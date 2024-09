Szombat éjjel tetőzik az árhullám a Dunakanyarban + videó

Megosztás itt:

Felkészülten várták az árhullámot a nagymarosiak. A városon átvezető főúton álló házak a Duna felől az ártérre épültek a sajátos domborzati viszonyok miatt, de ezeket árvízbiztosra tervezték, ekkora vízmagasságnál mindig elönti őket a Duna. 2013-ban a mostaninál fél méterrel volt nagyobb a víz, akkor még homokzsákokkal kellett védeni a várost, az azóta kialakított mobilgát rendszernek köszönhetően erre most nem volt szükség.

A tetőzés környékén kezdődik az árvízi figyelőszolgálat munkája. A kormányszóvivő, aki Szentendre országgyűlési képviselője is, saját városában vállalt négyórás műszakot.

Vitályos Eszter komrányszóvivő: "A gátnak a túloldalán is előfordulhatnak nem várt események, ezek a buzgárok például, tehát hogy feltör a víz olyan helyen, ahol normál esetben nem is kellene megjelennie, úgyhogy a másik oldalt is kell nézni, nemcsak azt az oldalt, ami itt közvetlenül a Duna partján van."

Az árhullám levonulása a szokottnál lassabb lesz, ezért a figyelő szolgálatoknak a következő napokban éjjel-nappal figyelni kell az árvízi védművek állapotát.