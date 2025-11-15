Szombaton indul a Digitális Polgári Körök országjárása + videó

Megosztás itt:

A Digitális Polgári Körökhöz már csaknem 100 ezren csatlakoztak. A miniszterelnök a szeptemberi DPK találkozó sikere után pedig bejelentette: útjára indul a Digitális Polgári Körök országjárása, ennek első állomása Győrben lesz.

A rendezvény regisztrációhoz kötött, és kizárólag a Digitális Polgári Kör tagjai vehetnek rajta részt. Az országjárás első állomásán jelen lesz a többi között Orbán Viktor, Szijjártó Péter, de részt vesz az eseményen Rákay Philip és Szabó Zsófi is, akik az első találkozó házigazdái voltak.

A Hír TV egész nap élőben közvetíti az eseményt. A műsor alatt többször kapcsolunk a helyszínre, valamint több vendég is elemzi majd az országjárás első állomását.