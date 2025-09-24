Íme, a szaktárca vizsgálati jelentése a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos büntetőügyről – kiderült, kik a botrány kulcsfigurái

Megosztás itt:

Az igazságügyi miniszter által közzétett dokumentumból kiderül: az eljárás kizárólag az intézet vezetőjéről szól, aki nagykorú nőkkel kapcsolatos prostitúciós ügyben gyanúsítható.

Az ügyben taúként hallgatták ki Kuslits Gábor gyermekvédelmi szakembert és Káncz Csaba geopolitikai szakértőt.

A dokumentumban olvasható:

A folyamatban lévő büntetőeljárás keretében Kuslits Gábor és Káncz Csaba tanúként meghallgatásra kerültek és tanúvallomást tettek.

Kuslits Gábor tanúkénti meghallgatásán a korábban adott interjújában megfogalmazott állításokkal kapcsolatban kifejtette, hogy a sajtóban megjelent politikusok nevét ő sehol és semmikor nem mondta. Elmondása szerint az állítást szóbeszédre alapozta.

Megjegyzés: Kuslits Gábornak 2022. május 17-től kapott megbízást a Kossuth Lajos Gyermekotthon intézményvezetői feladatainak ellátására. Ezt követően 2022. október 16-án az intézményvezetői feladatok ellátására szóló helyettesítési megbízást a munkáltató visszavonta. A Gyermekotthonban betöltött közalkalmazotti jogviszonyát a felek 2022. október 31. napjával közös megegyezés keretében megszüntették.

Káncz Csaba tanúkihallgatása során azt állította, hogy konkrét bizonyítékokkal nem rendelkezik, arra a kérdésre, hogy honnan van információja, azt válaszolta, hogy egy országosan ismert befolyásos politikai család befolyásos tagja mondta ezt neki.

Arra hivatkozva, hogy a Privátbankár újságírója, a nevet nem volt hajlandó elmondani. Tette ezt annak ellenére, hogy Facebook-bejegyzését nyilvánvalóan nem újságírói minőségében, hanem magánszemélyként tette.

Tuzson Bence szerdán elmondta,

a vizsgálat egyértelműen megállapította, hogy ebben a büntetőügyben kiskorú sértett nem merült fel. Minden alapot nélkülöző aljas rágalom az, hogy az ügyben politikus neve felmerült volna, a miniszterek ártatlanságához kétség nem fér. Feltártuk, hogy az ügyhöz kapcsolódóan szervezett akció zajlik, ezt az események és a megszólalások sorrendje világosan mutatja. Az ügyben idegen titkosszolgálati szál is felmerül. Mindezek elhárítására a szükséges jogi lépéseket azonnali hatállyal megtesszük, illetve már megtettük.

Megjegyzés: Káncz Csaba 1996 és 2008 között az Egyesült Királyság budapesti nagykövetsége gazdasági tanácsosa volt. Vizsgálata során felmerült, hogy a szövetségi rendszerhez köthető ellenérdekelt (brit) titkosszolgálat hírszerző tevékenységét támogathatta. Káncz 2015–2017-es időszakban (megszakításokkal) a Nemzetbiztonsági Bizottság elnökének (Molnár Zsolt, MSZP) tanácsadójaként a zárt üléseken is rendszeresen részt vett.

A Kánczhoz köthető bankszámla pénzforgalmi adatainak 2016-os vizsgálata során megállapítást nyert, hogy 2012. szeptember és 2016 között 12 alkalommal történt különböző összegű utalás a brit hírszerző szolgálat (MI6) volt munkatársai által alapított, illetve hírszerzéssel foglalkozó vállalkozás részéről”.

