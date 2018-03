Szolnoki polgármester: Nincs takargatnivalónk az Elios-ügyben

5:50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: FARKAS KRISZTINA 6:30 - MIGRÁNSOK, BREXIT, AZ UNIÓ FÕ KÉRDÉSEI. VENDÉG: BALCZÓ ZOLTÁN EP-KÉPVISELÕ, JOBBIK 6:40 - KAMUPÁRTOK ÉS KAMU ALÁÍRÁSOK? VENDÉG: MIKECZ DÁNIEL POLITOLÓGUS, REPUBLIKON INTÉZET 8:30 - PERON. VENDÉG: KOVÁCS GERGELY ELNÖK, MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT AZ OSZTRÁK KANCELLÁR IS MEGSZÓLALT LÁZÁR JÁNOS KANCELLÁRIAMINISZTER BÉCSI VIDEÓJÁVAL KAPCSOLATBAN. SEBASTIAN KURZ: FONTOS A TISZTELETEN ALAPULÓ EGYMÁS MELLETT ÉLÉS. LÁZÁR: A BEVÁNDORLÁS KÖVETKEZMÉNYEIRE AKARTAM RÁVILÁGÍTANI A BÉCSI VIDEÓVAL. A LEGNAGYOBB BÉCSI MAGYAR KÖZÖSSÉG IS A LÁZÁR ÁLTAL ELRETTENTÕ PÉLDAKÉNT BEMUTATOTT VÁROSRÉSZBEN ÉL. A NEGYEDBEN TOVÁBBRA IS TÖBBSÉGBEN VANNAK A KERESZTÉNY ÉS OSZTRÁK LAKOSOK A VÁROSVEZETÉS EGY FRISS STATISZTIKÁJA SZERINT. TARLÓS ISTVÁN: VANNAK OLYAN BARÁTAINK, AKIKNEK EGY KICSIT PIHENNIE KÉNE HÓDMEZÕVÁSÁRHELY ÉS BÉCS UTÁN. KORMÁNYINFÓ - LÁZÁR: A MÁSODIK NEGYEDÉVBEN ÉRKEZIK A TÉLI REZSICSÖKKENTÉS. GYANÚS KÖZBESZERZÉSRE BUKKANT MÁRKI-ZAY PÉTER A VÁSÁRHELYI SZERZÕDÉSEK ÁTNÉZÉSEKOR - EGYENESEN. VOLT CÉG, AMELYNEK TÖBB SZÁZMILLIÓT FIZETTEK OLYAN TEVÉKENYSÉGÉRT, AMIT A VÁROS IS EL TUDOTT VOLNA VÉGEZNI. NÉMETH SZILÁRD SZERINT TÚL SOKAN JÁRNAK EGYETEMRE, PEDIG VISSZA KELLENE TÉRNI A GYÁRAKBA. VISSZAUTASÍTOTTA A KÚRIA A CZEGLÉDY CSABA MENTELMI JOGÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELÜLVIZSGÁLATI KÉRELMÉT. "KAMPÁNYTECHNIKAI NÉZETKÜLÖNBSÉGEK" MIATT OTTHAGYTA RON WERBER KAMPÁNYTANÁCSADÓ AZ LMP-T. VAGYONVIZSGÁLATOT KEZDEMÉNYEZETT AZ LMP-S UNGÁR PÉTER A FIDESZ II. KERÜLETI POLGÁRMESTERÉVEL SZEMBEN. ÁLLATKÍNZÓS VIDEÓT POSZTOLT FACEBOOK-OLDALÁRA OROSZ MIHÁLY ZOLTÁN, ÉRPATAK POLGÁRMESTERE. PÉCSETT IS VIZSGÁLÓDHATNAK A HATÓSÁGOK AZ ORBÁN VIKTOR VEJÉHEZ KÖTHETÕ KÖZVILÁGÍTÁSI ÜGYBEN. INGYEN AD TANÁCSOT A NEMZETI TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉGNEK ORBÁN RÁHEL - MONDTA A SZERVEZET VEZETÕJE. CSAKNEM 30 MILLIÁRD