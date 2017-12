Színfalak mögött csatázott a Microsoft és a magyar kormány

ELFOGADTA AZ ORSZÁGGYÛLÉS AZT A FIDESZES BEVÁNDORLÁSELLENES JAVASLATOT, AMELY HATÁROZATBAN ÍTÉLI EL SOROS GYÖRGYÖT. RÉPÁSSY RÓBERT, FIDESZ: AZ EP NOVEMBERI DÖNTÉSE EGY POLITIKAI NYILATKOZAT, EGY DEKLARÁCIÓ, EGY TERV VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓL. GYÜRE CSABA A JOBBIK KÉPVISELÕJE: A FIDESZ A SOROS-TERV VALÓDI VÉGREHAJTÓJA, MERT LETELEPEDÉSI KÖTVÉNYEKKEL TELEPÍT BE IDEGENEKET. MOLNÁR ZSOLT, MSZP: SOROS-TERV NINCSEN, ÉS EZT MINDENKI TUDJA, A FIDESZ CSAK EL AKARJA TERELNI FIGYELMET AZ EGÉSZSÉGÜGY GYALÁZATOS ÁLLAPOTÁRÓL ÉS A SZÉTVERT OKTATÁSRÓL. NÉGY NAP ALATT, HÉTFÕ ESTIG ÖSSZESEN 21 366 800 FORINT ADOMÁNYT KAPOTT A JOBBIK. SOPRONI TAMÁS, MOMENTUM ALELNÖK: NEM LÉPÜNK SZÖVETSÉGRE AZ EGYÜTTEL, DE ÜGYEK MENTÉN TOVÁBBRA IS EGYÜTTMÛKÖDÜNK MÁS PÁRTOKKAL, ÍGY A JOBBIK PÉNTEKI BÉKÉS TÜNTETÉSÉN IS RÉSZT VESZNEK MAJD. MOLNÁR GYULA, MSZP: A MINDENKIT KIOKTATÓ POLITIKAI STÍLUST BE KELLENE FEJEZNI, AZ AJÁNLAT AZ EGYÜTTNEK IS SZÓLT, VISSZA LEHET UTASÍTANI, DE AZT, AKI ELFOGADJA, NEM ILLÕ LEIDIÓTÁZNI ATV.HU. TUDJA, DE NEM ÁRULJA EL A PÁRBESZÉD TÁRSELNÖKE SZABÓ TÍMEA, HOGY KI KÉSZÍTETTE A HANGFELVÉTELT KARÁCSONY GERGELYRÕL REGGELI JÁRAT. GYURCSÁNY FERENC: KARÁCSONY GERGELY POLGÁRMESTERNEK ALKALMAS, DE AZ ORSZÁG VEZETÉSRE NEM. KARÁCSONY GERGELY: HA VAN JOBB JELÖLT, AKIBEN MINDENKI MEG TUD ÁLLAPODNI, Õ „EZERREL” FOGJA TÁMOGATNI. AZ MSZP ELNÖKSÉGE MEGSZAVAZTA, HOGY KÖZÖS MINISZTERELNÖK-JELÖLTKÉNT TÁMOGATJA KARÁCSONY GERGELY INDULÁSÁT - NÉPSZAVA. SZIJJÁRTÓ: KIJEVNEK VÉGRE KELL HAJTANIA A VELENCEI BIZOTTSÁG AJÁNLÁSAIT AZ UKRÁN OKTATÁSI TÖRVÉNNYEL KAPCSOLATBAN! A 2 ÉVVEL EZELÕTT ELFOGADOTT PÁRIZSI KLÍMAMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL EGYEZTETETT ÁDER JÁNOS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK FRANCIA KOLLEGÁJÁVAL, EMMANUEL MACRONNAL A FRANCIA ELNÖKI HIVATALBAN. ROBBANÁS TÖRTÉNT KEDDEN A LEGJELENTÕSEBB OSZTRÁK FÖLDGÁZELOSZTÓ TERMINÁLON, ALSÓ-AUSZTRIÁBAN, EGY EMBER MEGHALT, 18-AN MEGSÉRÜLTEK. ÖNGYILKOS TÁMADÁSOKRA KÉSZÜLÕ TERRORCSOPORTOT LEPLEZTEK LE OROSZORSZÁGBAN. NEM VÁRHATÓ GYORS MEGEGYEZÉS A NÉMET KOALÍCIÓS TÁRGYALÁSOKON. