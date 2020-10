Szlávik: Sokkal súlyosabb lehet a betegség, ha a koronavírus- és az influenzafertőzés egyszerre jelentkezik

1293 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 43 025-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 33 krónikus beteg, így a halottak száma 1085-re emelkedett, 13 134-en pedig már meggyógyultak. Sokkal súlyosabb lefolyású lehet a megbetegedés, és kétszer akkora lehet az esély a halálra, ha valaki egyszerre kapja el a koronavírust és az influenzát - közölte a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa a Kossuth rádióban. A koronavírus-járvány a napnál világosabbá tette, hogy számos területen sok jó tudósunk van, akik gyakorlatban hasznosuló eredményeikkel komoly presztízst vívnak ki maguknak a világban - hangsúlyozta a Magyar Nemzetnek Bódis József államtitkár. Évente mintegy kétezer sikeres újraélesztés történik Magyarországon - közölte az emberi erőforrások minisztere a Facebook-oldalán. Kásler Miklós az újraélesztés világnapján arra buzdítja az embereket, hogy sajátítsák el az újraélesztés gyakorlatát, és szükség esetén cselekedjenek. Bemutatta a bizonyítékokat Hadházy Ákos arról, hogy szerinte hogyan lopta el a baloldali jelölt, Bíró László és társa az 50 millió forint állami támogatás nagy részét. A balliberális képviselő azért hozta nyilvánosságra a nála lévő dokumentumokat, mert az ellenzéki pártok nem hitték el neki, hogy szerencsi jelöltjüknek korrupciógyanús ügye van. Feljelentést tervez a baloldal bukott antiszemita jelöltje, Bíró László korrupciógyanús ügyében Hadházy Ákos, aki egyúttal azt is állítja: bizonyítani tudja, hogy az általa feltártakról tájékoztatta az ellenzéki pártok vezetőit - írja a Magyar Nemzet. Nem támogatja a kormány a Karácsony-adót - jelentette ki a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára Magyarország élőben című műsorunkban. Fürjes Balázs elmondta, a kormány álláspontja az, hogy a vállalkozásokat támogatni kell, és nem adóemeléssel megsarcolni. A Lánchíd felújítására biztosítják a megígért 6 milliárd forintot abban az esetben, ha másfél év alatt befejezik a rekonstrukciót. Nemrég a Hír Tv birtokába került egy felvétel, amelyben a momentumos Donáth Anna bevallotta: tisztában voltak vele, hogy a magyar kormány nem kapott teljhatalmat tavasszal, mégis elterjesztették ezt az álhírt Európában. Támogatja az óvodai LMBTQ-propaganda terjesztését Újbuda ellenzéki vezetése. A Mi Hazánk Mozgalom kezdeményezte az önkormányzatoknál a homoszexuális propagandát tartalmazó Meseország mindenkié című könyv betiltását az óvodákban, ezt azonban a korábban Hitlert méltató László Imre polgármester által vezetett testület leszavazta. Sohasem keltett gyűlöletet, nem is fog, de a tudomány nevében tiltakozik az alaptalan vádak ellen - jelentette ki Bagdy Emőke. A pszichológus Credo című műsorunkban közölte: az általa elmondott tények cáfolhatatlanok, és nem a közízlés hivatott eldönteni azok igazságát. Tíz év alatt kétszeresére nőtt az iskolatejben és iskolagyümölcsben részesülő diákok száma - közölte Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke. KSH: Augusztusban az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 13,6 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az épületek építése 17,1 százalékkal, az egyéb építményeké 8,9 százalékkal csökkent. A színvonalas agrárszakképzés a nemzet jövőjét jelenti, gazdasági, társadalmi és kulturális szempontból egyaránt - jelentette ki Nagy István agrárminiszter. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter átadta Hanoiban a magyar nagykövetség új, kibővített konzuli hivatalát. A koronavírus-járványt, az ellene való védekezést és az ezzel kapcsolatos európai koordinációt nevezte az európai uniós csúcstalálkozó legfontosabb témájának Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben. Elhagyta az uniós csúcstalálkozót és önkéntes karanténba vonult Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, miután arról értesítették, hogy egyik munkatársa koronavírus-tesztje pozitív eredményt mutatott. Sok munka van még hátra az Európai Unió és az unióból kilépett Egyesült Királyság jövőbeli kapcsolatairól szóló