FORINTÉRT OSZTOGATHAT ERZSÉBET-UTALVÁNYT A KORMÁNY A VÁLASZTÁSOK ELÕTT. LÉVAI KATALIN KIESETT ZUGLÓBAN: A FIDESZ ÍVEIRÕL MÁSOLTA AZ ALÁÍRÁSOKAT - INDEX. GYOMORFORGATÓNAK NEVEZTE AZ ELLENZÉKI ÖSSZEFOGÁS LEHETÕSÉGÉT KÖVÉR LÁSZLÓ. BEIKTATTÁK HIVATALÁBA MILOS ZEMAN RÉGI-ÚJ CSEH KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKÖT. MORAWIECKI BRÜSSZELBEN: A BÍRÁLATOK AZ EU-ELLENESSÉG ERÕSÖDÉSÉHEZ VEZETHETNEK LENGYELORSZÁGBAN. KIJEVBEN IS RÁTÁMADTAK SZÉLSÕJOBBOLDALI RADIKÁLISOK A NÕNAPI FELVONULÓKRA, LEGALÁBB ÖT SÉRÜLT. JELENTÕS DROGKERESKEDÕ CSOPORTOT LEPLEZTEK LE HOLLANDIÁBAN ÉS FINNORSZÁGBAN. HIBÁNAK NEVEZTE JERUZSÁLEM ELISMERÉSÉT IZRAEL FÕVÁROSAKÉNT A FRANCIA ELNÖK. LEZUHANT AZ OROSZ HATÁRÕRSÉG HELIKOPTERE CSECSENFÖLDÖN AZ ERÕS KÖD MIATT, TÖBBEN MEGHALTAK. EURÓPAI BIZOTTSÁG: LASSÚ AZ ELÕRELÉPÉS A NEMEK KÖZÖTTI EGYENLÕTLENSÉGEK FELSZÁMOLÁSÁBAN. TÖRÖK PUCCSKÍSÉRLET - ÚJABB KÉTTUCAT ÚJSÁGÍRÓT ÍTÉLTEK BÖRTÖNBÜNTETÉSRE. PERT INDÍTOTT DONALD TRUMP ELLEN EGY VOLT PORNÓSZÍNÉSZNÕ, MERT HALLGATNIA KÉNE AZ ELNÖKKEL FOLYTATOTT VISZONYÁRÓL. KANADÁT ÉS MEXIKÓT MÁR NEM SÚJTANÁ BÜNTETÕVÁMMAL TRUMP, AZ USA TÖBBI PARTNERE AZONBAN SZÁMÍTHAT A FÉMIMPORT MEGADÓZTATÁSÁRA. HÓVIHAR CSAPOTT LE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ÉSZAKKELETI PARTVIDÉKÉRE, AKADOZIK A LÉGI ÉS SZÁRAZFÖLDI KÖZLEKEDÉS IS. FLORIDÁBAN MEGSZAVAZTÁK A TÖRVÉNYT, AMELY LEHETÕVÉ TESZI, HOGY TANÁROKAT, ISKOLAI ALKALMAZOTTAKAT FELFEGYVEREZZENEK. ISZLÁM ÁLLAM - HALÁLRA ÍTÉLTÉK AZ ISZLÁM ÁLLAM VEZETÕJÉNEK TESTVÉRÉT IRAKBAN. TIBETI ÖNÉGETÉSEK - FELGYÚJTOTTA MAGÁT EGY TIBETI FÉRFI. JOGERÕSEN HÁROM ÉV LETÖLTENDÕ BÖRTÖNRE ÍTÉLTÉK A LUDASTÓI ISKOLABUSZ-BALESETET OKOZÓ SOFÕRT. KÉT AUTÓ KARAMBOLOZOTT SZEGED ÉS SÁNDORFALVA KÖZÖTT, EGY EMBER MEGHALT, KETTEN MEGSÉRÜLTEK. HALÁLRA GÁZOLTAK EGY 63 ÉVES NÕT DEBRECENBEN, MIUTÁN SZABÁLYTALANUL AKART ÁTMENNI AZ ÚTON. SÚLYOSBÍTOTTÁK ANNAK A FÉRFINAK A BÜNTETÉSÉT, AKI CIGIT RAKOTT MÁSFÉL ÉVES UNOKAHÚGA SZÁJÁBA. BELEESETT EGY IDÕS ASSZONY EGY AKNÁBA LOTHÁRDON, SÚLYOS SÉRÜLÉSEKET SZENVEDETT. TÛZ ÜTÖTT KI EGY CSALÁDI HÁZBAN A ZALA MEGYEI BELEZNÁN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.