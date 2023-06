Szinte teljesen külföldről finanszírozhatta március 15-ei nagygyűlését a baloldal

Megosztás itt:

A külföldről érkező pénzeket a választás után többször is elismerte a baloldal egykori miniszterelnök-jelöltje. Azóta kiderült: a dollárbaloldal 4 milliárd forintnál is többet kaphatott külföldről.



A "guruló dollárok"-ként elhíresült ügy kulcsfigurája Karácsony Gergely korábbi főtanácsadója, Korányi Dávid volt. Ő alapította az Action for Democracy nevű szervezetet, amely milliárdokat utalt a 2022-es parlamenti választások előtt Magyarországra. Ezen kívül kiderült az is, hogy további öt gazdasági társaság is kapott az amerikai dollárokból. Az ügyben nyomozás indult, a rendőrség személyes adattal való visszaélés, a NAV pedig költségvetési csalás miatt folytat eljárást, a Nemzeti Nyomozó Iroda pedig pénzmosás és sikkasztás miatt vizsgálódott.