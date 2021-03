Szír embercsempész-hálózatot számolt fel a rendőrség

8312 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 489 172-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 172 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 16 497 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 344 267 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 128 408 főre emelkedett. 8329 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 911-en vannak lélegeztetőgépen. Folyamatosan zajlik az oltás, már 1 149 557 fő a beoltottak száma, ebből 327 428 fő már a második oltását is megkapta. Az idősek oltását kérik elsősorban a háziorvosoktól a héten - mondta az országos tiszti főorvos. Müller Cecília hangsúlyozta: a járvány harmadik hullámának nagyon meredeken felszálló ágában vagyunk. Naponta már ötszáz orvos- és egészségtudományi hallgató segíti az Országos Mentőszolgálat munkáját a koronavírus-járvány elleni védekezésben - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Nem kell felfüggeszteni az allergiások terápiáit még akkor sem, ha valaki megfertőződik közöttük - mondta Nékám Kristóf allergológus az M1-en. Ökumenikus Segélyszervezet: kétszer annyian kérnek segítséget a járványhelyzet miatt. Sokan élelmiszert, fertőtlenítő szereket és a koronavírus-járvány elleni védekezéshez szükséges felszereléseket, például maszkot kérnek. Aljas és emberéleteket veszélyeztet a Gyurcsány vezette baloldal hangulatkeltése, a védekezés segítése helyett folyamatosan hazugságokat terjesztenek - mondta Hollik István Magyarország élőben című műsorunkban. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a balliberális oldal a saját szavazóit is elbizonytalanítja, és vélhetően lesz olyan baloldali szavazó, aki majd, ha sor kerül rá az oltásban, a keleti vakcinákat el fogja utasítani. A megkérdezettek 73 százaléka elfogadhatatlannak tartja, hogy a koronavírus-járvány alatt egy politikus vagy más közszereplő oltásellenes legyen – derült ki a Századvég Alapítvány legfrissebb felméréséből. Vadai Ágnes, a DK alelnöke közölte: a magyarországi lakhellyel nem rendelkező, határon túli magyar állampolgárok nemcsak vásárolni, hanem az elmondások alapján oltakozni is jönnek. A baloldal a járvány harmadik hulláma közben is azzal van elfoglalva, hogy támadja a védekezést, szembe fordítsa egymással a magyarokat és folytassa az oltásellenes kampányát - kommentálta a Fidesz a DK-s Vadai Ágnes által mondottakat. A fővárosi tanulóbérletek érvényességének meghosszabbítását, a fel nem használt BKK-jegyek árának visszatérítését kezdeményezte a Fidesz Karácsony Gergely főpolgármesternél, mert a szigorító intézkedések miatt a diákok azokat nem tudják felhasználni. Elvenné az eddigi családtámogatási rendszer több elemét a Momentum. Erről a párt elnöke beszélt az ATV-ben. Fekete-Győr András megszüntetné a nagycsaládosok jelenlegi juttatásainak jó részét, így megváltoztatnák a családi adókedvezmény rendszerét is, helyette a nagycsaládok is ugyanannyi támogatást kapnának, mint akik kevesebb gyermeket nevelnek. Benyújtották az Országgyűlésnek azt a törvényjavaslatot, amely lehetővé teszi 2022-től a 25 év alatti fiatalok személyijövedelemadó-mentességét. Az intézkedés Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter szerint csaknem félmillió fiatalt érinthet közvetlenül. Energetikailag korszerűsíti a kaposvári vármegyeházát a Somogy Megyei Önkormányzat, a heteken belül kezdődő és a tervek szerint 2022 májusára befejeződő beruházás 376,5 millió forintba kerül - tájékoztatta az