megállapodás eléréséig, ugyanis ahhoz mindkét félnek kompromisszumokat kell kötnie érdekeik feladása nélkül - jelentette ki a német kancellár. Az Olasz Testvérek párt elnöke a római parlamentben példaként állította az olasz kormánykoalíció elé a magyarok és a lengyelek helytállását Európában. Giorgia Meloni szerint az európai baloldal a jogállamiságra hivatkozva akarja megtörni azokat a nemzeteket, akik megvédik identitásukat és országuk határát. Minden tagország egyidejűleg fog hozzájutni a koronavírus elleni oltóanyagokhoz - közölte az Európai Bizottság. A világon 38,8 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 097 278, a gyógyultaké pedig 26,8 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai adatai szerint. Nem lassul a koronavírus terjedése Ukrajnában, egy nap alatt több mint ötezer új beteget regisztráltak. Bosznia-Hercegovinában a koronavírus-fertőzöttek számának rohamos növekedése miatt Szarajevóban szabadtéren is kötelezővé tették a maszk használatát, és a hatóságok bejelentése szerint más településekre is kiterjeszthetik az intézkedést. Szlovénia több régiójában lakhelyelhagyási tilalmat rendelnek el, és egyéb korlátozó intézkedést is bevezetnek a koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére. Párizsban és a legtöbb francia nagyvárosban este 8 órától reggel 6 óráig kijárási tilalom lép életbe szombat éjféltől. Olaszországban jelentősen emelkedik az új regisztrált fertőzöttek száma, amely az elmúlt 24 órában meghaladta a 880-at. Több várost vörös zónának minősítették, közülük Genovában még az utcai beszélgetést is tiltják. Szombattól egy fokozattal emelik Londonban a készenléti szintet a koronavírus-fertőzések terjedési ütemének megfékezése végett. Aviháj Mandelblit izraeli főügyész nem indít nyomozást Benjámin Netanjahu miniszterelnök ellen gyanús részvényügyletei és a tengeralattjárók közbeszerzési ügyében - jelentette az izraeli média. Szadir Zsaparov nemrég megválasztott miniszterelnök veszi át az államfői teendőket Kirgizisztánban, miután Szooronbaj Dzsejenbekov elnök lemondott tisztségéről. Az izraeli parlament megszavazta az Egyesült Arab Emírségekkel kötött egyezményt a két ország kapcsolatának normalizálásáról. Azerbajdzsánt és Törökországot felelősségre kell vonni, amiért iszlamistákat és terroristákat hoztak a Közel-Keletről a Dél-Kaukázusba - jelentette ki Armen Szárkiszján örmény elnök. Volgográdi terror- és diverzánscselekmények elkövetésére készülő nemzetközi iszlamista sejt felszámolásáról számolt be az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat. A japán kormány eldöntötte, hogy az óceánba eresztik a 2011-ben katasztrófát szenvedett fukusimai atomerőmű radioaktív elemeket tartalmazó, már kezelt hűtővizét. Három napon belül dönt a Központi Nyomozó Főügyészség a Hadházy Ákos ügyében tett feljelentés elbírálásáról - tájékoztatta a Hír TV-t a szervezet szóvivője. Kiderült, hogy Hadházy Ákos tudhatott Bíró László korrupciógyanús ügyéről, de erről az időközi választás előtt erről nem tájékoztatta a nyilvánosságot. Már karanténkötelezettség nélkül lehet Magyarországról Romániába utazni - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. A sok eső miatt heves vízszintemelkedések alakultak ki a Sajón, a Bódván, a Hernádon és az Ipolyon is - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Elzárta a Hernád áradása miatt kiöntött Bársony patak a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Hernádszentandrást, a települést nem lehet járművel megközelíteni, így a tömegközlekedés is szünetel - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője. Jégkorong Erste Liga: Titánok - Gyergyói HK 4:3 Zárt kapuk mögött rendezik meg jövő kedden az FC Barcelona-Ferencváros mérkőzést a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulójában. Szoboszlai Dominik, a Red Bull Salzburg magyar válogatott középpályása is szerepel a legjobb 21 éven aluli, Európában játszó labdarúgónak járó Golden Boy-díj szűkített, 20 fős jelöltlistáján. A MOL-Pick Szeged 25:19-re kikapott a portugál FC Porto otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének negyedik fordulójában. Szita Zoltán válogatott kézilabdázó 2023-ig meghosszabbította szerződését a lengyel Orlen Wisla Plock kézilabdacsapatánál.