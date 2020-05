Szlávik János: Léteznek súlyosbító rizikófaktorok

Gál Kristóf szóvivő elmondta, 3509 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt újabb három idős krónikus beteg. Ezzel 451 főre emelkedett az elhunytak száma, 1396-an pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1662 fő. Jelenleg 562 koronavírusos beteget ápolnak kórházban és 47-en vannak lélegeztetőgépen – tette hozzá az ORFK szóvivője.

Lakatos Tibor rendőr ezredes elmondta, minden határon akadálytalan a forgalom, mind a be–, mind a kilépés szempontjából.

A hatósági házi karanténban lévők száma 10 470-re csökkent. A hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzését lehetővé tévő mobilapplikációnak immár 546 aktív felhasználója van, ezzel a rendszer egy egészségügyi kérdőív kitöltésére is lehetőséget ad.

Lakatos Tibor azt is elmondta, hogy 4543 távellenőrzést végeztek eddig a hatósági házi karanténban lévőknél és eddig összesen 41 esetben kellett intézkedni a rendőröknek ennek kapcsán.

A kijárási korlátozás hatályát veszti hétfőn nulla órától Budapesten is, de a védekezés szabályaira fokozottan figyelni kell, így többek között a védőtávolság megtartására, az orr és száj eltakarására és arra, hogy a 65 éven felüliek csak 9-12 óra között látogathatják az üzleteket – sorolta a rendőr ezredes.

A piacok látogatásáról a polgármesterek külön szabályokat hozhatnak, de itt is fontos, hogy a 65 éven felülieknek különítsenek el idősávot.

A vendéglátóhelyek teraszának látogatása már Budapesten is megengedett, bent azonban továbbra sem lehet tartózkodni. A strandok, fürdők, szabadtéri múzeumok, állatkertek látogathatók, nyitva tarthatók lesznek. A védőtávolság betartásáról a vendéglátó-egységek üzemeltetőjének kell gondoskodnia – hívta fel a figyelmet Lakatos Tibor.

Ami fontos, hogy június 15-étől lehet lakodalmat tartani is, ha 200 főnél kevesebben vesznek részt rajta. Hétfőtől az egyetemek nyitva lehetnek, de erről mindenhol a rektor jogosult dönteni. Az egyetemi kollégiumok látogatása viszont továbbra is tilos. A polgármesterek szabályozhatják területükön a 65 év felettiek piaclátogatásának időszakát. Továbbra is fokozottan tartsák be a korlátozásokat magunk és mások védelmében – hangsúlyozta az ezredes.

Szlávik János, a Szent László Kórház infektológus osztályvezető főorvosa a vírusfertőzés lefolyását súlyosbító rizikófaktorokról beszélt. Ilyenek a 65 év feletti életkor, a szív- érrendszeri megbetegedések, az érelmeszesedés. a jól kezelt magas vérnyomás nem jelent többlet kockázatot. Külön felhívta a lakosság figyelmét, hogy a leggyakrabban használt ACE-gátló vérnyomáscsökkentők biztonságosan szedhetők.

Szlávik János arra is kitért, a tüdőbetegek nagyobb veszélynek vannak kitéve a koronavírussal szemben, kiemelten a dohányzás miatt kialakuló COPD-ben szenvedők. Az asztmások kevésbé vannak kitéve a rizikónak, de azért ők is vigyázzanak magukra és ugyanígy a daganatos betegségben szenvedők is – hívta fel a figyelmet a főorvos.

Az extrémen elhízott embereknél a lélegeztetés rendkívül nehéz, náluk ez jelenti a rizikót.

Az infektológus kitért az AIDS-re is, a betegségben elhunytak áldozataira minden május harmadik vasárnapján, így a mai napon emlékeznek. Mint mondta, az általuk szedett gyógyszer az eddigi tapasztalatok alapján valamilyen fokú védettséget nyújt a koronavírussal szemben.

Folyamatosan figyelemmel követik a járványügyi helyzetet, és a kórházakban fekvők számát. Felkészülnek arra, hogy a helyzet romlása esetén újra bevezetik a korábbi korlátozásokat.

Szombaton a kül- és a belügyminiszter tárgyalásokat folytatott külföldi kollégáival a határátlépésekről. Ausztria hamarosan egy negatív teszt birtokában lehetővé teszi az átlépést, a többiekkel pedig a viszonosság elve alapján tárgyalnak, de konkrét intézkedésekről még nem tudunk beszámolni – zárta a tájékoztatót Lakatos ezredes.

Hír TV, Magyar Nemzet