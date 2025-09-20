Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 20. Szombat Friderika napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Trump 08:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Szoboszlai szívszorító vallomása: Dominik elárulta, milyen vita zajlott a családban

2025. szeptember 20., szombat 07:30 | Borsonline

Szoboszlai Dominik a Liverpool sztárja, a magyar válogatott csapatkapitánya, mostantól pedig az egyik legmenőbb édesapa. A focista a Spíler Tv-nek adott interjújában kendőzetlen őszinteséggel mesélt a családjáról, a feleségével, Buzsik Borkával közös döntésükről.

  • Szoboszlai szívszorító vallomása: Dominik elárulta, milyen vita zajlott a családban

A világ egyik legjobb középpályása nem fél kimondani, hogy a legnagyobb győzelem az életében a kislánya születése, amely minden addigi értékrendjét felülírta. A titokzatos név és a kislány első Liverpool-i meccse mindenkit rabul ejt!

  Amikor egy sportoló eljut a csúcsra, mindenki a teljesítményére fókuszál. Szoboszlai Dominik esetében azonban az utóbbi időben a reflektorfény a magánéletére is rávilágított. A focista elmondása szerint feleségével, Buzsik Borkával egy fiú névben nehezen jutottak volna egyezségre, de a kislány neve "egyszerűen ment". Ez a vallomás a pár közötti mély egyetértésről tanúskodik, és emberközelibbé teszi a Liverpool sztárját. A kislány nevét azonban egyelőre titokban tartja a család, ami még nagyobb kíváncsiságot ébreszt a rajongókban.

Szoboszlai a Liverpool-meccsről is érzelmesen mesélt, a kislánya végigaludta a mérkőzést, de a tudat, hogy a lelátón van, extra energiát adott neki. Ez a történet mélyen rezonál a szülők szívében, akik tudják, hogy a gyermekeik inspiráló erővel bírnak. A sportoló azt is elárulta, hogy az édesapaság miatt le kellett mondania a videójátékokról, ami egy apró, de annál őszintébb áldozat. Ez a momentum megerősíti a Szoboszlai-jelenség hitelességét, a sztárság mellett is megmaradt annak a családcentrikus fiúnak, aki felnézhető példaképe az országnak.

A pályán a gondolkodásmódja nem változott, de az élete most már nem egyedül a futballról szól. A fókusz áthelyeződött: "jelen pillanatban ennél többre nincs is szükségem" - vallotta be, és ezzel egyértelművé tette, hogy a karrier sikerei mellett a család jelenti számára a legnagyobb boldogságot. Szoboszlai Dominik nemcsak a magyar futball, hanem a magyar családok büszkesége is.

Forrás: BORSONLINE

Fotó: Mediaworks

 

További híreink

Rengeteg pénzt érhet ez a növény, mindenkinek ott van a kertjében

Magyar Péter üvöltözni kezdett egy nyugdíjas férfivel Szekszárdon + videó

Felfedte a médium: itt lehet az eltűnt Kaszás Nikolett, horrorfilmbe illő, amiket elmondott

Magyarok nélkül rendezik meg a liverpooli derbit? Arne Slot erre utalhatott

„Néhány húzása felett nem hunyhattunk szemet" – Kerkez Milosról beszélt az exedzője

Hont András zseniálisan mattolta Magyar Pétert és az őt ájultan követő sleppet

Kiszivárgott: Zelenszkijék titkos akciót terveznek Magyarország ellen

Ez a Parkside gép lehet a hétvégi projektek titkos fegyvere: most szuper áron lehet a tiéd!

Január 1-jétől új szabály alakítja a visszaváltható műanyag palackok sorsát

További híreink

Január 1-jétől új szabály alakítja a visszaváltható műanyag palackok sorsát

Trump tudja, mikor ér véget a háború: Putyinról pedig elképesztő titkot árult el

Szijjártó Péter visszaszólt Finnországnak és Lettországnak: „Álommal nem lehet fűteni!”

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Elszabadult a pokol, botokkal lincselnének egy beteg embert: ez a Magyar Péter-féle Tisza Párt igazi arca?
2
Január 1-jétől új szabály alakítja a visszaváltható műanyag palackok sorsát
3
Ruszin-Szendi Romulusz vállalhatatlan dolgairól beszélt egykori helyettese + videó
4
Véget ér a baloldali menekülés? Döntő szavazás Salis ügyében, a patrióták egyhangúan a mentelmi jog megvonása mellett
5
Vezércikk – Orbán Viktor szerint a volt vezérkari főnöknek semmilyen joga nincs fegyver viselésére, mert nem az „őserdőben élünk”+ videó
6
Labdarúgó NB I - Ferencváros-Diósgyőr 2-2
7
Digitális Honfoglalás - A Gyűlés: ami után semmi sem lesz a régi, őrült túljelentkezés, zenei fellépők és Orbán Viktor + videó
8
Célpont – Románia válságban + videó
9
Célpont – Krúbi, aki képzelgéseivel átlépett egy határt + videó
10
Brüsszel baloldali kormánya: két súlyos ítélet a lengyel gazdaságról - Moody's és a Fitch ítéletet mondott

Legfrissebb híreink

Brüsszel baloldali kormánya: két súlyos ítélet a lengyel gazdaságról - Moody's és a Fitch ítéletet mondott

Brüsszel baloldali kormánya: két súlyos ítélet a lengyel gazdaságról - Moody's és a Fitch ítéletet mondott

 A Moody's és a Fitch is egyöntetűen a lengyel kormány felelőtlen politikáját és a politikai szembenállást nevezi meg a romló helyzet okaként. A felelőtlen költekezés és a belső viszály komoly veszélybe sodorja a lengyel gazdaságot, ami éles ellentétben áll a brüsszeli narratívával. A kérdés már nem az, hogy lesz-e gazdasági válság, hanem az, hogy a mostani kormány képes-e elkerülni a legsúlyosabb következményeket.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Digitális Honfoglalás - A Gyűlés: ami után semmi sem lesz a régi, őrült túljelentkezés, zenei fellépők és Orbán Viktor + videó

Digitális Honfoglalás - A Gyűlés: ami után semmi sem lesz a régi, őrült túljelentkezés, zenei fellépők és Orbán Viktor + videó

 Budapest, a Papp László Sportaréna. Szombaton felejthetetlen pillanatokra készülnek a digitális honfoglalók, akik több tízezren gyűlnek össze, hogy Orbán Viktorral együtt vegyék birtokba a digitális és offline teret. Ez nem csak egy esemény – ez a pillanat, amikor a nemzeti oldal harcosai bebizonyítják, hogy van erejük, és készen állnak a küzdelemre. Exkluzív vendégek, meglepetés előadások, és egy olyan program, ami az egész országot lázban tartja!
Karácsony Gergely egy báb: a kormány cselekszik, a főpolgármesternek csak a szája jár – Itt a bizonyíték

Karácsony Gergely egy báb: a kormány cselekszik, a főpolgármesternek csak a szája jár – Itt a bizonyíték

 A budapesti lakásválság ügye újabb csatatérré vált a nemzeti kormány és a tehetetlen Karácsony Gergely vezette főváros között. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára a Facebookon szembesítette a főpolgármestert a kudarcával, és részletesen bemutatta, hogy a kormány milyen valódi, a fiataloknak segítő programokat indított, miközben Karácsony Gergely hat év alatt semmit sem tett a budapestiek otthonteremtéséért.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!