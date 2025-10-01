Szlovákia, Románia, NAV-végrehajtás: A Tisza Párt netceleb Vályi István trükközése a cégekkel

Megosztás itt:

Vályi István üzleti ügyei: NAV-végrehajtások a "netceleb" cégei ellen

Vályi István, akit a Tisza Párt netcelebnek nevez, az utóbbi időben nem csak a politikai vitákban, hanem saját üzleti ügyei miatt is a kritikák kereszttüzébe került. A politikai nyilatkozatok, miszerint az ő adójából hazudnak a jobboldali újságírók, ellentmondásosak a nyilvánosan elérhető cégadatok ismeretében.

Pénzügyi problémák: végrehajtás és kényszertörlés

Az adatok szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) végrehajtási eljárást kezdeményezett Vályihoz köthető mindkét cég ellen:

Barba és Társai BT: A cég 2025 áprilisa óta kényszertörlési eljárás hatálya alatt áll. A NAV idén február és május között összesen öt eljárást kezdeményezett ellene, ebből három esetben végrehajtás, két esetben adószám törlése volt az ok.

The Zone Kft.: Az Opten szerint még működő vállalkozás szintén magán viseli a NAV által kezdeményezett végrehajtás nyomait.

A cikk szerint Vályi már korábban, a Partizánban is utalt rá, hogy ha úgy hozza az élet, Szlovákiában vagy Romániában alapítana céget a tartalomgyártáshoz, ami a cégekkel való trükközés gyanúját vetíti előre.

Gyanús cégváltások és magyarázkodások

A korábbi Speedzone Kft. és a The Zone Kft. megalapítása körül is sok volt a kérdőjel a követők körében:

A The Zone Kft.-t 2024 nyarán Balázs Viktorral (a Speedzone Kft. akkori tulajdonosával) alapították, de Balázs Viktort eltüntették a cég közeléből.

A Speedzone Kft. egy pusztavacsi 52 éves hölgy nevére került, aki korábban az APEH (NAV elődje) dolgozója volt, majd a cég végelszámolás alá került.

A váltás annyi kérdést vetett fel, hogy Vályiék másfél órán át magyarázták a bizonyítványukat a követőiknek, akik közül többen a "lenyúltátok a bizniszt" vádat fogalmazták meg.

Álhirek és politikai akciók

A cégproblémák közepette Vályi István hirtelen váltott politikai aktivizmusra. Először azzal vádolta a kormányt, hogy megszüntette az Erzsébet-táborokat – ami álhírnek bizonyult, mivel a táboroztatás rekordszámmal folytatódott.

Ezt követően a Szőlő utcai javítóintézet ügyében a jelentés szerint tevékenyen részt vett az ügyet elferdíteni kívánó politikai akcióban, majd védekezni kezdett, hogy ő nem tagja és nem aktivistája egyetlen politikai pártnak sem. A kritikusok szerint a cégügyeiből fakadó nyomás indíthatta el a tiszás politikai pályán.

Teljes cikk a MAGYAR NEMZET oldalán olvasható.

Fotó: Facebook