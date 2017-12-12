2017. december 12.,
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Színfalak mögött csatázott a Microsoft és a magyar kormány

Hír TV

2017. december 12., kedd 12:52, frissítve: kedd 13:21

A cég az elmúlt években átvilágíttatta a magyarországi leánycégét, kiemelt figyelemmel az állammal kötött szerződésekre – írja a 24.hu.

A belső nyomozás lezárása után a Microsoft szép csendben megvált a kormányzati kapcsolatokért felelős vezetőjétől, akit a közelmúltban miniszteri biztossá neveztek ki. A társaság – etikai okokra hivatkozva – megvonta az értékesítési engedélyt több nagy magyarországi partnerétől. Ezek a cégek szállították korábban a szoftvereket az állami hivataloknak.

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