettünk el, amelynek keretében a szakkollégiumok egyenként 127 millió forint támogatásban részesülnek. A cél, hogy még magasabb színvonalon támogassuk a fiatalokat nyelvtanulási, tanulmányi, mentorálási, identitáserősítő és ösztöndíjprogramokon keresztül. A fejlesztés másik pillére az utánpótlás-nevelés: középiskolás diákok felkészítését segítjük az érettségire, a továbbtanulásra és a felsőoktatásba való bekerülésre."

Fotó: MTI