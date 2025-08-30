Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 30. Szombat Rózsa napja
Jelenleg a TV-ben:

Tranzit - Dömötör Csaba és Kocsis Máté

Következik:

Híradó 15:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Szilágyi Péter: anyanyelven tanulni nem privilégium, hanem alapjog

2025. augusztus 30., szombat 13:59 | HírTV
Szilágyi Péter anyanyelv

Anyanyelven tanulni nem privilégium, hanem alapjog - jelentette ki Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára a felvidéki Bátkán, ahol beszédet mondott a Szlovákiai Magyar Iskolák XXV. Országos Tanévnyitó Ünnepségén szombaton.

  • Szilágyi Péter: anyanyelven tanulni nem privilégium, hanem alapjog

A helyettes államtitkár köszöntőjében rámutatott: bár a tanévkezdés mindenütt különleges alkalom, hiszen egy új kezdet és új lehetőségek, kihívások nyitánya, ez az esemény a határon túli régiókban még inkább felértékelődik, mivel a Felvidéken is, amikor a szülők magyar iskolába íratják gyermekeiket, nem csupán oktatási intézményt választanak, hanem hitet tesznek magyarságuk mellett is.

"A mai nap annak is bizonyítéka, hogy mi, akik ma itt vagyunk, mindannyian egyetértünk abban, hogy a gyermekek számára csakis az anyanyelvi oktatás képes megnyitni azokat a kapukat, amelyek egy sikeres jövő reményét rejtik maguk mögött" - hangsúlyozta Szilágyi Péter. Hozzáfűzte: Magyarország kormánya hisz abban, hogy anyanyelven tanulni nem privilégium, hanem alapjog.

Elmondta: Magyarország kormánya az elmúlt másfél évtizedben kiemelt figyelmet fordított a határon túli fiatalok magyar nyelvű oktatására és nevelésére az óvodától egészen a felsőoktatásig. Ezzel évente 300 ezer - köztük 49 ezer felvidéki - magyar gyermek számára tette lehetővé, hogy anyanyelvén tanulhasson.

Hozzátette: emellett évente 100 ezer forint összegű oktatási-nevelési támogatással is segítették azokat a magyar családokat, akik a magyar oktatást választották gyermekeik számára, s ez a támogatás az idén ősszel is meg fog érkezni.

A helyettes államtitkár rávilágított: a magyar kormány célja, hogy tovább erősítse a külhoni magyar intézményrendszert, és ezért a tervei közt szerepel a pedagógusigazolványok kiadásának egységesítése, hogy a külhonban magyarul oktató pedagógusok - anyaországi társaikhoz hasonlóan - számos kedvezményben részesülhessenek. Pedagógusok nélkül ugyanis nincs magyar oktatás, magyar oktatás nélkül pedig elképzelhetetlen a magyarság jövője - szögezte le.

"Itt, a Felvidéken is 49 ezer okunk van arra, hogy megőrizzük és tovább erősítsük a magyar nyelvű oktatást" - húzta alá Szilágyi Péter.

A rendezvényen köszöntőt mondott Gubík László, a felvidéki magyar párt, a Magyar Szövetség elnöke is, aki beszédében a bátorság fontosságát hangsúlyozta. Bibliai példabeszédekből idézve azt mondta: a felvidéki közösség feladata az, hogy a kapott tálentumait ne elássa, hanem kamatoztassa, megsokszorozza.

Rámutatott: a nemzetiségi iskolahálózat érdekében egy olyan úton kell haladni, amelynek végén az oktatási önigazgatás kell, hogy legyen. Leszögezte: egy stratégiai feladat van, ez pedig a magyar jövő megőrzése.

 

 

További híreink

Holttestet találtak a Balatonnál

Borzalmas motoros tragédia Csepelen, egy fiatal férfi az áldozat

Most cselekedj! – 3 csillagjegy számára véget ér a magány

Molnár Áron megtalálta méltó ellenfelét: egy tanévnyitó beszédben látta meg a kormánypropagandát

Balogh Eleni a vőlegényéről: "Nem kaptam meg könnyen"

Böde Dániel megtalálta a humorát, Tóth Barnának és az őt kiemelő Bognár Györgynek is üzent

Putyin–Zelenszkij-találkozó a láthatáron? Megszólalt a Kreml

Óriási felháborodást okozott a US Openen látott gusztustalan viselkedés

Meteorológiai szempontból mozgalmas hétvége előtt állunk

További híreink

Meteorológiai szempontból mozgalmas hétvége előtt állunk

Trump döntésére megváltozik Kamala Harris élete

Európa az utolsó pillanatban vágta át a Huaweit, Peking dühös válasza jöhet

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Borzalmas motoros tragédia Csepelen, egy fiatal férfi az áldozat
2
Trump döntésére megváltozik Kamala Harris élete
3
Orbán Viktor: Lebukott a Tisza Párt, a nagy átverés befuccsolt
4
Nem tartja aggályosnak a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadásokat az Európai Unió külügyi főképviselője + videó
5
Putyin–Zelenszkij-találkozó a láthatáron? Megszólalt a Kreml
6
Magyar ócska hazugságnak nevezte az anyák SZJA-mentességét
7
Vezércikk - Nyilvánosságra került a Tisza brutális megszorító csomagja, azóta mi is tisztán látunk ez ügyben + videó
8
Szánthó Miklós szerint a Soros-hálózat a jövő évi választásokat is befolyásolni akarja + videó
9
Böde Dániel volt az egyik főszereplő a Paks péntek esti diadalában
10
Tragédia Csepelen: motoros halt meg a pénteki balesetben

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!