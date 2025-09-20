Szoboszlai szívszorító vallomása: Dominik elárulta, milyen vita zajlott a családban

Megosztás itt:

A világ egyik legjobb középpályása nem fél kimondani, hogy a legnagyobb győzelem az életében a kislánya születése, amely minden addigi értékrendjét felülírta. A titokzatos név és a kislány első Liverpool-i meccse mindenkit rabul ejt!

Amikor egy sportoló eljut a csúcsra, mindenki a teljesítményére fókuszál. Szoboszlai Dominik esetében azonban az utóbbi időben a reflektorfény a magánéletére is rávilágított. A focista elmondása szerint feleségével, Buzsik Borkával egy fiú névben nehezen jutottak volna egyezségre, de a kislány neve "egyszerűen ment". Ez a vallomás a pár közötti mély egyetértésről tanúskodik, és emberközelibbé teszi a Liverpool sztárját. A kislány nevét azonban egyelőre titokban tartja a család, ami még nagyobb kíváncsiságot ébreszt a rajongókban.

Szoboszlai a Liverpool-meccsről is érzelmesen mesélt, a kislánya végigaludta a mérkőzést, de a tudat, hogy a lelátón van, extra energiát adott neki. Ez a történet mélyen rezonál a szülők szívében, akik tudják, hogy a gyermekeik inspiráló erővel bírnak. A sportoló azt is elárulta, hogy az édesapaság miatt le kellett mondania a videójátékokról, ami egy apró, de annál őszintébb áldozat. Ez a momentum megerősíti a Szoboszlai-jelenség hitelességét, a sztárság mellett is megmaradt annak a családcentrikus fiúnak, aki felnézhető példaképe az országnak.

A pályán a gondolkodásmódja nem változott, de az élete most már nem egyedül a futballról szól. A fókusz áthelyeződött: "jelen pillanatban ennél többre nincs is szükségem" - vallotta be, és ezzel egyértelművé tette, hogy a karrier sikerei mellett a család jelenti számára a legnagyobb boldogságot. Szoboszlai Dominik nemcsak a magyar futball, hanem a magyar családok büszkesége is.

Forrás: BORSONLINE

Fotó: Mediaworks