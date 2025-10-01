Keresés

Belföld

Szlovákia, Románia, NAV-végrehajtás: A Tisza Párt netceleb Vályi István trükközése a cégekkel

2025. október 01., szerda 21:20 | Magyar Nemzet

Vályi István azzal vádolja politikai ellenfeleit, hogy az ő adójából hazudnak, miközben kiderült: a hozzá köthető cégek (mint a Barba és Társai BT és a The Zone Kft.) ellen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) végrehajtási eljárásokat indított. Az egyik vállalkozás már kényszertörlés hatálya alatt áll. Vajon a cégekkel való trükközés indokolja a tiszás netceleb hirtelen politikai aktivizmusát?

  Szlovákia, Románia, NAV-végrehajtás: A Tisza Párt netceleb Vályi István trükközése a cégekkel

Vályi István üzleti ügyei: NAV-végrehajtások a "netceleb" cégei ellen

Vályi István, akit a Tisza Párt netcelebnek nevez, az utóbbi időben nem csak a politikai vitákban, hanem saját üzleti ügyei miatt is a kritikák kereszttüzébe került. A politikai nyilatkozatok, miszerint az ő adójából hazudnak a jobboldali újságírók, ellentmondásosak a nyilvánosan elérhető cégadatok ismeretében.

Pénzügyi problémák: végrehajtás és kényszertörlés

 Az adatok szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) végrehajtási eljárást kezdeményezett Vályihoz köthető mindkét cég ellen:

  • Barba és Társai BT: A cég 2025 áprilisa óta kényszertörlési eljárás hatálya alatt áll. A NAV idén február és május között összesen öt eljárást kezdeményezett ellene, ebből három esetben végrehajtás, két esetben adószám törlése volt az ok.
  • The Zone Kft.: Az Opten szerint még működő vállalkozás szintén magán viseli a NAV által kezdeményezett végrehajtás nyomait.

A cikk szerint Vályi már korábban, a Partizánban is utalt rá, hogy ha úgy hozza az élet, Szlovákiában vagy Romániában alapítana céget a tartalomgyártáshoz, ami a cégekkel való trükközés gyanúját vetíti előre.

 Gyanús cégváltások és magyarázkodások

 A korábbi Speedzone Kft. és a The Zone Kft. megalapítása körül is sok volt a kérdőjel a követők körében:

  • A The Zone Kft.-t 2024 nyarán Balázs Viktorral (a Speedzone Kft. akkori tulajdonosával) alapították, de Balázs Viktort eltüntették a cég közeléből.
  • A Speedzone Kft. egy pusztavacsi 52 éves hölgy nevére került, aki korábban az APEH (NAV elődje) dolgozója volt, majd a cég végelszámolás alá került.

A váltás annyi kérdést vetett fel, hogy Vályiék másfél órán át magyarázták a bizonyítványukat a követőiknek, akik közül többen a "lenyúltátok a bizniszt" vádat fogalmazták meg.

 Álhirek és politikai akciók

 A cégproblémák közepette Vályi István hirtelen váltott politikai aktivizmusra. Először azzal vádolta a kormányt, hogy megszüntette az Erzsébet-táborokat – ami álhírnek bizonyult, mivel a táboroztatás rekordszámmal folytatódott.

Ezt követően a Szőlő utcai javítóintézet ügyében a jelentés szerint tevékenyen részt vett az ügyet elferdíteni kívánó politikai akcióban, majd védekezni kezdett, hogy ő nem tagja és nem aktivistája egyetlen politikai pártnak sem. A kritikusok szerint a cégügyeiből fakadó nyomás indíthatta el a tiszás politikai pályán.

Teljes cikk a MAGYAR NEMZET oldalán olvasható.

Fotó: Facebook

Döntött a közvélemény: a magyarok többsége (51%) helyesli Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési engedélyének visszavonását + videó

Döntött a közvélemény: a magyarok többsége (51%) helyesli Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési engedélyének visszavonását + videó

 A Nézőpont Intézet friss közvélemény-kutatásának eredménye szerint a magyar társadalom egyértelműen elutasítja Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselését, és 51%-os többséggel támogatja a hatóságok döntését az engedély visszavonásáról. A kutatás megerősíti, hogy a történtek után a "józan többség" jóváhagyta az intézkedést.
Történelmi meglepetés: 1999 óta csak egyszer volt ilyen – GDP-arányos többletet ért el a magyar költségvetés

Történelmi meglepetés: 1999 óta csak egyszer volt ilyen – GDP-arányos többletet ért el a magyar költségvetés

 Soha nem látott fordulat: a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) előzetes adatai szerint a kormányzati szektor 2025 második negyedévében 2,2%-os GDP-arányos többletet produkált. Az idősor indulása óta mindössze egyszer láthattunk ilyen kedvező adatot. Ezzel az első féléves hiány a GDP mindössze 0,7%-át tette ki. Kitart-e a fiskális szigor a választásokig, vagy visszatér a költekezés?

Döntött a magyar nép: jogszerű volt Ruszin-Szendi engedélyének visszavonása – Kétharmad retteg a fegyveres politikusoktól + videó

Döntött a magyar nép: jogszerű volt Ruszin-Szendi engedélyének visszavonása – Kétharmad retteg a fegyveres politikusoktól + videó

 Az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának elnöke drámai felvetéssel érvelt a jogszabályi szigorítás mellett: a Ruszin-Szendi Romulusz ügyben látott bűncselekménynek most kell megálljt parancsolni. Kósa Lajos szerint nem lehet fittyet hányni a törvényekre, különösen egy politikai karrier előtt álló szereplőnek. Az új szabályozás célja a fegyverrel visszaélés és a közveszély megszüntetése.
Miniszterelmök-helyettes a céltáblán: Semjén Zsolt szerint a pedofília vád mögött a kielégítetlen bosszú áll + videó

Miniszterelmök-helyettes a céltáblán: Semjén Zsolt szerint a pedofília vád mögött a kielégítetlen bosszú áll + videó

 Semjén Zsolt botrány a kormány megrendítését célozza? A miniszterelnök-helyettes keményen visszavágott a köztelevízióban, kijelentve: kérlelhetetlen ellensége a pedofíliának, és erkölcsi okokból szólalt fel ellene. Szerinte a Demokratikus Koalíció és az ellenzék csak azért akarja lejáratni, mert megvédte az egyházat a gyurcsányi támadásoktól. A cél nem más, mint a politikai rágalamzás fegyverével megbuktatni a kormány politikáját.
