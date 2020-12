Szita Károly: Az önkormányzatokkal együtt teremti meg a kormány a családok biztonságát

A családok és a vállalkozások érdekében a kormány a gazdaságvédelmi akcióterv kiegészítéséről rendelkezett - közölte a miniszterelnök a Facebook-oldalán. Július 1-ig meghosszabbították a hitelmoratóriumot - jelentett be Orbán Viktor. A miniszterelnök közölte: a járványügyi intézkedések miatt ideiglenes bezárásra kényszerült vállalkozásokat a kormány decemberben és januárban is a bérköltségek kétharmadának elengedésével és átvállalásával támogatja. A kis- és középvállalkozások, valamint az egyéni vállalkozók iparűzési adóját január 1-jétől a felére csökkentik. A 25 ezer fő alatti települések a kormánytól támogatást kapnak, a nagyobb önkormányzatok pénzügyi helyzetét egyenként tekintik át. A gyereket nevelő és gyereket váró családokat 6 millió forintig kedvezményes, maximum 3 százalékos kamatozású lakásfelújítási hitellel segítik - jelentette be Orbán Viktor. Támogatja a kormány újabb gazdaságvédelmi intézkedéseit a Megyei Jogú Városok Szövetsége. Szita Károly, a szervezet elnöke, Kaposvár fideszes polgármestere kiemelte, hogy az önkormányzatokkal együtt teremti meg a családok biztonságát a kormány. 4 045 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 300 022-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 189 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 7 914-re emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 93 323 fő, az aktív fertőzöttek száma 198 785 fő. 7 295 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 538-an vannak lélegeztetőgépen. A kormány emailben tájékoztatja a vakcinainfo.gov.hu oldalon regisztrálókat az oltások engedélyezési folyamatáról. A kormány eddig már 17,5 millió adag oltóanyagot kötött le különböző gyártóknál. A védőoltások beadása oltási terv alapján történik majd. A koronavírus elleni oltások egyértelműen életmentőek, hiszen nemcsak a járványt, hanem a súlyos szövődményeket és a haláleseteket is megakadályozhatják - mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház Országos főorvosa. Megkezdődik a koronavírus elleni vakcina igényfelmérése az egészségügyi dolgozók körében - közölte a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. Új, az Egis gyógyszergyártó vállalat által előállított, favipiravir hatóanyag-tartalmú gyógyszert engedélyezett a koronavírus kezelésére az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet. Nem olcsóbb, hanem drágább lesz a Lánchíd felújítása - mondta Tarlós István volt főpolgármester a híradónknak. Bohózattá válik a fővárosi buszbérlésről szóló közbeszerzés – nyilatkozta híradónknak a Fidesz fővárosi frakcióvezetője. Láng Zsolt szerint Karácsony Gergely összevissza beszél és menekül a felelősség elől. Hiányzott a főpolgármester matematika óráról – mondta a Fidesz budapesti képviselője Magyarország élőben extra című műsorunkban. Ughy Attila szerint nem igazak Karácsony Gergely kijelentései, miszerint a főváros ötmilliárd forinttal olcsóbban újítja fel a Lánchidat, mint Budapest előző vezetője, Tarlós István tette volna. Karácsony Gergely főpolgármester két év alatt feléli Budapest elmúlt tíz évben megspórolt tartalékokait, „ezzel folytatva a Demszky-korszak hibás gazdaságpolitikáját” - közölte a Fidesz fővárosi szervezete a Facebookon. Komoly kiesést okozott a koronavírus-járvány a magyar mezőgazdaságban, ugyanakkor rámutatott a hazai agrárium ütésállóságára és a hazai termékek fontosságára - mondta Nagy István agrárminiszter a Magyar Nemzetnek. Az ITM által biztosított hárommilliárd forintos forrásból indul pályázat a klíma- és természetvédelmi akciótervhez kapcsolódva a távhőszolgáltatásban érintett lakásszövetkezeti- és társasházi lakások fűtéskorszerűsítésének támogatására. ITM: Negyvenmillió forint értékben mintegy hétezer, a veszélyhelyzeti intézkedések alapján feleslegessé vált novemberi bérletet váltottak vissza díjmentesen a helyközi közlekedési szolgáltatók összesített adataik szerint. Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Karmelita kolostorban fogadta Kelemen Hunort, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökét. A megbeszélésen Orbán Viktor és Kelemen Hunor egyetértettek abban, hogy a magyar választási összefogás nyomán az RMDSZ jó szereplése lehetővé tette, hogy a romániai kormányalakítás során a magyar szervezet komoly belpolitikai szerephez jusson. Fokozatosan, „kíméletlen következetességgel” folyik a Soros-terv végrehajtása az európai és a magyar baloldal aktív közreműködésével - jelentette ki Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti delegációjának vezetője. Meg akarjuk állítani a migrációt címmel jelent meg interjú Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel a Süddeutsche Zeitung című német lap online kiadásában. Szijjártó Péter szerint nagyszerű, hogy Magyarország és Lengyelország megegyezett Brüsszellel a jogállamisági mechanizmusról. A világon 75,7 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,7 millió, a gyógyultaké 42,6 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. A szerbiai gyógyszerügynökség engedélyezte az amerikai-német Pfizer/BioNTech új koronavírus elleni vakcinájának forgalomba hozatalát, amelyből közel 5000 dózis érkezik első körben jövő hét elején az országba, és az idősotthonok lakóit oltják be vele. Karácsony után, december 26-ától újfent átfogó zárlat lép életbe Ausztriában a koronavírus-járvány miatt - jelentette be az osztrák kormány. Továbbra is romlik a koronavírusjárvány-helyzet Csehországban, az elmúlt 24 órában 8800 új igazolt koronavírus-fertőződést regisztráltak a hatóságok, ami november közepe óta a legmagasabb napi esetszám. 585 új halálesettel 50 347-re nőtt Oroszországban a koronavírus-járvány hivatalosan regisztrált halálos áldozatainak a száma. Dél-Anglia újabb kiterjedt térségeiben lépett érvénybe a koronavírus-járvány megfékezésére kidolgozott háromszintű készenléti rendszer legmagasabb fokozata. Az eddigi legmagasabb járványkészültségi fokozatnál is szigorúbb korlátozások lépnek életbe vasárnaptól Londonban és Délkelet-Angliában, miután ezekben a térségekben az eddigieknél sokkal gyorsabban terjedő új koronavírustörzs jelent meg. Tűz ütött ki a törökországi Gaziantep kórházának intenzív osztályán, életét vesztette nyolc koronavírus-fertőzött. Az Egyesült Államok bezárja két konzulátusát Oroszországban, az orosz Távol-Keleten, Vlagyivosztokban véglegesen, a szibériai Jekatyerinburgban pedig egyelőre átmeneti időre. Több ezer fős gyászmenet indult Nikol Pasinján örmény miniszterelnök vezetésével és a kormány tagjainak részvételével a jereváni Köztársaság térről az Erablur katonai hősi temetőbe, megemlékezve a hegyi-karabahi fegyveres konfliktus örmény áldozatairól. Ötvenkilenc migránst és az őket szállító román embercsempészt fogott el a rendőrség Kiskunhalason - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság. Megkezdődött az olajos vízi növényzet és szennyezett iszap elszállítása a szigetszentmiklósi olajszennyezés helyszínéről - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Bácskay Csenge, Böczögő Dorina, Kovács Zsófia, Makovits Mirtill, Székely Zója összeállítású magyar női tornászválogatott bronzérmet szerzett a törökországi Mersinben zajló Európa-bajnokság csapatversenyében. A magyar női jégkorong-válogatott két napon belül másodszor kapott ki 5:0-ra felkészülési mérkőzésen Csehország vendégeként Litomericében. Labdarúgó NB I: MTK Budapest - Paksi FC 3:1; Diósgyőri VTK - ZTE FC 1:3 Vívók országos bajnoksága: Férfi kardban Szilágyi Áron, férfi tőrben Dósa Dániel ismételte meg tavalyi sikerét. Női kardban Pusztai Liza, férfi párbajtőrben Bakos Bálint, női párbajtőrben Kun Anna, női tőrben Kondricz Kata győzött. Női kosárlabda NB I: Sopron Basket - Vasas Akadémia 89:69; Uni Győr MÉLY-ÚT - ELTE BEAC Újbuda 95:89