Szlovákia nemcsak szomszédos ország, de immár szövetséges

Nemcsak a migráció területén, de az uniós források kapcsán is azonos állásponton van a két ország. A miniszter beszélt arról is, hogy a Szlovákiával folytatott kereskedelem elérte a 10 milliárd eurót. Egy év múlva átadják a rajkai gyorsforgalmi úti összeköttetést és akkorra készül el az új komáromi közúti híd is. Új hidak épülnek az Ipolyon és javítanak a vasúti összeköttetésen is – tette hozzá Szijjártó Péter.

hirdetés

hirdetés

hirdetés