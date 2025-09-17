Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 17. Szerda Zsófia napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment

Következik:

Híradó 19:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Szörnyű precedenst teremtett Ruszin-Szendi Romulusz, Gulyás Gergely sem mehetett el mellette szó nélkül

2025. szeptember 17., szerda 18:30 | MTI

Gulyás Gergely szerint jogszabálysértő és veszélyes precedens, hogy a Tisza Párt politikusa fegyverrel jelent meg egy lakossági fórumon. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a tettet az afrikai diktatúrák gyakorlatához hasonlította, amely óriási felháborodást váltott ki a nyilvánosságban. A Tisza Párt egyelőre nem kommentálta az ügyet, de a vita már most lángra kapott a fegyverviselés és a politikai kultúra romlása miatt.

  • Szörnyű precedenst teremtett Ruszin-Szendi Romulusz, Gulyás Gergely sem mehetett el mellette szó nélkül

Gulyás Gergely a szerdai Kormányinfón egy újságírói kérdésre válaszolva kijelentette, hogy Ruszin-Szendi Romulusz tette jogszabálysértő és veszélyes precedens. A miniszter szerint egy lakossági fórumon fegyvert viselni még akkor is elfogadhatatlan, ha a politikusnak van rá engedélye.

A szörnyű precedens

 A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Tisza Párt politikusának tettét a demokratikus vita kereteinek megsértésének nevezte. Gulyás szerint fegyverrel fórumra érkezni eddig nem volt szokás Magyarországon. Azt mondta, ez a magatartás inkább bizonyos afrikai diktatúrákban jellemző, de Európában és Magyarországon eddig sosem fordult elő. A miniszter szavai alapján, az eset olyan, mintha a demokrácia helyett a félelem és a megfélemlítés eszközei kerülnének előtérbe. A fegyveres megjelenés egy békés vitahelyszínen azt sugallja, hogy a politikusok már nem a szavak, hanem az erő nyelvén kommunikálnak, ami alapjaiban veszélyezteti a politikai kultúrát.

A fegyverviselés jogossága megosztja a közvéleményt, de az ellenzők szerint az ilyen tettek félelemkeltőek és aláássák a közélet békés hangnemét. Sokan úgy vélik, hogy egy politikusnak a közbiztonságért kellene aggódnia, nem pedig a fegyverével hivalkodnia, ami egyértelműen erőszakossághoz köthető, és a választókat is elbizonytalaníthatja.

A migráció és a közbiztonság

 Gulyás Gergely a röszkei zavargások tízéves évfordulójára is kitért. A miniszter szerint Magyarország helyesen döntött, amikor a jogszabályok betartása és a nemzeti érdekek védelme mellett állt ki a migrációs válságban. Hozzátette, a migráció olyan ügy, ahol nem szabad hibázni. Példaként Svédországot említette, ahol a befogadó politika súlyos következményekkel járt: nőtt a munkanélküliség, a terrorcselekmények, a bűnözés és az antiszemitizmus. A miniszter szerint a migráció egyenes következménye a társadalmi kohézió megbomlása.

A nyilatkozatok tehát nemcsak a fegyverviselés jogosságáról szólnak, hanem tágabb értelemben a közbiztonságról és a politikai kultúra romlásáról is, amely a választási kampány közeledtével egyre inkább a figyelem középpontjába kerül.

Forrás: MTI

Fotó: Canva

További híreink

Kincset találtak a nógrádi kukások, az egész falu erről beszél

Olyan fogadtatásban részesült Donald Trump, amilyenre emberemlékezet óta nem volt példa Windsorban

Kaszás Nikolett eltűnési ügye: új ember került a rendőrök látókörébe

Szoboszlai megdöbbenhet azon, amit Carragher most állít róla

"Összetörték az álmaim" - Édesanyja próbálja tartani a lelket kamasz fiában, akinek szíve két éve egy tornaórán váratlanul leállt

Az RTL nagy pofont kapott az UEFA-tól, így változnak a BL-meccsek tévéközvetítései

Kormányinfó élőben a HírTV műsorán + videó

Ezt ki gondolta? Elképesztő, mi történhet ma este Szoboszlaival

Ez sokakat érint – autómentes hétvége jön Budapesten

További híreink

Ez sokakat érint – autómentes hétvége jön Budapesten

Halálbüntetést kért az ügyész a Charlie Kirk-gyilkosság gyanúsítottjára + videó

Szijjártó Péter visszaszólt Finnországnak és Lettországnak: „Álommal nem lehet fűteni!”

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Szijjártó Péter visszaszólt Finnországnak és Lettországnak: „Álommal nem lehet fűteni!”
2
A holland uralkodó megkongatta a vészharangot
3
Tyler Robinson beismerte, hogy ő ölte meg Charlie Kirköt
4
Olyan fogadtatásban részesült Donald Trump, amilyenre emberemlékezet óta nem volt példa Windsorban
5
Példátlan látogatásának helyszínére érkezett Donald Trump
6
Lövések dördültek, két halott – hatalmas rendőri akció indult
7
Az utolsó róla készült képpel keresik tovább a tíz napja eltűnt fiatal nőt
8
Ruszin-Szendi fegyverviselésén gúnyolódott a 444 – Magyar Péter beismerése után sem javították
9
Kiderült, mennyivel kapnak idén többet a nyugdíjasok + videó
10
Vezércikk - Teljesen kiakadt Lázár János + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!