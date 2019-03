Szilágyi: Nem Vona Gábor készítette a felvételt

KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. SZIJJÁRTÓ PÉTER: MAGYARORSZÁG A GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS CSOMAG EGYETLEN PONTJÁT SEM HAJTJA VÉGRE MONDTA HÉTFÕN A PARLAMENTBEN. DK: AZ ELLENZÉK BENYÚJTOTTA AZ OTTHONÁPOLÁSI MINIMUMRÓL SZÓLÓ KÖZÖS HATÁROZATI JAVASLATOT A PARLAMENTNEK. FIDESZ: KÉTSZÍNÛ, AMIT AZ ELLENZÉK AZ OTTHONÁPOLÁS ÜGYÉBEN MÛVEL. GYÜRE CSABA KAPJA A HEGEDÛS LÓRÁNTNÉ LEMONDÁSÁVAL MEGÜRÜLÕ JOBBIKOS ORSZÁGGYÛLÉSI MANDÁTUMOT DÖNTÖTT A PÁRT. AZ NVB NYILVÁNTARTÁSBA VETTE A HAZA PÁRTJÁT, A ROMA SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRTOT, A MOMENTUM MOZGALMAT ÉS A ZÖLDEK PÁRTJÁT AZ EP-VÁLASZTÁSRA. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. NÉPSZERÛ A KORAI ÓVODAKEZDÉS, A PEDAGÓGUSOK ÉS SZÜLÕK KÖZÖTT EGYETÉRTÉS VAN A MIELÕBBI KEZDÉS HASZNOSSÁGÁT ILLETÕEN MAGYAR NEMZET. BÁNKI ERIK: A JOGI FELTÉTELEK ADOTTAK LESZNEK A NEMZETKÖZI SPORTSZÖVETSÉGEK BUDAPESTRE KÖLTÖZÉSÉHEZ. ITM: AZ IDEI TESZEDD! ÖNKÉNTES SZEMÉTSZEDÉSI AKCIÓ SIKERE AZT MUTATJA, HOGY ÖSSZEFOGOTT AZ ORSZÁG EGY TISZTÁBB KÖRNYEZETÉRT. HATVANMILLIÓ FORINT BÍRSÁGOT SZABOTT KI A JEGYBANK A MAGYAR POSTA BIZTOSÍTÓIRA. A MÁV-NÁL ALÁÍRTÁK AZ IDEI, 5 SZÁZALÉKOS BÉRFEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁST A VASÚTI ÉRDEKEGYEZTETÕ TANÁCS HÉTFÕI ÜLÉSÉN. MEGKEZDÕDÖTT A HÚSVÉTIG TARTÓ ÉLELMISZERLÁNC-ELLENÕRZÉS KÖZÖLTE AZ AGRÁRMINISZTÉRIUM. MEGKEZDÕDÖTT A NAGYBÖJTI TARTÓSÉLELMISZER-GYÛJTÉS A TEMPLOMOKBAN ÉS AZ EGYHÁZMEGYEI KARITÁSZKÖZPONTOKBAN - KÖZÖLTE A KATOLIKUS KARITÁSZ IGAZGATÓJA AZ M1-EN. IDÕKÖZI POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁST TARTANAK VASÁRNAP IBRÁNYBAN, A VOKSOLÁSON KÉT FÜGGETLEN JELÖLT INDUL - KÖZÖLTE A JEGYZÕ. POLGÁRMESTERT VÁLASZTANAK VASÁRNAP A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI SZELEVÉNYEN, MIUTÁN AZ EDDIGI POLGÁRMESTER ELHUNYT. ÁPRILIS 1-JÉIG PÁLYÁZHATNAK UTAZÁSI TÁMOGATÁSRA A CSÍKSOMLYÓI PÁPALÁTOGATÁSRA UTAZÓ 13 ÉS 19 ÉV KÖZÖTTI FIATALOK. THERESA MAY BRIT KORMÁNYFÕ: TOVÁBBRA SINCS MEG A TÖBBSÉG A BREXIT-MEGÁLLAPODÁS ELFOGADÁSÁHOZ. A FRANCIA GAZDASÁGI MINISZTER SZERINT FEL KELL KÉSZÜLNI A LEGROSSZABB FORGATÓKÖNYVRE IS, A BREXIT KAPCSÁN. MEGSZAVAZTA A BRIT ALSÓHÁZ, HOGY MAGA DÖNTHESSEN A KÜLÖNBÖZÕ BREXIT-ALTERNATÍVÁKRÓL. KÖVÉR LÁSZLÓ: AZ EURÓPAI TÉRSÉG CSAK AZ EU-N BELÜLI REGIONÁLIS EGYÜTTMÛKÖDÉSSEL ÕRIZHETI MEG A SÚLYÁT A VILÁGBAN MONDTA A HÁZELNÖK A FELVIDÉKI PÕSTYÉNBEN. KRAKKÓBAN MEGKEZDÕDÖTT ESTERHÁZY JÁNOS BOLDOGGÁ AVATÁSI PERE. AZ OSZTRÁK BELÜGYMINISZTER EGYSÉGESSÉ TENNÉ ÉS KORLÁTOZNÁ A MENEDÉKKÉRÕKNEK FIZETHETÕ ÓRABÉRT. SZLOVÉNIÁBAN