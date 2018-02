Szinte „új” lámpákat is lecseréltettek az Eliosszal

Az Eliosszal Vácon olyan lámpákat is lecseréltetett az önkormányzat, amelyeket mindössze néhány évvel korábban szereltek fel, szintén uniós pénzből – ez derül ki a Hír TV által megszerzett dokumentumokból. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ezért 20 millió forintot vissza is kért a fideszes vezetésű Váctól. Az LMP elszámoltatást ígért, a Fidesz viszont a Hír TV-t is tulajdonló Simicska Lajosra mutogat Elios-ügyben.