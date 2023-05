Megosztás itt:

A rakpartot azonban még nem éri majd el a víz. Nemcsak a Dunán, de több magyarországi folyón is árhullám vonul le a napokban, helyenként ugyanis 60-80 milliméter csapadék is hullott. A Duna vizét több területen a hullámtérbe vezetik el a vízügy szakemberei, ezzel is támogatva a vízi élővilág szaporodási feltételeit. Siklós Gabriella, az OVF szóvivője elmondta: Nagybajcsnál már tetőzik a folyó, onnan halad dél felé a víztömeg, amely előbb a Dunakanyart, majd Budapestet is eléri.