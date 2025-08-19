Keresés

Belföld

Szívhez szóló mondattal köszöntötte Sulyok Tamás az erdélyi fiatalokat

2025. augusztus 19., kedd 13:32 | MTI
Kolozsvár Sulyok Tamás államfő Romániai Magyar Cserkészszövetség

A fiatalok közösségei rendkívül fontosak, mert ők jelentik a jövőt, a cserkészet, a cserkészmozgalom pedig nagyon sok pozitív élményt és gyakorlati tapasztalatot ad a fiatalok számára - hangsúlyozta a közmédiának nyilatkozva Sulyok Tamás államfő, aki kedden a Romániai Magyar Cserkészszövetség (RMCSSZ) Kolozsvár melletti táborába látogatott.

  • Szívhez szóló mondattal köszöntötte Sulyok Tamás az erdélyi fiatalokat

A köztársasági elnök és felesége, Nagy Zsuzsanna fiatalok társaságában, a Kolozsvár melletti Lomb-erdőben zárta háromnapos erdélyi magánlátogatását. A cserkészszövetség 35. jubileumi nagytáborába látogattak, ahol betekintést nyertek a tábori életbe.

"Az, hogy a köztársasági elnök úr megtisztel minket, és értékesnek tartja a cserkészetet annyira, hogy eljöjjön hozzánk, és félnapon, egy napon keresztül itt legyen velünk, cserkészekkel, olyan megtiszteltetés, amire még sem példa nem volt, sem szavakat nem igazán találni" - mondta a közmédiának Bálint Lajos Lóránt, az RMCSSZ elnöke.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

 

