Szívszorító állatkínzás Tiszaalpáron – A kormány új törvénye szigorúan bünteti az állatkínzókat

2025. szeptember 1-jén reggel Tiszaalpáron egy 66 éves férfi autóval indult Kiskunfélegyháza felé, mit sem sejtve arról, hogy a kutyája, amelyet előző este egy öt méteres lánccal az autó vonóhorgához kötött, a jármű mögött vonszolódik. A férfi közel egy kilométeren át húzta az állatot a betonúton, nagy sebességgel, mígnem egy másik autós villogással és dudálással figyelmeztette a történtekre. A kutya testén súlyos horzsolások, égési sérülések és szövethiányok keletkeztek, ám a férfi nem hívott állatorvost, és nem is kezdte meg az állat kezelését, amely könnyen a kutya pusztulásához vezethetett volna.

A Kecskeméti Járásbíróság gyorsított eljárásban, nem jogerősen 425 ezer forintos pénzbüntetésre ítélte a férfit, ezzel is jelezve, hogy az állatkínzás semmilyen formája nem maradhat büntetlenül. Az eset kapcsán a Kecskeméti Törvényszék sajtóosztálya az MTI-nek hangsúlyozta: az új állatvédelmi törvény szigorú kereteket szab az állatokkal szembeni felelőtlen vagy kegyetlen bánásmód ellen.

Ez a történet egyszerre felkavaró és elgondolkodtató. Ki ne érezne dühöt és szomorúságot egy ártatlan kutya szenvedése hallatán? Az eset azonban rávilágít arra, hogy a figyelmetlenség és a felelőtlenség milyen súlyos következményekkel járhat. A kutya, amely a gazdája gondatlansága miatt szenvedett, most az igazságszolgáltatás és a szigorúbb törvények védelmében reménykedhet a gyógyulásra.

A kormány példamutató erőfeszítései

Magyarország kormánya az új állatvédelmi törvény bevezetésével egyértelmű üzenetet küldött: az állatok jóléte nemzeti ügy. A törvény szigorú büntetéseket és gyors eljárásokat tesz lehetővé az olyan esetekben, mint ez a tiszaalpári tragédia. Az állatvédelem iránti elkötelezettség nemcsak a felelős állattartást ösztönzi, hanem a társadalom érzékenyítését is szolgálja. Ez a jogszabály egyértelműen bizonyítja, hogy a kormány komolyan veszi az állatok védelmét, és nem tűri a kegyetlenséget vagy a gondatlanságot.

Forrás: MTI

Fotó: Canva