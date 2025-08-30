Szörnyű baleset történt, mentőhelikoptert kellett hívni

Megosztás itt:

Összeütközött egy kisteherautó és egy személyautó a 7317-es úton, Tapolca és Zalahaláp között. A Veol.hu vármegyei portál azt írta a katasztrófavédelemre hivatkozva, hogy a helyszínre a badacsonytomaji hivatásos, a tapolcai önkormányzati, valamint a Zalahaláp-Sáska Községek Önkéntes Tűzoltó Egyesületének egységei vonultak ki.

A tűzoltók feszítővágóval két embert szabadítottak ki a személygépkocsiból,

majd átadták őket a mentőszolgálatnak. Az utat teljesen lezárták a forgalom elől.

