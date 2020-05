Szombaton zárul az országos tesztelés

3380-ra nőtt hazánkban a beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 6 krónikus beteg, ezzel 436 főre emelkedett az elhunytak száma, 1169-en már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1775 főre csökkent. Az aktív fertőzöttek 59%-a, az elhunytak 79%-a, a gyógyultak 59%-a budapesti vagy Pest megyei. 658 koronavírusos beteget ápolnak kórházban és 49-en vannak lélegeztetőgépen. A következő napok meghatározóak lesznek, most dől el, miként alakul a továbbiakban a járvány alakulása idehaza - mondta el Szlávik János infektológus főorvos a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Nagyon jó adatokat kaptak az eddig elvégzett koronavírus-szűrésből, s ez már valószínűleg nem fog változni, de a járványveszély továbbra sem múlt el - mondta Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora a Kossuth rádióban. Az országos koronavírus-tesztelés szombaton befejeződik - tájékoztatott a Semmelweis Egyetem. Aki elmegy a koronavírus-szűrésre, a családját is védi - mondta a Semmelweis Egyetem rektora, a klinikai járványelemző munkacsoport vezetője az M1-en. Merkely Béla hozzátette: őszig biztosan nem lesz nagy koronavírus-járvány, mert az emberek betartják a szabályokat, nyáron erősödik mindenki immunrendszere, a vírus pedig nem szereti a meleget és az ultraibolya-sugárzást. Magyarország azon országok között van, amelyeknek Japán ingyenesen biztosít a koronavírus kezelésében eredményesnek mutatkozó gyógyszert - közölte a külgazdasági és külügyminiszter Facebook-bejegyzésében. A koronavírus-járvány miatt továbbra sem lehet megtartani a hagyatéki eljárásokhoz kapcsolódó tárgyalásokat - mondta Parti Tamás, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökhelyettese a Kossuth rádióban. A polgári kormányzás egy évtizede alatt 95 százalékban teljesültek a 2010-es célok és vállalások - állapította meg a Nézőpont Intézet. Az elmúlt hetek alatt folyamatosan nőtt a forgalom a közutakon - mondta Bartal Tamás, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója a Kossuth rádióban. Karácsony Gergely főpolgármester szerint elfogadhatatlan, hogy a kormányzat nem akarja viselni a kijárási korlátozás megszüntetésével kapcsolatos politikai felelősséget, ugyanakkor érdemi partneri együttműködésre sem hajlandó. Saját alkalmatlanságát igazolja, hogy a kormányt hibáztatja Miskolc baloldali vezetése a város csődközeli helyzete miatt - mondta Alakszai Zoltán, a Fidesz helyi frakcióvezetője. Elkótyavetyélte Józsefváros támogatását Pikó András, a kerület álcivil polgármestere - mondta Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. Pikó András nem végzi el a polgármesteri munkát, folyamatosan hárítja a felelősséget, és együttműködés helyett folyton konfrontálódik – közölte Kocsis Máté, a VIII. kerület országgyűlési képviselője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A 2021-es költségvetésnek három szempontot kell követnie: célra tartás, rugalmasság és tartalékolás - mondta az Állami Számvevőszék elnöke a Magyar Nemzetnek. Domokos László hozzátette: a tartalékok teremtik meg a kormány mozgásterét arra, hogy képes legyen gyorsan és hatékonyan reagálni a váratlan helyzetekre. A gazdaságvédelmi akcióterv keretében új pályázati felhívás jelent meg a mikro-, kis- és középvállalkozások támogatására 50 milliárd forintos keretösszeggel - jelentette be György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára. A kormány elkötelezett abban, hogy minél több munkahelyet meg tudjon védeni a koronavírus-járvány kapcsán - közölte a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár. Bodó Sándor kiemelte: két program is indult ennek érdekében, az egyik a munkavállalókat, a másik az innovációs területen dolgozókat segíti. A kormány benyújtotta a különleges gazdasági övezetekről szóló törvényjavaslatot, amely lehetővé teszi különleges gazdasági övezetek létrehozását - közölte a Miniszterelnökség. Nem kötelező elvégezniük a 40 órás tanfolyamot az örökbe fogadni szándékozó szülőknek - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára a Kossuth rádióban. Zurab Pololikashvili, a madridi székhelyű Turisztikai Világszervezet főtitkára