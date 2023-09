Sztárfellépők az Eurojackpot Szuperkoncerten

Megosztás itt:

A cég társadalmi felelősségvállalásának központjában már húsz éve a fogyatékossággal élők állnak, ők akadálymentes lelátóról nézhették a zenei produkciókat. A Szerencsejáték zrt elnök-vezérigazgatója, elmondta a tavaly 50 ezren látogattak ki, de idén is rengetegen voltak még a rossz idő ellenére is.



Számunkra nagyon fontos az hogy valamilyen módon kapcsolódhassunk a játékosainkhoz. Talán Önök is tudják hogy a szerencsejáték zrt rendelkezik egy olyan termékkel az ötös lottóval ami gyakorlatilag a teljes magyar lakosság körében ismert és igy olyasmivel szerettünk volna a játékosainknak kedvezni amely a teljes lakosságot érinti s a szuper-koncert ilyen – mondta Mager Andrea, a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója.