Szlávik: Stabilizálódnak a számok

A koronavírus-járvány miatti gazdaságvédelmi akcióterv elérte a célját, a munkahelyek megtartását, decemberben ugyanis már ugyanannyian dolgoztak, mint a járvány előtt - mondta Orbán Viktor miniszterelnök. Orbán Viktor bejelentette: A gazdaság-újraindítási akcióterv részeként döntött a kormány egy új hitelkonstrukció bevezetéséről a koronavírus-járvány miatt bajba került kis- és középvállalkozásoknak. Ezek a vállalkozások 10 évre 10 millió forint erejéig kamatmentes kölcsönt vehetnek igénybe, amelyet csak 3 év után kell elkezdeni törleszteni - ismertette a kormányfő. A beruházási ráta magas szinten tartása alapozza meg a következő évek növekedését - hangsúlyozta Varga Mihály pénzügyminiszter. 1652 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 371 988-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 93 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 12 832-re emelkedett. A gyermekvállalás előtt álló fiatalok mozgásterét is növeli a 25 év alattiak személyijövedelemadó-mentessége és a megemelt csecsemőgondozási díj - hangsúlyozta a családokért felelős tárca nélküli miniszter a Facebook-oldalán. Már jó néhány napja stabilizálódnak a koronavírus-járvány magyarországi esetszámai, de több európai országban ezek a számok emelkednek - közölte a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa a Kossuth rádióban. Teljes mértékben biztonságos az orosz koronavírus elleni vakcina - jelentette ki Rusvai Miklós virológus Magyarország élőben extra című műsorunkban. Ismét álhírt gyártott Hadházy Ákos az oltással kapcsolatban. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet hívta fel a figyelmet arra, hogy a politikus egy lakosságot félrevezető bejegyzést tett közzé a Szputnyik V vakcina engedélyéről. Jelentősen gazdagodtak a Gyurcsány-koalíció egyes városvezetői - írja a Magyar Nemzet. A lap szerint az önkormányzati vagyonnyilatkozatok alapján a leggyorsabban gyarapodók között van Tüttő Kata szocialista főpolgármester-helyettes, valamint a korrupciógyanús ügyekbe keveredett kispesti polgármester, a szintén szocialista Gajda Péter is. 57 százalékos elégedettség övezi a miniszterelnök munkáját -derült ki a Nézőpont Intézet kutatásából. A Magyar Nemzet által publikált vizsgálat szerint a tavalyi felméréshez képest kilenc százalékponttal többen elégedettek, és ugyanennyivel kevesebben elégedetlenek Orbán Viktor munkájával. A magyar felsőoktatást olyan helyzetbe lehet és kell hozni, amellyel versenyképes lesz, és a globális világban azt a nemzeti kincset, amit az egyetemek jelentenek, termőre tudja fordítani – mondta Stumpf István Magyarország élőben című műsorunkban. A felsőoktatási modellváltást koordináló kormánybiztos elmondta, ő nem harcot hirdet, hanem a bizalmatlanság kis köreit kell lebontani, mert a bizalmatlanság kis körei nem engedik meg azt, hogy értelmesen lehessen tárgyalni. Mentőcsomagot dolgozott ki a helyi vendéglátóipar számára Székesfehérvár kormánypárti polgármestere. Cser-Palkovics András Magyarország élőben című műsorunkban elmondta, a város a kormány támogatásához biztosít egy kiegészítő juttatást. Mennyiségi korlátozással idén újra adómentes a pálinkafőzés, adminisztrációja alig változik - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az előírt szavazatszám 110 százalékának összegyűjtése a célja az őshonos kisebbségekért indított aláírásgyűjtő kampánynak - mondta Veres Hilda, az „Írdalá” kampány operatív igazgatója Magyarország élőben extra című műsorunkban. Akkor lehetsz jó európai, ha jó magyar vagy - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök a Stern című német hírmagazinnak adott interjújában. A kormányfő elmondta: a magyar felfogás szerint Európa szuverén nemzetekből áll össze, egyesek viszont arra törekednek, hogy minél több hatáskör kerüljön Brüsszelhez, a tagállamok kárára. Tűz ütött ki egy koronavírusos betegeket ellátó kórházban csütörtökre virradó éjjel az Ukrajna keleti részén lévő Zaporizzsjában, három beteg és egy fiatal orvosnő életét vesztette, ketten megsérültek - adták hírül ukrán hírportálok. A világon 104,3 millió fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,2 millió, a gyógyultaké 58 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai adatai szerint. Az Európai Gyógyszerügynökség megkezdte a Novavax amerikai gyógyszeripari vállalat koronavírus elleni oltóanyagának felülvizsgálati eljárását. Mától már Magyarországról is negatív vírusteszt és karanténkötelezettség nélkül lehet Szerbiába utazni - közölte a szerb kormány. Szerbiában meghaladta a félmilliót a koronavírus-fertőzés ellen beoltottak száma. Újra emelkedik a napi fertőzések száma Csehországban: a laboratóriumi szűrések szerdán 9567 új fertőzöttet mutattak ki, ami majdnem 1100-zal több, mint egy hete volt, és 400-zal több a keddinél. A csaknem 11 millió lakosú Csehország minden lakosának beoltására elegendő vakcinát rendelt a koronavírus ellen - közölte Katerina Bathová immunizálásért felelős koordinátor. Órákat várnak a mentőautók, hogy átadhassák a koronavírusos betegeket a kórházaknak Portugáliában. Annyian vesztették életüket az elmúlt hetekben, hogy a halottasházak is megteltek. Minden 16 évesnél idősebb izraeli beoltathatja magát a koronavírus ellen - jelentette be az izraeli egészségügyi minisztérium. Washington a közeljövőben nem tervez semmiféle közvetlen párbeszédet Nicolás Maduróval, akit továbbra sem tekint Venezuela törvényes államfőjének - jelentette ki az Egyesült Államok külügyminisztériumának szóvivője, diktátornak nevezve Madurót. Telefonon egyeztetett egymással Joe Biden amerikai és Mun Dzse In dél-koreai elnök, a megbeszélésen az államfők a kétoldalú együttműködés fejlesztéséről is megállapodtak - áll a dél-koreai elnöki hivatal közleményében. Kínáról és a mianmari katonai puccs utáni helyzetről egyeztetett telefonon Joe Biden amerikai elnök Scott Morrison ausztrál miniszterelnökkel. Mianmarban az új katonai kormányzat felfüggesztette a hozzáférést a Facebookhoz, miután az országban felgyorsult a hétfői hatalomátvétellel szembeni polgári engedetlenség és tiltakozás a választott polgári kormány és vezetője elmozdítása miatt. Izraeli légicsapás ért több, Kunejtra tartománybeli célpontot Szíriában, a légvédelem több rakétát megsemmisített - jelentette a SANA szíriai állami hírügynökség. Tagadta bűnösségét Ihász Sándor egykori fővárosi, illetve fellebbviteli főügyész a Fenyő-gyilkossággal összefüggésben hivatali visszaélés miatt emelt vádban a Pesti Központi Kerületi Bíróságon megtartott előkészítő ülésen. Végrehajtandó szabadságvesztést indítványoz az ügyészség egy házaspárral szemben, aki a vádhatóság szerint fűtetlen bódéban másfél éven át tartott fogva egy idős asszonyt Siófok közelében - tájékoztatott a Somogy Megyei Főügyészség. Szalagkorlátnak ütközött egy kamion az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Mezőkövesd térségében, a 125-ös kilométernél, egy másik nyerges vontató pedig összeütközött egy busszal - közölte a katasztrófavédelem. Kigyulladt egy kamion az M35-ös autópálya Debrecen felé vezető oldalán, Hajdúböszörmény térségében, a józsai pihenőben. Felfüggesztette egy Fejér megyei vágóhíd és darabolóüzem tevékenységét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal miután szakemberei rendkívül súlyos technológiai és higiéniai hiányosságokat találtak a létesítménynél - közölte a Nébih. Berki Krisztián olimpiai, háromszoros világ- és hatszoros Európa-bajnok tornász bejelentette visszavonulását. Futsal Eb-selejtező: Magyarország - Fehéroroszország 2:1 Labdarúgó NB I: Puskás Akadémia FC - Diósgyőri VTK 2:0; Budapest Honvéd FC - Paksi FC 1:1; Újpest FC - Ferencvárosi TC 0:4; Budafoki MTE - ZTE FC 3:1 Férfi vízilabda ob I: Szegedi VE - KSI SE 15:10; Tatabányai VSE - Budapesti Honvéd 7:13; Tigra-ZF-Eger - PannErgy-Miskolc 10:10; PVSK-Mecsek Füszért - Metalcom-Szentes 10:6; FTC-Telekom Waterpolo - Kaposvári VK 13:9; A-Híd VasasPlaket - UVSE 9:4 Férfi kosárlabda NB I: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét - Naturtex-SZTE-Szedeák 95:99; Atomerőmű - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 68:77; Kaposvári KK - Alba Fehérvár 97:100; Szolnoki Olajbányász - OSE Lions 85:69; Zalakerámia ZTE KK - Egis Körmend 92:69 Jégkorong Erste Liga: Sport Club Csíkszereda - Titánok 3:1; Gyergyói Hoki Klub - UTE 2:1; FTC-Telekom - DEAC 0:4