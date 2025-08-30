Szilágyi Péter: anyanyelven tanulni nem privilégium, hanem alapjog

Megosztás itt:

A helyettes államtitkár köszöntőjében rámutatott: bár a tanévkezdés mindenütt különleges alkalom, hiszen egy új kezdet és új lehetőségek, kihívások nyitánya, ez az esemény a határon túli régiókban még inkább felértékelődik, mivel a Felvidéken is, amikor a szülők magyar iskolába íratják gyermekeiket, nem csupán oktatási intézményt választanak, hanem hitet tesznek magyarságuk mellett is.

"A mai nap annak is bizonyítéka, hogy mi, akik ma itt vagyunk, mindannyian egyetértünk abban, hogy a gyermekek számára csakis az anyanyelvi oktatás képes megnyitni azokat a kapukat, amelyek egy sikeres jövő reményét rejtik maguk mögött" - hangsúlyozta Szilágyi Péter. Hozzáfűzte: Magyarország kormánya hisz abban, hogy anyanyelven tanulni nem privilégium, hanem alapjog.

Elmondta: Magyarország kormánya az elmúlt másfél évtizedben kiemelt figyelmet fordított a határon túli fiatalok magyar nyelvű oktatására és nevelésére az óvodától egészen a felsőoktatásig. Ezzel évente 300 ezer - köztük 49 ezer felvidéki - magyar gyermek számára tette lehetővé, hogy anyanyelvén tanulhasson.

Hozzátette: emellett évente 100 ezer forint összegű oktatási-nevelési támogatással is segítették azokat a magyar családokat, akik a magyar oktatást választották gyermekeik számára, s ez a támogatás az idén ősszel is meg fog érkezni.

A helyettes államtitkár rávilágított: a magyar kormány célja, hogy tovább erősítse a külhoni magyar intézményrendszert, és ezért a tervei közt szerepel a pedagógusigazolványok kiadásának egységesítése, hogy a külhonban magyarul oktató pedagógusok - anyaországi társaikhoz hasonlóan - számos kedvezményben részesülhessenek. Pedagógusok nélkül ugyanis nincs magyar oktatás, magyar oktatás nélkül pedig elképzelhetetlen a magyarság jövője - szögezte le.

"Itt, a Felvidéken is 49 ezer okunk van arra, hogy megőrizzük és tovább erősítsük a magyar nyelvű oktatást" - húzta alá Szilágyi Péter.

A rendezvényen köszöntőt mondott Gubík László, a felvidéki magyar párt, a Magyar Szövetség elnöke is, aki beszédében a bátorság fontosságát hangsúlyozta. Bibliai példabeszédekből idézve azt mondta: a felvidéki közösség feladata az, hogy a kapott tálentumait ne elássa, hanem kamatoztassa, megsokszorozza.

Rámutatott: a nemzetiségi iskolahálózat érdekében egy olyan úton kell haladni, amelynek végén az oktatási önigazgatás kell, hogy legyen. Leszögezte: egy stratégiai feladat van, ez pedig a magyar jövő megőrzése.