AZ IDÉN 1330 MIGRÁNST TARTÓZTATTAK FEL A HATÓSÁGOK, AMI KÖZEL A KÉTSZERESE A TAVALYINAK - MONDTA A SZLOVÉN BELÜGYMINISZTER. PETRO POROSENKO UKRÁN ELNÖK BEPERELI AZ EGYIK UKRÁN TÉVÉT, AMELY SZERINTE LEJÁRATÓ KAMPÁNYT FOLYTATOTT ELLENE. ERÕS EUROKÍNAI PARTNERSÉGÉRT EMELT SZÓT HÉTFÕN EMMANUEL MACRON FRANCIA ÁLLAMFÕ, MIUTÁN FOGADTA HIVATALÁBAN HSZI CSIN-PING KÍNAI ÁLLAMFÕT. DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK ÜGYVÉDJE VIZSGÁLATOT KÖVETEL A MUELLER-VIZSGÁLAT MEGINDÍTÁSÁNAK OKAIRÓL. A MUELLER-JELENTÉS SEM BIZONYÍTOTTA AZ OROSZ BEAVATKOZÁST KÖZÖLTE A KREML. MINTEGY 400, ROBBANTÁSSAL FENYEGETÕZÕ "TELEFONOS TERRORISTÁT" ÉS E-MAIL-KÜLDÕT AZONOSÍTOTTAK AZ OROSZ HATÓSÁGOK. EGY HÉTTEL AZ UKRAJNAI ELNÖKVÁLASZTÁS ELÕTT, VOLODIMIR ZELENSZKIJ AZ ÉLEN, POROSENKO, HA VESZÍT IS, A POLITIKÁBAN MARAD. A KOSZOVÓI MINISZTERELNÖK MENESZTETTE AZ IGAZSÁGÜGYMINISZTER-HELYETTEST, NATO-ELLENES KIJELENTÉSEI MIATT. ELFOGADTA EP-VÁLASZTÁSI PROGRAMJÁT A CDU/CSU NÉMET PÁRTSZÖVETSÉG. IZRAELI LAKÓHÁZBA CSAPÓDOTT EGY GÁZAI ÖVEZETBÕL KILÕTT RAKÉTA, A TÁMADÁSBAN HAT EMBER MEGSEBESÜLT, KÖZTÜK EGY CSECSEMÕ - KÖZÖLTÉK AZ IZRAELI HATÓSÁGOK. MEGINDULTAK AZ IZRAELI ELLENCSAPÁSOK A GÁZAI ÖVEZETBEN A HAMÁSZ CÉLPONTJAI ELLEN. A HAMÁSZ, A GÁZAI ÖVEZETET URALÓ RADIKÁLIS ISZLAMISTA TERRORSZERVEZET BEJELENTETTE, HOGY TÛZSZÜNETET KÖTÖTT IZRAELLEL. DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK HIVATALOSAN IS ELISMERTE IZRAEL FENNHATÓSÁGÁT A GOLAN-FENNSÍK FELETT. AZ ENSZ SZERINT NEM VÁLTOZOTT A GOLÁN-FENNSÍK JOGÁLLÁSA KÖZÖLTE ANTÓNIO GUTERRES, AZ ENSZ FÕTITKÁRÁNAK IRODÁJA. AFGANISZTÁNBAN MINTEGY 13,5 MILLIÓ EMBERT ÉRINT AZ ÉLELMISZERELLÁTÁS BIZONYTALANSÁGA, KÖZÜLÜK 3,6 MILLIÓ EMBER SÚLYOS ÉHEZÉSSEL NÉZ SZEMBE - KÖZÖLTE AZ ENSZ. ELRENDELTE EGY BRAZIL SZÖVETSÉGI BÍRÓ A MÚLT HÉTEN KORRUPCIÓ GYANÚJA MIATT LETARTÓZTATOTT MICHEL TEMER BRAZIL EXELNÖK SZABADON BOCSÁTÁSÁT. LEGKEVESEBB 13-AN ÉLETÜKET VESZTETTÉK ÉS TÖBB MINT 40-EN MEGSÉRÜLTEK AZ IRÁN DÉLI RÉSZÉN, A HEVES ESÕZÉSEKBEN KELETKEZETT ÁRADÁSOKBAN. A MEXIKÓI ELNÖK LEVÉLBEN KÉRT BOCSÁNATKÉRÉST A PÁPÁTÓL ÉS A SPANYOL KIRÁLYTÓL AZOKÉRT A BÛNCSELEKMÉNYEKÉRT, AMELYEKET A SPANYOL HÓDÍTÓK KÖVETTEK EL. BKK: EGYIRÁNYÚSÍTJÁK A PASARÉTI UTAT A SZILÁGYI ERZSÉBET FASORTÓL A GÁBOR ÁRON UTCÁIG - A PASARÉTI TÉR FELÉ - FELÚJÍTÁS MIATT. ELSZÁLLÍTJÁK A BUDAPESTI VÖRÖSMARTY TÉREN TALÁLT BOMBÁT - TÁJÉKOZTATTA A MAGYAR HONVÉDSÉG TÛZSZERÉSZ EZREDÉNEK KOMMUNIKÁCIÓS TISZTJE. ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ ÉS EGY MOTOROS CEGLÉDBERCEL BELTERÜLETÉN, A MOTORT VEZETÕ FÉRFI A HELYSZÍNEN ÉLETÉT VESZTETTE. EGY KAMION KIDÖNTÖTT KÉT VILLANYOSZLOPOT A BERZEVICZY UTCA ÉS A KÁROLYI ISTVÁN UTCA KERESZTEZÕDÉSÉBEN ÚJPESTEN, AZ ÉRINTETT ÚTSZAKASZT LEZÁRTÁK.