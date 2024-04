Szőnyi Kinga: Felháborító, hogy egyes nőszervezetek még most sem emelték fel a hangjukat + videó

Megosztás itt:

Magyar Péterrel való házassága egyik legsúlyosabb fejezetére emlékezett vissza Varga Judit a Frizbi TV-nek adott múlt heti interjújában. A volt igazságügyi miniszter felidézte: volt férje egy vita után késsel a kezében járkált fel-alá a házban, miközben a tárcavezető a saját és a szerettei életét féltette.

Szőnyi Kinga: "Engem nagyon elszomorít, és erről nem is olyan régen hangot is adtam, hogy teljes a némaság. Engem ez háborít fel, hogy azért mert valaki politikus, netalántán jobboldali politikus, akkor már nem lehet áldozat? Akkor már csak politikai akciót láthatnak abban, hogy ő kitárta szívét-lelkét, megalázkodott mindenki előtt, és elmondta, hogy mi történt, ezzel szerintem komoly példát mutatva a nőtársaknak, akik hasonló helyzetbe kerültek, mint Varga Judit."

Felháborító, hogy egyes nőszervezetek még most sem emelték fel a hangjukat - jelentette ki a Magyar Asszonyok Érdekszövetségének elnöke a Hír fm-ben.

De Varga Judit az interjúban arról is beszélt, hogy Magyar Péter a saját gyermekeinek is súlyos lelki traumát is okozhatott.

A verbális bántalmazás azonban az önértékelésre is hatással van - erre hívta fel a figyelmet a pszichológus.

Gyarmati Rita, pszichológus: "Ha a gyerekeket vesszük előtérbe, akkor az sem mindegy, hogy ez hány éves korban történik, milyen hosszú ideig marad fenn. Mindenképpen nyoma marad, de nem mindegy, hogy mikor történik. Amikor egy gyerek már esetleg kamaszodik, és már úgy nagyjából látja a világot , bár ez egy borzasztó törékeny időszak a kamaszkor, de mégis már van saját véleménye, ott talán már egy kicsit kisebb hatása van, de akkor is van, de hogyha nagyon pici egy gyerek és ebben nő bele, akkor annak az a legnagyobb veszélye, hogy ő ezt fogja normának tekinteni."

A szakember hozzátette: fontos, hogy az érintettek felismerjék a jeleket, és szakemberhez forduljanak.