Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 24. Szerda Gellért, Mercédesz napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Íme, a szaktárca vizsgálati jelentése a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos büntetőügyről – kiderült, kik a botrány kulcsfigurái

2025. szeptember 24., szerda 15:30 | HírTV
tanúmeghallgatás koholt vádak Szőlő utcai botrány vizsgálati jelentés

Tuzson Bence igazságügyi miniszter a közösségi oldalán tette közzé a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos büntetőügyről valamint a nyilvánosságban megjelent állításokról szóló vizsgálat jegyzőkönyvét.

  • Íme, a szaktárca vizsgálati jelentése a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos büntetőügyről – kiderült, kik a botrány kulcsfigurái

Az igazságügyi miniszter által közzétett dokumentumból kiderül: az eljárás kizárólag az intézet vezetőjéről szól, aki nagykorú nőkkel kapcsolatos prostitúciós ügyben gyanúsítható.

Az ügyben taúként hallgatták ki Kuslits Gábor gyermekvédelmi szakembert és Káncz Csaba geopolitikai szakértőt. 

A dokumentumban olvasható: 

A folyamatban lévő büntetőeljárás keretében Kuslits Gábor és Káncz Csaba tanúként meghallgatásra kerültek és tanúvallomást tettek.

Kuslits Gábor tanúkénti meghallgatásán a korábban adott interjújában megfogalmazott állításokkal kapcsolatban kifejtette, hogy a sajtóban megjelent politikusok nevét ő sehol és semmikor nem mondta. Elmondása szerint az állítást szóbeszédre alapozta.

Megjegyzés: Kuslits Gábornak 2022. május 17-től kapott megbízást a Kossuth Lajos Gyermekotthon intézményvezetői feladatainak ellátására. Ezt követően 2022. október 16-án az intézményvezetői feladatok ellátására szóló helyettesítési megbízást a munkáltató visszavonta. A Gyermekotthonban betöltött közalkalmazotti jogviszonyát a felek 2022. október 31. napjával közös megegyezés keretében megszüntették.

Káncz Csaba tanúkihallgatása során azt állította, hogy konkrét bizonyítékokkal nem rendelkezik, arra a kérdésre, hogy honnan van információja, azt válaszolta, hogy egy országosan ismert befolyásos politikai család befolyásos tagja mondta ezt neki.

Arra hivatkozva, hogy a Privátbankár újságírója, a nevet nem volt hajlandó elmondani. Tette ezt annak ellenére, hogy Facebook-bejegyzését nyilvánvalóan nem újságírói minőségében, hanem magánszemélyként tette.

Tuzson Bence szerdán elmondta,

a vizsgálat egyértelműen megállapította, hogy ebben a büntetőügyben kiskorú sértett nem merült fel. Minden alapot nélkülöző aljas rágalom az, hogy az ügyben politikus neve felmerült volna, a miniszterek ártatlanságához kétség nem fér. Feltártuk, hogy az ügyhöz kapcsolódóan szervezett akció zajlik, ezt az események és a megszólalások sorrendje világosan mutatja. Az ügyben idegen titkosszolgálati szál is felmerül. Mindezek elhárítására a szükséges jogi lépéseket azonnali hatállyal megtesszük, illetve már megtettük. 

Megjegyzés: Káncz Csaba 1996 és 2008 között az Egyesült Királyság budapesti nagykövetsége gazdasági tanácsosa volt. Vizsgálata során felmerült, hogy a szövetségi rendszerhez köthető ellenérdekelt (brit) titkosszolgálat hírszerző tevékenységét támogathatta. Káncz 2015–2017-es időszakban (megszakításokkal) a Nemzetbiztonsági Bizottság elnökének (Molnár Zsolt, MSZP) tanácsadójaként a zárt üléseken is rendszeresen részt vett. 

A Kánczhoz köthető bankszámla pénzforgalmi adatainak 2016-os vizsgálata során megállapítást nyert, hogy 2012. szeptember és 2016 között 12 alkalommal történt különböző összegű utalás a brit hírszerző szolgálat (MI6) volt munkatársai által alapított, illetve hírszerzéssel foglalkozó vállalkozás részéről”.

A vizsgálati jelentés a tárcavezető közösségi oldalán megtekinthető: 

 

További híreink

Már ezért is büntetnek: a sofőrök többsége nem is tud róla

Ember Márk vezetésével állótapssal ünnepelte a közönség a musicalszínházként újjászületett Erkelt

Bombariadóval fenyegetőzött, vádat emeltek az idős letenyei férfi ellen

Idegeskedhetnek a románok: feltárul Erdély valódi múltja

Poloska ellen házilag: ezek a trükkök tényleg működnek!

„Rejtett fény ragyog a dolgok mélyén”

Gyomorforgató dologra hívta fel a figyelmet Kocsis Máté a magát áldozati pózba vágó Majkával kapcsolatban + videó

Taxisofőr lett a Real Madrid korábbi BL-győztes sztárfocistájából

Vérfagyasztó merényletkísérlet: megcélozták Donald Trump helikopterét - A támadó elképesztő vallomást tett

További híreink

Vérfagyasztó merényletkísérlet: megcélozták Donald Trump helikopterét - A támadó elképesztő vallomást tett

Vérfagyasztó fordulat az eltűnt Kaszás Nikolett ügyében: jelentkezett egy magát gyilkosnak mondó férfi

A kukások egy része nem volt hajlandó felvenni a munkát

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Megtámadták a Hír TV stábját Párizsban + videó
2
Gyomorforgató dologra hívta fel a figyelmet Kocsis Máté a magát áldozati pózba vágó Majkával kapcsolatban + videó
3
„Puccskísérlet” – Kocsis Máté szerint egy, az állammal szembeni brutális támadás történt, aljas vádakkal + videó
4
Diáklányt fogdosott a buszon egy férfi a fővárosban, de nem úszta meg a zaklató
5
Itt az újabb vérlázító ügy – megint botrány tört ki Ursula von der Leyen körül
6
Macron New York szégyene: rendőrök alázzák meg a francia királyfit Trump miatt – videón a nevetséges bukta
7
Trump szerint van rá esély, hogy Ukrajna mindent visszafoglaljon
8
Zavarta Hadházy tüntetőit a templom harangozása – verbális támadással adtak hangot nemtetszésüknek + videó
9
Kollégánk hiába szembesítette a tényekkel Ilaria Salist, neki csak gyalázkodásra futotta + videó
10
Durva vád Magyarországgal szemben: vérbosszút emleget az antifa politikus + videó

Legfrissebb híreink

Szijjártó Péter élesen bírálta a nyugat-európai kettős mércét

Szijjártó Péter élesen bírálta a nyugat-európai kettős mércét

 New Yorkban folytatódott az ENSZ közgyűlésének általános vitája, amelyhez több magas szintű politikai esemény is kapcsolódik. A programon részt vevő Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy az energiaellátás kérdésében a földrajzi valóságot kell figyelembe venni, és élesen bírálta a nyugat-európai kettős mércét.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!