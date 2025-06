Szili Katalin: Emlékezni kötelesség, okulni pedig felelősség

Megosztás itt:

A ligetfalui köztemetőben annak a 90 magyar leventének állítottak síremléket, akiket további - részben pozsonyi - magyarokkal és németekkel együtt gyilkoltak meg a csehszlovák hadsereg katonái a második világháborút követően a környéken évekig működtetett internálótáborban. A mészárlás több száztól néhány ezerig becsült áldozata több tömegsírban nyugszik, az egykori ligetfalui erődrendszer területén. Közülük 90 magyar levente földi maradványát 1947 májusának végén áthantolták a ligetfalui köztemető területére.

Szili Katalin felidézte: amikor már mindenki azt gondolta, hogy vége a második világháború szörnyűségeinek, és sokan azt gondolták, hogy talán egy jobb világ jön, akkor sok fiatalt kisegítő munkára szállították Drezda mellé, majd, amikor bevagonírozták őket, hogy visszaszállítsák őket, akkor olyan történt, amiről azt gondolta mindenki, hogy ilyen már nem történhet meg a világháború után, a 17. gyalogezred katonái leszállították őket a vonatról és meggyilkolták őket.

"Milyen lelkiismeret az, amely tizenéves gyerekeket pusztít el csak azért, mert él bennük a bosszúvágy, vagy azért, mert úgy gondolják, hogy a kollektív bűnösség mindenkire ki kell, hogy terjedjen" - hangsúlyozta beszédében Szili Katalin, rámutatva: a meggyilkolt fiatal leventék nem akartak hősök lenni, csak élni szerettek volna.

A miniszterelnöki főtanácsadó az elmondottakat summázva aláhúzta: a történtekre emlékezni kötelesség, okulni pedig felelősség.

"Bennünk meg kell, hogy maradjon valami, mégpedig a hit abban, hogy a múlt bűneit fel kell tárni, és megbékélés csak akkor lehet, ha a bűnösök bocsánatot kérnek" - szögezte le Szili Katalin, hozzátéve: mindennek az üzenete az, hogy az a nemzet, amely elfelejti mártírjait, elveszíti jövőjét is. Hozzáfűzte: tanulni kell abból, hogy milyen könnyen válhat ember embernek farkasává, azt is meg kell tanulni, hogy a hazaszeretet nem mások gyűlölete, és azt is, hogy a bocsánatkérés felszabadító erő, valamint azt, hogy az elhallgatás bűnrészesség.

A Ligetfalui köztemetőben most felavatott síremlék elkészítését a Ligetfalu polgári társulás, a Csemadok és a Kárpát-medencei Értékmentő Alapítvány kezdeményezte. A síremlék elkészítésére, illetve helyének megvásárlására közadakozás zajlott. Maga a síremlék egy féldombormű, Túri Török Tibor keszthelyi szobrász alkotása. A ligetfalui mészárlások áldozatai emlékének már korábban, 2015-ben állítottak egy emléktáblát végső nyughelyük közelében.

