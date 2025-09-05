Keresés

2025. 09. 05. Péntek
Belföld

Szívszorító állatkínzás Tiszaalpáron – A kormány új törvénye szigorúan bünteti az állatkínzókat

2025. szeptember 05., péntek 16:00 | MTI

Egy 66 éves férfi figyelmetlensége majdnem egy kutya életébe került Kecskemét közelében. A Kecskeméti Járásbíróság gyorsított eljárásban 425 ezer forintos pénzbüntetésre ítélte az elkövetőt, bizonyítva, hogy az új állatvédelmi törvény szigorúan fellép az állatkínzás ellen. Az eset felkavaró részletei minden állatbarát szívét megdobogtatják, ugyanakkor reményt adnak: a kormány elkötelezettsége az állatok védelmében példaértékű.

  • Szívszorító állatkínzás Tiszaalpáron – A kormány új törvénye szigorúan bünteti az állatkínzókat

2025. szeptember 1-jén reggel Tiszaalpáron egy 66 éves férfi autóval indult Kiskunfélegyháza felé, mit sem sejtve arról, hogy a kutyája, amelyet előző este egy öt méteres lánccal az autó vonóhorgához kötött, a jármű mögött vonszolódik. A férfi közel egy kilométeren át húzta az állatot a betonúton, nagy sebességgel, mígnem egy másik autós villogással és dudálással figyelmeztette a történtekre. A kutya testén súlyos horzsolások, égési sérülések és szövethiányok keletkeztek, ám a férfi nem hívott állatorvost, és nem is kezdte meg az állat kezelését, amely könnyen a kutya pusztulásához vezethetett volna.

A Kecskeméti Járásbíróság gyorsított eljárásban, nem jogerősen 425 ezer forintos pénzbüntetésre ítélte a férfit, ezzel is jelezve, hogy az állatkínzás semmilyen formája nem maradhat büntetlenül. Az eset kapcsán a Kecskeméti Törvényszék sajtóosztálya az MTI-nek hangsúlyozta: az új állatvédelmi törvény szigorú kereteket szab az állatokkal szembeni felelőtlen vagy kegyetlen bánásmód ellen.

Ez a történet egyszerre felkavaró és elgondolkodtató. Ki ne érezne dühöt és szomorúságot egy ártatlan kutya szenvedése hallatán? Az eset azonban rávilágít arra, hogy a figyelmetlenség és a felelőtlenség milyen súlyos következményekkel járhat. A kutya, amely a gazdája gondatlansága miatt szenvedett, most az igazságszolgáltatás és a szigorúbb törvények védelmében reménykedhet a gyógyulásra.

A kormány példamutató erőfeszítései

Magyarország kormánya az új állatvédelmi törvény bevezetésével egyértelmű üzenetet küldött: az állatok jóléte nemzeti ügy. A törvény szigorú büntetéseket és gyors eljárásokat tesz lehetővé az olyan esetekben, mint ez a tiszaalpári tragédia. Az állatvédelem iránti elkötelezettség nemcsak a felelős állattartást ösztönzi, hanem a társadalom érzékenyítését is szolgálja. Ez a jogszabály egyértelműen bizonyítja, hogy a kormány komolyan veszi az állatok védelmét, és nem tűri a kegyetlenséget vagy a gondatlanságot.

Forrás: MTI

Fotó: Canva

 