önkormányzat. KSH: Januárban az export euróban számított értéke 5,5, az importé 10,4 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál. A külkereskedelmi mérlegtöbblet 417 millió euróval 830 millió euróra javult. Napirenden kell tartani a nemzeti régiók ügyét május 7-éig azokban az országokban, ahol a „tartalék aláírások” száma még nem elegendő - hangsúlyozta Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke. A világon 118 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,6 millió, a gyógyultaké 66,8 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Montenegró az Európai Uniótól és a NATO-tól kér segítséget a koronavírus-járvány elleni küzdelemhez, az Adria-parti ország egészségügyi rendszere ugyanis már nem tudja kezelni a rengeteg beteget. Ukrajnában ismét gyorsult a koronavírus-járvány terjedése, az elmúlt 24 órában mintegy 6400 új beteget jegyeztek fel, ami csaknem kétszerese az előző napinak. A francia Riviéra tengerparti településein a következő hétvégén is karantén lép életbe a koronavírus-járvány miatt. Milos Zeman cseh államfő Jan Blatny egészségügyi miniszternek és Irena Storovának, az állami gyógyszerellenőrzési hivatal igazgatójának távozását követeli a koronavírus elleni orosz oltóanyag elutasításáért. Kiszivárgó dokumentumok szerint az Európai Bizottság azt javasolja, hogy az Európai Unió fogadja el a kínai és orosz vakcinákat is a koronaútlevelek kiadásakor. Boris Johnson brit miniszterelnök hivatalosan cáfolta az Európai Tanács elnöke, Charles Michel közlését, amely szerint a brit kormány megtiltotta a koronavírus elleni oltóanyagok exportját. Jóváhagyta szerdán az Egyesült Államok kongresszusának alsóháza Joe Biden elnök 1900 milliárd dolláros mentőcsomagját, amelynek célja, hogy segítse a koronavírus-járvány elleni küzdelmet és a legyengült amerikai gazdaság helyreállítását. Határozottan elítélte a mianmari tüntetők elleni erőszakot szerdán az ENSZ Biztonsági Tanácsa, a nyilatkozatban önmérsékletre szólította fel a katonaságot, amely február elején átvette a hatalmat az országban. Szír embercsempészekből álló bűnszervezetet számolt fel a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Tűz volt a székesfehérvári kórházban, 128 beteget mentettek ki az épületből. A betegeknek nem esett baja, egy kórházi dolgozó a füst belélegzése miatt könnyebben megsérült. A tűz okát, körülményeit a katasztrófavédelem vizsgálja. A BKV autóbuszflottájában az év elején forgalomba állt tizenhét, valamint az e hónapban forgalomba álló további tizenöt új Mercedes-Benz Conecto szóló autóbusz klímarendszerében vírusgátló funkciójú aktív szűrő segíti a járvány terjedésének lassítását. MÁV: a vonatok március 14-én az ünnepnapi, 15-én a vasárnapi, 16-án már a munkanapi menetrend szerint közlekednek. A FKF Nonprofit Zrt. ma éjjel végzi a Váralagút mosását, ezért az alagutat lezárják. Fucsovics Márton legyőzte a dél-afrikai Lloyd Harrist, és bejutott a negyeddöntőbe a dohai keménypályás férfi tenisztornán. Babos Tímea odalán Veronika Kugyermetovával bejutott a negyeddöntőbe a dubaji keménypályás női tenisztorna páros versenyében. Férfi vízilabda ob I: Tatabánya-Szolnok Dózsa 5:20; KSI SE - Kaposvári VK 9:10; PVSK Mecsek Füszért - UVSE Hunguest Hotels 7:9; OSC - Debreceni VSE 18:9; A-Híd VasasPlaket - Budapesti Honvéd SE 12:8; FTC-Telekom Waterpolo - PannErgy-Miskolci VLC 18:10 Női kosárlabda NB I: TFSE-MTK - Sopron Basket 38:97 Férfi kosárlabda NB I: Egis Körmend - Zalakerámia ZTE KK 97:80 Labdarúgó Magyar Kupa, negyeddöntő: MOL Fehérvár - Budafoki MTE 2:0; Kisvárda Master Good - Zalaegerszeg 6:1; Debreceni VSC - MTK Budapest 1:2