levélben gratulált Orbán Viktor miniszterelnöknek az idegenforgalmi ágazat válságának kezeléséhez. A Magyarországon bevezetett vészhelyzeti kormányzásról és annak jogállamiságra gyakorolt hatásairól vitáznak az Európai Parlamentben. Vannak frakciók a balliberális oldalon, amelyek egyszerűen nem engedhetik meg maguknak, hogy ne támadják újra meg újra, immár havi rendszerességgel Magyarországot - mondta Deli Andor a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője. Ugyanazok támadják ma Magyarországot, akik a bevándorlás elutasítása és a határkerítés miatt is támadták - mondta a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációvezetője. Deutsch Tamás kiábrándítónak és szánalmasnak nevezte, ami az EP-ben történik, úgy fogalmazott, szégyenteljes, hogy még a koronavírus-járvány közepette sem nyugszik az európai bal- és liberális oldal és a „Soros-hálózat”. Nem lesz jogi következménye a magyar kormány koronavírus-járvány elleni védekezés során hozott intézkedéseiről szóló vitának, amelyet az Európai Parlament plenáris ülésén tartanak csütörtökön - közölte Lánczi Tamás politológus az M1-en. A bukaresti képviselőház megszavazta azt a törvénytervezetet, amely a „trianoni szerződés napjává” nyilvánítja június 4-ét Romániában. Világszerte 4 347 018-an fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 297 197, a gyógyultaké pedig 1 548 547 volt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Tajvani magánadományozótól kapott egymillió egyszer használatos maszkot az új típusú koronavírus elleni védekezéshez a Romániai Magyar Demokrata Szövetség. Az adomány a magyar kormány segítségével jutott el Romániába. Ausztria a szomszédos országok közül Svájccal, Liechtensteinnel, valamint a keleten szomszédos országokkal lát esélyt arra, hogy a közeljövőben megszüntessék a határellenőrzéseket - jelentette ki Sebastian Kurz kancellár. Az ukrán kormány addig fenntartja a karanténkorlátozásokat az országban, amíg nem találnak gyógyszert a Covid-19 betegségre - közölte Denisz Smihal miniszterelnök. Spanyolországban az elmúlt 24 órában 184-en haltak meg az új koronavírus következtében, a járványban eddig több mint 27 ezren vesztették életüket. Franciaországban az elmúlt 24 órában 83-mal 27 074-re emelkedett a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma. Olaszországban egy nap alatt 195-tel emelkedett az új koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, a fertőzés következtében eddig több mint 31 ezren hunytak el. Az európai uniós tagállamok között a koronavírus-járvány következtében elrendelt határzárás kétoldalú megállapodással elhatározott oldása ellen emelte fel szavát Giuseppe Conte olasz miniszterelnök. Az olasz Confcommercio kereskedelmi kamara becslése szerint az idén 120 milliárd euró bevételkiesés lehet az olasz turisztikai ágazatban. Oroszországban egy nap alatt 9974-gyel 252 245-re nőtt az igazolt Covid-19-fertőzöttek száma. Törökországban a fertőzöttek száma meghaladta a 141 ezret, a halálos áldozatok száma 3952-re emelkedett. A szlovák alkotmánybíróság felfüggesztette a mobilhasználók követését lehetővé tevő törvényt. A járvány miatt bevezetett korlátozások feloldásának és a normális élethez való visszatérésnek fő feltétele az új koronavírus elleni vakcina kidolgozása - jelentette ki Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter. Donald Trump vitába szállt az amerikai járványügyi hatóság vezetőjével, aki óvatosságra intett a korlátozó intézkedések elsietett lazításával kapcsolatban. Az új típusú koronavírus kiváltotta, Covid-19 nevű betegség nemcsak a tüdőt vagy a légúti szerveket károsítja, hanem az egész emberi szervezetet – közölte a CNN televízió. Trükkös koronavírus-oldalakkal támadnak a kiberbűnözők, magyar nyelvű átverő e-maillel is próbálkoztak már a csalók az elmúlt hetekben - írja a Világgazdaság. Letölthető a VírusRadar mobiltelefonos alkalmazás, amelynek tömeges használata hasznos eszköz lehet a járvány elleni védekezésben. Már több mint 1,5 millió liter fertőtlenítőszert szállított ki a Mol a kéz- és felületfertőtlenítő termékekből kórházakba, állami és önkormányzati intézményeknek, közszolgáltató cégeknek, rend- és honvédelmi szerveknek. Öt elnökségi tag lemondása miatt teljes tisztújítás lesz a Magyar Tenisz Szövetségben.