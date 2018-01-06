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Szövetséget nem köt, de visszalép a Momentum, ha kell

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2018. január 6., szombat 20:10, frissítve: szombat 21:03

A Momentum hajlandó visszalépni egy másik ellenzéki jelölt javára az egyéni választókerületekben, az áprilisi választásokon, ha szükséges – hangzott el a párt kecskeméti kampánynyitóján.

Fekete-Győr András pártelnök szerint az elmúlt 27 év politikai elitje tönkretette Magyarországot. Úgy fogalmazott: a Fidesz nyolc éve lop, az ellenzék pedig 2010 óta nem csinál semmit.

Mi mindent meg fogunk tenni, hogy a Fidesz ne győzzön, ne legyen kétharmada, ne legyen abszolút többsége. Választási szövetséget senkivel sem kötünk, viszont a társadalmi felelősségünket érezzük. Tehát ha eljön annak az ideje – és a Momentumon múlik –, akkor az egyéni választókerületekben meg fogjuk tenni a szükséges lépéseket – mondta Fekete-Győr András.

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