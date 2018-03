Szita Károly: Tiszta a lelkiismeretem

A nyilvánosságra kerülő dokumentumok ellenére is tagadja állambiztonsági múltját Szita Károly. Kaposvár fideszes polgármesteréről nyilvántartó kartonja alapján írta meg a Magyar Nemzet, hogy lelkes ügynök volt, még húga esküvőjéről, saját rokonairól is jelentett. Szita Károly szerint azonban ez nem igaz, s az ellenzékre és Simicska Lajosra mutogat. Azt is állította: 2005-ben, amikor először felmerült ügynökmúltja, már perelt a hasonló állítások miatt.

– Világosan látszik, hogy a mai magyar ellenzék a hatalomért és a pénzért mindenre képes. Az én lelkiismeretem tiszta, és nem engedem zsarolni magamat sem Simicska Lajos, sem mások által, nagyon szépen köszönöm.

– Perel? Az állambiztonsággal kapcsolatban állt?

– Nem.