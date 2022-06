Szilágyi György: Jakab Péter két nappal az eset után tudott a szexuális zaklatásról

Megosztás itt:

Szilágyi György elmondta, Jakab Péter, az őt körülvevő közeg, valamint a tanácsadói voltak az okai annak, hogy nem vállal újabb szerepet a Jobbikban.

Hozzátette: úgy érzi, amióta belépett a pártba és az az elmúlt 14 évben is ő jelenleg is nem a többség, hanem az igazság oldalán áll, ezért is lépett vissza attól, hogy újra a párt alelnöke legyen.

Nem szeretnék a hazugságokban részt venni. nagymértékben függ az én politikai szerepvállalásom is attól, hogy hajlandó-e a Jobbik visszatérni az igazság oldalára és nem csak szólamokban

– tette hozzá.

„Sok hibát elkövettünk és önkritikát kell gyakorolni. Sokkal inkább azon az úton kellett volna, hogy továbbmenjünk, amely a Jobbiké igazából, egy jobboldali, konzervatív, szociálisan érzékeny párt arculatát kellett volna tartanunk és így is kellett volna politizálnunk”

– válaszolta arra a kérdésre, hogy az ellenzék egykori legerősebb pártja, miként jutott idáig. Meglátása szerint egyébként Ander Balázs vezetésével lenne rá esély, hogy a Jobbik ismét helyes útra lépjen.

Arra a felvetésre, hogy abszurdnak találná-e, ha a zaklatási botrányba keveredett Földi István legyen a Jobbik elnöke, Szilágyi György elmondta, azok után, ami az elmúlt hónapokban történt Jakab Péter és stábja vezetésével,

ő már semmit nem tartana abszurdnak.

Rámutatott, tudja, hogy az elmúlt két hónapban Jakab Péter mennyi valótlanságot mondott.

Példaként hozta fel a botrányos ököritófülpösi disznóvágáson történteket. Emlékeztetett: A botrány kirobbanása után Jakabék kiadtak egy közleményt artról, hogy semmit sem tudtak és csak az etikai vizsgálat megindulásakor értesült róla a pártelnök, ezt pedig néhány nappal később az ATV-ben is megerősítette.

Erre mondtam, hogy hazugság, mert két nappal az eset után elmondtam neki, ő pedig később a Telexnek azt mondta, hogy igen, valami közeledésfélét említettem neki, pedig pontosan elmondtam, hogy mi történt ott lent, ha ő ezt közeledésfélének értelmezte, akkor lehet, nem csak az erkölcsösségével, hanem a felfogóképességével is problémák vannak

– mutatott rá Szilágyi György.

Hozzátette:

Ha Földi István lenne a Jobbik elnöke, azonnal kilépne a pártból.

