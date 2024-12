Szintet lépett a Tisza Párt felkent vezérürüje

Úgy tűnik, most trendváltás tanúi lehetünk: Menczer Tamás országgyűlési képviselőt, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatóját már durván lökdöste is a pécsi gyermekotthon előtt. A fényes tekintetű pártnacsalnyik a jelek szerint úgy ítélte meg, hogy Menczer túl közel került hozzá, ami zavarta a komfortzónáját. Magyar Péter tehát átlépte a Rubicont. Mostantól eszerint nem éri be azzal, hogy a Hír TV újságírónőjére uszítja a sleppjét, szektahordáját vagy magánsmasszerjával kidobatja másik kollégánkat egy nyilvános helyről, mivel kérdezni merészelik őt, a sérthetetlen baloldali szuperlieblinget.

