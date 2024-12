Sztojka Attila: A jövőnk záloga a fiatalok kezében van

Megosztás itt:

Miért hozták létre a Roma Ifjúsági Kerekasztalt, mik a fő célkitűzéseik és mik az eredmények, amiket várnak tőle?

Rendkívül fontos az, hogy azok, akikről a jövő Magyarországa szól, meg legyenek szólítva. A mi fiataljaink ne csak örökösei legyenek a jövőnek, hanem alkotói is. Ahhoz, hogy ők valóban a jövő alkotói legyenek, meg kell tudnunk hallgatni az ő véleményeiket és javaslataikat. A Roma Ifjúsági Kerekasztalnak pontosan ez volt a célja, hogy bevonjuk azokat az egyetemista vagy diplomás roma fiatalokat, akik a fiatal koruk ellenére a közösségért való munkájukkal bizonyították, hogy képesek hozzájárulni a szakpolitika alkotásához. A célunk az, hogy a kerekasztal javaslattevő, véleményező közösségként működjön, bizonyos szakpolitikai intézkedéseket akarunk velük előzetesen is egyeztetni, másrészt pedig tőlük is szeretnénk javaslatokat kapni. Az ügy komolyságát jelenti, hogy egy fejlesztési alapot hozunk létre, amelynél ők javaslatot tehetnek bizonyos intézkedésekre, kifejezetten olyan intézkedésekre, programokra, amik a fiatalokat érintik, és elsősorban hátrányos helyzetű térségekre fókuszál.

Miként vonják be a kerekasztalba a fiatalokat?

Az országban működő 11 roma szakkollégium az elmúlt több mint egy évtized alatt az esélyteremtés igazi sikertörténetévé vált. 2011-ben indítottuk el a roma szakkollégiumi rendszert azzal a céllal, hogy lehetőséget adjunk a tehetséges, hátrányos helyzetű fiataloknak a diploma megszerzéséhez. Az eredmények magukért beszélnek: az elmúlt 13-14 évben több mint 700 diplomás fiatal került ki a szakkollégiumokból, és lépett a magyar értelmiség soraiba. Most rájuk építünk. Megszólítottuk őket, és arra kértük a szakkollégiumokat, hogy tegyenek javaslatot, kiket delegálnának a Roma Ifjúsági Kerekasztalba. A javaslatokat megkaptuk, azt látom, hogy egy igazán sokszínű és tehetséges csapat állt össze. A kerekasztal olyan fiatalokból áll, akik különböző érdeklődési körrel és szakterületi tudással rendelkeznek. Ami közös bennük, hogy mindannyian hátrányos helyzetű családból indultak el, de hitük, szorgalmuk és kitartásuk révén példát mutatnak arra, hogy a legnehezebb helyzetből is lehet építkezni. A roma szakkollégiumokon keresztül segítséget adtunk nekik, hogy biztosan elérjék a céljukat, és hátrányos helyzetük ne legyen akadálya a diploma megszerzésének, mégse felejtsék el azt, ahonnan indultak. Ez a sokszínűség a kerekasztal ereje, hiszen különböző nézőpontokat, tapasztalatokat hoznak magukkal, amelyekből új ötletek és megoldások születhetnek.

Hogyan fogják biztosítani azt, hogy a kerekasztal ajánlásai meg is valósuljanak?

A jövőnk záloga a fiatalok kezében van. Ezért elkötelezettek vagyunk abban, hogy számukra külön dedikált forrást biztosítsunk egy fejlesztési alap létrehozásával, ennek felhasználására a Roma Ifjúsági Kerekasztal tehet javaslatot, hiszen ők ismerik legjobban a közösségük szükségleteit és lehetőségeit. Célunk, hogy olyan alapot hozzunk létre, amely lehetőséget ad a fiataloknak arra, hogy saját kezdeményezéseikkel formálják a jövőt. A mi feladatunk pedig az lesz, hogy megvitassuk velük, a döntéselőkészítés teljes folyamatát megismerjék, abban részt vegyenek. Valódi partnerségre számítunk. Szeretnénk elérni azt, hogy kontsruktív javaslataik beépíthetőek legyenek a szakpolitikai döntésekbe.

A teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján olvasható.

Fotó: Magyar Nemzet