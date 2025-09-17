Szörnyű precedenst teremtett Ruszin-Szendi Romulusz, Gulyás Gergely sem mehetett el mellette szó nélkül

Megosztás itt:

Gulyás Gergely a szerdai Kormányinfón egy újságírói kérdésre válaszolva kijelentette, hogy Ruszin-Szendi Romulusz tette jogszabálysértő és veszélyes precedens. A miniszter szerint egy lakossági fórumon fegyvert viselni még akkor is elfogadhatatlan, ha a politikusnak van rá engedélye.

A szörnyű precedens

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Tisza Párt politikusának tettét a demokratikus vita kereteinek megsértésének nevezte. Gulyás szerint fegyverrel fórumra érkezni eddig nem volt szokás Magyarországon. Azt mondta, ez a magatartás inkább bizonyos afrikai diktatúrákban jellemző, de Európában és Magyarországon eddig sosem fordult elő. A miniszter szavai alapján, az eset olyan, mintha a demokrácia helyett a félelem és a megfélemlítés eszközei kerülnének előtérbe. A fegyveres megjelenés egy békés vitahelyszínen azt sugallja, hogy a politikusok már nem a szavak, hanem az erő nyelvén kommunikálnak, ami alapjaiban veszélyezteti a politikai kultúrát.

A fegyverviselés jogossága megosztja a közvéleményt, de az ellenzők szerint az ilyen tettek félelemkeltőek és aláássák a közélet békés hangnemét. Sokan úgy vélik, hogy egy politikusnak a közbiztonságért kellene aggódnia, nem pedig a fegyverével hivalkodnia, ami egyértelműen erőszakossághoz köthető, és a választókat is elbizonytalaníthatja.

A migráció és a közbiztonság

Gulyás Gergely a röszkei zavargások tízéves évfordulójára is kitért. A miniszter szerint Magyarország helyesen döntött, amikor a jogszabályok betartása és a nemzeti érdekek védelme mellett állt ki a migrációs válságban. Hozzátette, a migráció olyan ügy, ahol nem szabad hibázni. Példaként Svédországot említette, ahol a befogadó politika súlyos következményekkel járt: nőtt a munkanélküliség, a terrorcselekmények, a bűnözés és az antiszemitizmus. A miniszter szerint a migráció egyenes következménye a társadalmi kohézió megbomlása.

A nyilatkozatok tehát nemcsak a fegyverviselés jogosságáról szólnak, hanem tágabb értelemben a közbiztonságról és a politikai kultúra romlásáról is, amely a választási kampány közeledtével egyre inkább a figyelem középpontjába kerül.

Forrás: MTI

Fotó: Canva