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ISMÉT EMBERT KÜLDENE A HOLDRA, AZ ÉGITESTET PEDIG JÖVÕBELI MARS-KÜLDETÉSEK KIINDULÓPONTJÁUL HASZNÁLNÁ FEL. AZ ISZLÁM ÁLLAM TERRORSZERVEZET LÍBIÁBA, A SZÁHEL ÖVEZETBE ÉS A SZAHARA TÉRSÉGÉBE CSOPORTOSÍTJA ÁT EGYSÉGEIT ÉS TERVEZ ISMÉT ERÕRE KAPNI. ÁDER JÁNOS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK PÁRIZSBA UTAZIK EMMANUEL MACRON FRANCIA ÁLLAMFÕ MEGHÍVÁSÁRA, AHOL 54 ÁLLAM- ÉS KORMÁNYFÕVEL KÖZÖSEN RÉSZT VESZ AZ "EGY BOLYGÓ CSÚCSTALÁLKOZÓN". A KLÍMAVÁLTOZÁSSAL FOGLAKOZÓ CSÚCSTALÁLKOZÓT A PÁRIZSI MEGÁLLAPODÁS ELFOGADÁSÁNAK MÁSODIK ÉVFORDULÓJÁRA EMMANUEL MACRON KEZDEMÉNYEZTE. AZ EU ELUTASÍTOTTA BENJAMIN NETANJAHU JERUZSÁLEM STÁTUSZÁRA VONATKOZÓ KÉRÉSÉT. A SZERDÁN ISZTAMBULBAN ÖSSZEÜLÕ ISZLÁM EGYÜTTMÛKÖDÉS SZERVEZETE ELISMERHETI JERUZSÁLEMET A PALESZTINOK FÕVÁROSAKÉNT. FELROBBANTOTTAK EGY CSÕBOMBÁT EGY NEW YORK-I BUSZPÁLYAUDVARNÁL, HÁROM EMBER MEGSEBESÜLT. A FELTÉTELEZETT ELKÖVETÕT, EGY BANGLADESI FÉRFIT ÕRIZETBE VETTÉK. NEW YORK-I POLGÁRMESTER: A ROBBANTÁS TERRORCSELEKMÉNYRE TETT KÍSÉRLET VOLT. KINEVEZTE MINISZTERELNÖKNEK MATEUSZ MORAWIECKIT A LENGYEL ÁLLAMFÕ HÉTFÕN, AZ ÚJ LENGYEL KABINET LETETTE ESKÜJÉT. 60 KG MARIHUÁNÁT TALÁLTAK A PÉNZÜGYÕRÖK EGY SZERB AUTÓBUSZBAN, A RÖSZKEI HATÁRÁTKELÕN. HALÁLOS CSERBENHAGYÁSOS GÁZOLÁS TÖRTÉNT HÉTFÕ ESTE MISKOLCON, A RENDÕRSÉG KERESI A GÁZOLÓT. HOLTAN TALÁLTAK RÁ OTTHONÁBAN EGY 43 ÉVES FÉRFIRE, AKIT KAZAH FELESÉGE ÖLHETETT MEG, A RENDÕRSÉG ELFOGATÓPARANCSOT ADOTT KI A NÕ ELLEN. KISKORÚ VESZÉLYEZTETÉSÉVEL VÁDOLNAK EGY FÉRFIT, AKI HOMOSZEXUÁLIS KAPCSOLATRA PRÓBÁLT RÁVENNI 15-17 ÉVES FIÚKAT A NAGYKANIZSAI JAVÍTÓINTÉZETBEN. EGY KAMION ELSODORT EGY FÉRFIT MISKOLCON, AKI AZ ÜTKÖZÉS KÖVETKEZTÉBEN OLYAN SÚLYOS SÉRÜLÉSEKET SZENVEDETT, HOGY A HELYSZÍNEN ÉLETÉT VESZÍTETTE. LETÉRT AZ ÚTTESTRÕL ÉS ÁROKBA HAJTOTT EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI A SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS PÁKOZD KÖZÖTTI ÚTON, AZ ESET SORÁN EGY EMBER MEGSÉRÜLT. ÁRTATLANNAK VALLOTTA MAGÁT A VÖRÖSISZAPPER ELSÕRENDÛ VÁDLOTTJA HÉTFÕN A MEGISMÉTELT ELSÕFOKÚ ELJÁRÁS ELSÕ TÁRGYALÁSI NAPJÁN.