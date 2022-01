Szolidaritás!

Megosztás itt:

A cikk megjelenése után valaki odaszólt a „pártpolitikai hovatartozás nélküli” laphoz, hogy Veszprémy László Bernát cikkét el kell távolítani, és láss csodát, a cikket mindjárt el is távolították. És nem fogják elhinni, de ezt az „eltávolítást” aztán azonnal közölte hírként a hazai „sajtó” olyan „pártpolitikai hovatartozás nélküli” janicsárja, mint a HVG, és azonnal feltette honlapjára a Magyar Újságírók Országos Szövetsége is (elnök: Kocsi Ilona, nahát!), ezzel a címmel: A Fidesz média trójai falova elbukott. A „pártpolitikai hovatartozás nélküli” Times of Israel természetesen nem indokolta meg, miért szedte le a cikket, azt pedig nyilvánvalóan nem árulja el, kiknek az utasítására tette ezt. Veszprémy László Bernát érdeklődésére az egyik szerkesztő, Miriam Herschlag írt egy semmitmondó, ám annál vérlázítóbb választ, amelyben ez a mondat szerepel: „Úgy néz ki, mintha a magyar kormány ellenségeit támadná” – hűha! David Horowitz főszerkesztő pedig kussol.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

S mindezek után következett a történet legvérlázítóbb része. Veszprémy László Bernátot a közösségi médiában halálosan megfenyegették a családjával együtt az ilyesmire mindig kapható gyáva patkányok. Idézetek következnek – nem győzöm hangsúlyozni, a fenyegetések elszenvedője egy zsidó származású magyar történész, holokausztkutató és újságíró, így olvassák az alábbiakat, melyek betű szerinti idézetek: „mit képzelsz magadról te büdös kis fideszcsicska zsidó féreg azt hiszed megúszhatod hogyaz ellenzéked támadod? végetek van áprilisban!” „VÉGED VAN!!! TE BÜDÖS ZSIDO MIT IROGATSZ MARKI ZAJROL ELVAGJUK A TORKODAT!!!! TUDJUK HOL LAKSZ!!!”

És a leghátborzongatóbb, hogy tényleg tudják, ugyanis Veszprémy beszámol róla, miszerint: „»Rúgjuk mindenfelől« – írta egy olvasó. »Ha tényleg meg akarod verni, akkor itt vannak az adatai […] törjük be a képét!« – írta egy másik, aki – ki tudja honnan szedve információit – odaírta a pontos lakcímemet és az e-mail címemet a poszt alá.”

Ennyi a történet. Illetve a történet csak most kezdődik. Érdemes ilyenkor mindjárt elvégezni az ellenpróbát, és belegondolni, mi történne idehaza és a világban, ha egy Orbán Viktort támadó ellenzéki zsidó újságíró (történész) cikkét tüntetnék el, s utána ilyeneket írnának neki a közösségi médiában. Igen, az történne. New York ­Times, Washington Post, BBC, CNN, Politico, Guardian – ezek egyszerre őrjöngenének s csatlakozna hozzájuk a teljes brüsszeli „elit” meg a német média, s a komplett Magyarországon állomásozó ellenzéki balliberális médiával karöltve értekeznének a magyar társadalom soha el nem múló antiszemitizmusáról, nácizmusáról, amelyet az „orbáni gyűlöletpolitika” a végletekig felkorbácsol. (A MÚOSZ oldalra hajtott fejjel sírna…)

És mi van most? Csend és kussolás. Mert mindig csend és kussolás van ilyen esetekben, miképpen mindig csend és kussolás van, amikor a „haladó” és „progresszív” (szélső)baloldal meg a kommunisták antiszemitizmusa bugyog fel ennek az anarchista pöcének a mélyéről, legyen szó Ocasio-Cortez vagy a BLM vagy a hazai gyáva patkányok antiszemitizmusáról. A német Vörös Hadsereg Frakció (RAF) két embere robbantotta fel 1991-ben Budapesten az Izrael­be kivándorló orosz zsidók buszát, elhangzott egyetlenegy szó is a szélsőbal antiszemitizmusáról?

Nem hangzott el. Helyette az első szabadon választott magyar kormányt, a támogatóit és a hazai „népieket” antiszemitázták szakmányban ugyanazok a gyáva, nyomorult gazemberek, akik most megint befogják a pofájukat.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Mert ha egy kormánypárti, konzervatív zsidót zsidóznak le és fenyegetnek kiirtással, az nem számít. Mert ezek azt is megfellebbezhetetlen tényként kezelik, hogy a (magyar) zsidó az csak baloldali, liberális meg kommunista lehet.

És azt is mondjuk ki végre, ezeknek az antiszemitizmus, illetve az antiszemitizmus elleni harc éppúgy nem jelent semmit, mint a haza vagy a nemzet.

Ha az a parancs, vagy vélt érdekeik azt diktálják, akkor harcolnak az antiszemitizmus ellen és rajonganak Izraelért, ha pedig ellentétes parancs érkezik, akkor maguk is antiszemiták és gyűlölik Izraelt.

De miért csodálkozunk?

Hiszen főideológusuk, Marx Károly volt a világtörténelem egyik legnagyobb antiszemitája.

Így aztán nem marad más hátra, mint hogy mi, ezerszer is leantiszemitázottak álljunk ki Veszprémy László Bernát mellett, és biztosítsuk őt teljes szolidaritásunkról. Szolidaritásunkról és arról, hogy őt is és az országot is meg fogjuk védeni ezektől a nyomorult gazemberektől. Mindenhogyan és bármi áron.

Magyar Nemzet - Bayer Zsolt