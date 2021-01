Szinte mindenki kérte a védőoltást a miskolci idősotthonban

3 068 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 334 836-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 127 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 10 325 főre emelkedett. Már 31 500 egészségügy dolgozó kapta meg az oltást és az idősotthonokban is elkezdődött a dolgozók és a lakók beoltása - közölte az országos tiszti főorvos. Müller Cecília elmondta: a jövő héten megérkezhet a Moderna vakcinája Magyarországra A középiskolák január 11. után se álljanak vissza a tantermi oktatásra - ezt javasolja az operatív törzs. Az oktatásért felelős államtitkár elmondta, a kormány a többi intézkedéssel együtt dönt majd erről is. Maruzsa Zoltán közölte: az óvodák és általános iskolák hétfőn rendben folytatták az oktatást. Jelenleg 12 óvodában és 14 általános iskolában van rendkívüli szünet, illetve digitális oktatás. Tavaly több mint nyolcezer online nyelvvizsgát szerveztek, és eddig hat vizsgaközpont adta be akkreditációs kérelmét a személyes érintkezés nélküli nyelvvizsgáztatáshoz - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Eddig mintegy másfél millió látogatót vonzottak a Liget Budapest projektben megvalósult fejlesztések a Városligetben, ahol idén is folytatódnak az átadások, az év végén megnyílik a Magyar Zene Háza is. Bolgár önkormányzati, oktatási és kulturális központ épül Budapesten, a nemzetiségi intézmény várhatóan 2-3 éven belül készül el a magyar és a bolgár kormány támogatásával, összesen mintegy 3 milliárd forintból - jelentette be Soltész Miklós államtitkár. A Demokratikus Koalíció a kormányt tartja felelősnek a válságért, a munkanélküliségért és a gazdasági visszaesésért. Magyarországon tömeges munkanélküliséget és gazdasági visszaesést Gyurcsány és a baloldal csinált - közölte a Fidesz. Gyurcsány Ferenc és a baloldal kormányzása alatt egymillió embert tettek munkanélkülivé és tönkretették az országot - emlékeztetett a Fidesz. Kedvező adózási feltételeket és csökkenő adminisztrációs terheket biztosít a kormány az új családi gazdaságokról szóló törvényben a gazdálkodóknak – mondta Nagy István agrárminiszter. A japán vállalatok döntő szerepet játszanak a magyar gazdaság növekedésében, a világjárvány alatt eddig 19 japán vállalat összesen 21 milliárd forintnyi beruházást hajtott végre Magyarországon - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Állami támogatással a többszörösére bővíti a magyarországi termelését az akkumulátor-alkatrészeket gyártó koreai Sangsin - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Január elsejével Portugália átvette az Európai Unió soros elnökségét, nem egyszerű időszakban, mivel a közös európai vakcinabeszerzés egyelőre nem váltja be a hozzá fűzött reményeket - írta a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. 4 ember halt meg amikor Donald Trump hívei megostromolták a Capitolium épületét Washingtonban. A leköszönő elnök támogatói összecsaptak a biztonsági erőkkel. A zavargások után 15 napra szükségállapotot hirdettek az Egyesült Államokban. Az amerikai kongresszus hitelesítette Joe Biden demokrata párti jelölt elnökválasztási győzelmét. Közleményt adott ki Donald Trump amerikai elnök, melyben azt írja, hogy bár egyáltalán nem ért egyet a novemberi elnökválasztás eredményével, „és a tények az ő oldalán állnak”, rendezett hatalomátadás lesz január 20-án. A szlovák külügyminiszter azt mondta: ez az a pillanat, amikor a demokráciát és a jogállamiságot igenis tiszteletben kell tartani. Európa-szerte megdöbbentették a vezetőket a Washingtonban történtek. A székelyföldi Madéfalván megemlékeztek a Habsburg császári csapatok 1764-es székelyellenes vérengzésének áldozatairól az esemény 257. évfordulóján. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára kijelentette: a székely szabadság nem választható el az egész magyarság szabadságától a Kárpát-medencében. A koronavírus-fertőzöttek száma meghaladta a 87,1 milliót, a halálos áldozatoké pedig az 1,88 milliót a világon. 48,8 millióan meggyógyultak. Százezerből egy embernél váltott ki heves allergiás reakciókat a BioNTech és a Pfizer cégek koronavírus elleni oltóanyaga az Egyesült Államokban - számoltak be amerikai egészségügyi szakemberek. Együttműködésről állapodott meg a CureVac és a Bayer német gyógyszergyártó vállalat az előbbi által az új típusú koronavírus elleni, jelenleg kísérleti fázisban lévő vakcinájának engedélyeztetése, illetve hatékony szétosztása érdekében. Tovább gyorsult Ukrajnában a koronavírus-járvány terjedése, az előző napihoz képest mintegy kétezerrel több, csaknem kilencezer új fertőzöttet jegyeztek fel. Naponta húszezer embert oltanak be Koszovóban a koronavírus ellen, miután februárban megérkezik a Pfizer/BioNTech-oltóanyagból egy nagyobb szállítmány - jelentette be Avdullah Hoti kormányfő. A cseh kormány január 22-ig meghosszabbította a szigorú járványügyi korlátozásokat, amelyeket január 10-én terveztek feloldani, amikor lejárna az egészségügyi rendkívüli helyzet hatálya. Oroszországban már 60 457 halottja van az új típusú koronavírus járványának, 24 óra alatt 506-an haltak meg. A koronavírus-járvány erősödése miatt péntektől életbe lépő szigorúbb zárlatra készülnek Izraelben. Csaknem fél év óta a legtöbb napi új Covid-19-esetet regisztrálták Kína szárazföldi részén, az ország érintett területein emiatt szigorúbb járványügyi intézkedéseket vezettek be. Vészhelyzetet hirdetett a japán kormány a koronavírus-járvány miatt Tokióban és a szélesebb agglomerációban, miután újabb rekordot döntött meg a naponta diagnosztizált új fertőzöttek száma. Felborult egy komphajó a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén fekvő Kivu-tavon, több mint negyven embernek nyoma veszett. Hatvannyolc határsértőt találtak egy kamionban a magyar és román rendőrök a csanádpalotai autópálya-határátkelőhelyen - tájékoztat a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság. A maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt szerdán 207 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök – közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. Anyagi és egyéb támogatást is kap az Újpesten megkéselt rendőr és járőrtársa - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Vádat emelt a Kaposvári Járási Ügyészség az ellen a férfi ellen, aki 2020-ban többször súlyosan bántalmazta élettársa másfél éves gyermekét. Nyerges vontató gázolt halálra egy férfit Csepelen. Az elmúlt napok csapadékos időjárásának hatására a Kraszna folyón árhullámok indultak el, ezért a magyarországi szakaszon elsőfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Ferencvárosban folytatja pályafutását Kozák Danuta, miután az ötszörös olimpiai bajnok kajakos és eddigi klubja, az Újpesti Torna Egylet nem hosszabbította meg tavaly év végén lejárt szerződését. Az idény során már másodszor váltott vezetőedzőt a Diósgyőri VTK labdarúgócsapata, Geri Gergely helyét a horvát Zoran Zekic vette át. Idén közel 200 napos hasznosításra van lekötve program a mogyoródi versenypályán - mondta Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. vezérigazgatója.